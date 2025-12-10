Exclusivo: el consejo de FEMA de Trump recomendará una reducción drástica y una amplia reestructuración de la agencia

Por Gabe Cohen, CNN

Un grupo de trabajo creado por el presidente Donald Trump planea recomendar la reestructuración más amplia de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) en décadas, reduciendo drásticamente el papel de la agencia federal en la respuesta a desastres al recortar su fuerza laboral a la mitad e implementar un nuevo sistema de subvenciones en bloque diseñado para llevar ayuda a las comunidades más rápido y con menos trabas burocráticas.

Las recomendaciones del Consejo de Revisión de FEMA, una copia de las cuales fue obtenida por CNN, no proponen eliminar la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, como Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, prometieron alguna vez.

El informe preliminar sí recomienda cambiar el nombre de la agencia como parte de un esfuerzo de rebranding, refiriéndose a ella temporalmente como “FEMA 2.0”.

“Es hora de cerrar el capítulo de FEMA”, dice el informe. “Se debe establecer una nueva agencia que conserve las misiones principales de FEMA, que resalte el renovado énfasis en la gestión de emergencias ejecutada localmente, gestionada por el estado o la tribu, y apoyada federalmente”.

Se espera que el consejo vote sobre las recomendaciones el jueves, después de lo cual el informe llegará al escritorio del presidente Trump para su revisión. Trump ha sido abiertamente crítico de la agencia y en un momento sugirió que la eliminaría gradualmente después de la temporada de huracanes, que terminó este mes.

Los cambios recomendados, argumenta el consejo, están dirigidos a agilizar las operaciones, reducir la burocracia y cumplir con el deseo de Trump de transferir más responsabilidad en la respuesta y recuperación ante desastres a los estados.

El consejo también sugiere elevar los requisitos para que los estados califiquen para recibir asistencia federal, una medida que podría dejar a los estados cubriendo una parte mucho mayor de los costos de grandes desastres y manejando tormentas menores completamente por su cuenta.

El esperado informe es producto de meses de debate a puerta cerrada y disputas políticas. Quizás la recomendación más polémica es mantener a FEMA bajo el paraguas del Departamento de Seguridad Nacional.

Varios veteranos de la agencia, funcionarios estatales e incluso algunos miembros del consejo argumentaron que FEMA debería tener mayor independencia. Los comentarios públicos también favorecieron abrumadoramente la idea de una FEMA independiente, de acuerdo con tres fuentes familiarizadas con las discusiones.

Sin embargo, Noem, quien copreside el consejo y se opuso a mover FEMA, prevaleció. El informe final recomienda dejar a FEMA bajo el Departamento de Seguridad Nacional, preservando la influencia de Noem sobre su presupuesto de US$ 25.000 millones.

Como parte de la reestructuración esperada en los próximos meses, el consejo no solo recomienda recortar la fuerza laboral de FEMA en un 50 %, sino también trasladar a muchos empleados fuera de Washington, “reajustando” el personal de la sede y de campo de la agencia para reducir lo que llama “exceso burocrático”. El informe dice que la reducción de personal podría llevarse a cabo en dos o tres años, con cualquier ahorro devuelto a los estados.

No está claro cuándo se produciría el cambio de nombre. Funcionarios de Trump han estado presionando por un cambio de nombre durante meses.

En un memo de marzo titulado “Aboliendo FEMA”, el entonces administrador interino Cameron Hamilton propuso opciones como “Oficina Nacional de Manejo de Emergencias” —que sería conocida por el acrónimo familiar— NOEM.

Cabe destacar que algunas de las ideas más radicales propuestas durante las deliberaciones del consejo —como trasladar la sede de la agencia fuera de Washington (otra idea del Departamento de Seguridad Nacional)— finalmente fueron descartadas.

Muchos de los cambios en la ayuda por desastres probablemente recibirán cierto apoyo de parte de miembros internos de FEMA que creen que demasiados programas y responsabilidades han recaído en la agencia federal a lo largo de los años, distrayéndola de su responsabilidad principal de asistir a los estados cuando se ven sobrepasados por huracanes, incendios forestales, inundaciones y otras catástrofes.

Sin embargo, la idea de transferir más responsabilidad a los estados mientras se reduce drásticamente la fuerza laboral de FEMA ha generado preocupación entre los funcionarios veteranos de FEMA, quienes temen que esto podría dejar al país menos preparado para emergencias importantes. Algunas de las propuestas probablemente requerirán acción del Congreso y cambios en las regulaciones federales.

El sistema propuesto de subvenciones globales entregaría ayuda por desastres a los estados más afectados dentro de los 30 días posteriores a una declaración federal de desastre mayor para proporcionar un “respaldo financiero y flujo de efectivo para la respuesta y recuperación rápida”, aunque es probable que los estados enfrenten una mayor proporción de costos que la que requieren las reglas actuales.

El plan también consolidaría la ayuda individual en un solo pago directo a los sobrevivientes para acelerar la recuperación tras desastres. Para los propietarios de viviendas, esta asistencia estaría limitada de acuerdo con el valor de la propiedad y el nivel de necesidad, proporcionando una forma más simple de cubrir gastos cruciales como reparaciones y vivienda temporal.

El consejo está presionando a los estados para que refuercen sus capacidades mientras eleva el umbral para calificar para la ayuda por desastre. El presidente tiene la última palabra sobre las declaraciones de desastre, pero estos umbrales tradicionalmente han guiado si —y cuándo— se entrega la ayuda federal.

“La asistencia federal solo debe reservarse para eventos verdaderamente catastróficos que excedan la capacidad y habilidad [estatal, local, tribal y territorial]”, afirma el informe.

Funcionarios del Gobierno de Trump han estado discutiendo esta idea desde la primavera, cuando propusieron cuadruplicar el umbral, pero nunca emitieron una guía actualizada específica.

Si bien el Gobierno espera que los estados asuman más responsabilidad, es probable que FEMA mantenga ciertos recursos críticos para desastres como su Red Urbana de Búsqueda y Rescate.

“Aunque las autoridades estatales y locales tienen la responsabilidad principal de responder a una amplia gama de peligros y proteger a sus ciudadanos, el Gobierno federal debe conservar la responsabilidad de apoyar estos esfuerzos cuando sea necesario”, afirma el informe.

El informe propone reemplazar el actual Programa de Subvenciones para Mitigación de Riesgos de FEMA —diseñado para ayudar a las comunidades a reconstruir de manera más segura después de un desastre— por una estructura de financiamiento en dos partes destinada a proporcionar dinero más rápidamente para reparaciones inmediatas y luego para la reducción de riesgos a largo plazo.

En un intento por hacer que el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones sea financieramente más estable, la propuesta alentaría a las compañías de seguros privadas a asumir las pólizas y buscaría asegurar que los propietarios paguen precios basados en su riesgo real de inundación.

Durante meses, los miembros del consejo —en su mayoría republicanos, junto con algunos experimentados funcionarios de gestión de emergencias— debatieron si FEMA debería permanecer bajo el Departamento de Seguridad Nacional, convertirse en una agencia independiente o pasar al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Los defensores de tal movimiento argumentaron que esto aislaría a la agencia de maniobras políticas.

No obstante, después de una intensa presión de Noem y el Departamento de Seguridad Nacional, el consejo recomienda que FEMA permanezca donde está. El informe sostiene que “el departamento proporciona recursos críticos, apoyo presupuestario y capacidades de inteligencia, lo que permite una mejor preparación ante desastres, una respuesta más rápida y mejores esfuerzos de recuperación para los estados y comunidades, al tiempo que mantiene la estabilidad y continuidad del Gobierno durante las crisis”.

Mientras tanto, Noem y el Departamento de Seguridad Nacional han estado fortaleciendo su control sobre FEMA, destituyendo a algunos de los líderes más experimentados de la agencia e instalando leales con poca experiencia en gestión de emergencias.

Noem y otros líderes del Departamento de Seguridad Nacional también han recortado programas clave de subvenciones, incluido el programa de Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC, por sus siglas en inglés), una medida que ahora está envuelta en batallas judiciales.

Funcionarios estatales de gestión de emergencias han estado lanzando advertencias durante meses, advirtiendo que fondos críticos de FEMA no están llegando a las comunidades, dejando a muchos preguntándose qué ayuda estará disponible cuando ocurra el próximo desastre.

Este informe llega mientras el Congreso discute trazar su propio rumbo para el futuro de FEMA. La Ley FEMA bipartidista, que ya ha atraído a 40 copatrocinadores, convertiría a la agencia en independiente y, al igual que las recomendaciones del consejo, crearía subvenciones globales de respuesta y recuperación ante desastres para los estados. Los legisladores dicen que el objetivo es dar a los estados más flexibilidad y mejorar la capacidad de la nación para responder a emergencias.

Mientras continúa el debate sobre el futuro de FEMA, una cosa está clara: las apuestas para la preparación y recuperación ante desastres en Estados Unidos nunca han sido tan altas, ya que la crisis climática alimenta tormentas más intensas, creando condiciones cada vez más catastróficas para las comunidades en todo el país.

