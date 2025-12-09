Ucrania puede celebrar elecciones en los próximos 90 días si los aliados garantizan la seguridad, dice Zelensky

Por Hira Humayun, Dana Tarasova-Markina y Victoria Butenko, CNN

Ucrania puede celebrar elecciones en los próximos 60 a 90 días si sus aliados garantizan la seguridad para la votación, dijo el presidente Volodymyr Zelensky este martes, tras las críticas de su homólogo estadounidense Donald Trump.

“Estoy listo para las elecciones”, dijo Zelensky a los periodistas desde su avión mientras salía de Italia tras reunirse con la primera ministra de Italia y el papa León XIV.

“No solo eso, estoy pidiendo —y ahora lo declaro abiertamente— a Estados Unidos de América que me ayuden, junto con nuestros colegas europeos, a garantizar la seguridad para las elecciones”, agregó.

Sus comentarios llegan después de una entrevista en la que el presidente de EE.UU. dijo a Politico que creía que el liderazgo ucraniano estaba usando la guerra como excusa “para no celebrar una elección” y que es hora de que el país vaya a las urnas.

“Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es democracia”, dijo Trump a Politico.

El líder ucraniano rechazó la sugerencia de que se está aferrando al poder, diciendo que la seguridad era su principal preocupación.

“¿Cómo se puede hacer esto bajo ataques con misiles a nuestro Ejército? La pregunta es, ¿cómo votarán?”, dijo.

Zelensky agregó que les pidió a los legisladores ucranianos que preparen propuestas legislativas sobre cómo hacer posible las elecciones durante la ley marcial.

También advirtió que el asunto es “para el pueblo de Ucrania, no para la gente de otros países”.

“Con todo el respeto a nuestros socios, diré francamente que estoy listo para las elecciones”, agregó Zelensky.

El asunto se desarrolla entre conversaciones de Ucrania y sus aliados destinadas a asegurar el fin de la guerra de casi cuatro años.

Tras una reunión con líderes europeos esta semana, Zelensky dijo que espera que Ucrania entregue una propuesta de paz actualizada a EE.UU. el miércoles.

“Estamos trabajando hoy y trabajaremos mañana. Creo que la entregaremos mañana”, dijo este martes.

Más temprano, afirmó que Ucrania y sus aliados europeos estaban casi listos para enviar una propuesta de paz “refinada” a EE.UU. después de conversaciones sostenidas el lunes en Londres con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania.

En su entrevista con Politico, Trump acusó a Zelensky de no leer la propuesta estadounidense más reciente. Cuando este martes se le preguntó sobre esa acusación, Zelensky dijo a los periodistas que había leído varias versiones del plan y que el equipo ucraniano le estaba haciendo cambios. Dijo que era vital para Ucrania y Estados Unidos celebrar reuniones a nivel de liderazgo “en las próximas semanas, la próxima semana, o tal vez en una semana” respecto al plan.

Tres documentos diferentes están en discusión con los estadounidenses y los europeos, dijo Zelensky.

Un documento es un marco evolutivo de 20 puntos para la paz. El segundo, dijo, trata sobre garantías de seguridad.

“Estamos trabajando en esto. Estoy esperando propuestas relevantes de nuestro Ejército y su discusión con los estadounidenses”, dijo Zelensky sobre el segundo documento.

El tercer documento, explicó Zelensky, trata sobre la recuperación de Ucrania. El presidente dijo que los esfuerzos en ese sentido deben llevarse a cabo cuando termine la guerra o después de que se asegure un alto el fuego.

Mientras Zelensky y sus funcionarios continúan reuniéndose con aliados europeos, la actitud cada vez más confrontativa de Trump hacia Europa ha planteado preguntas sobre el papel de la región en un plan de paz para Ucrania.

El martes, el papa León XIV expresó su preocupación por el reciente plan de paz de Trump para Ucrania, sugiriendo que debilitaría la alianza EE.UU. y Europa.

El papa dijo que el plan marca “un gran cambio en lo que fue durante muchos, muchos años una verdadera alianza entre Europa y Estados Unidos”. Los comentarios recientes del presidente de EE.UU. parecen estar “intentando romper lo que hoy y en el futuro debe ser una alianza muy importante”, agregó el pontífice.

El papa León XIV no especificó a cuáles comentarios de Trump se refería. Pero en los últimos días, se ha publicado una nueva estrategia de seguridad nacional de Trump que implica una postura más confrontativa hacia Europa.

El documento apunta a los gobiernos europeos por su apoyo a Ucrania, culpando a “funcionarios europeos que tienen expectativas poco realistas sobre la guerra” de obstaculizar la paz.

El papa enfatizó la importancia del papel de Europa para asegurar la paz en Ucrania. “Intentar alcanzar un acuerdo de paz sin incluir a Europa en las conversaciones, por así decirlo, no es realista, porque es una guerra en Europa, y creo que Europa debe ser parte de las garantías de seguridad que se están buscando, tanto para hoy como para el futuro”, dijo.

Por su parte, Zelensky reconoció que Ucrania no tiene la fuerza para recuperar Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014.

“Seré honesto: hoy no tenemos la fuerza para todo esto, no tenemos suficiente apoyo para todo esto”, dijo después de que le preguntaran si le había dicho a Putin, durante su primera reunión en París en 2019, que quería recuperar Crimea y que Ucrania formara parte de la OTAN.

La primera y única reunión entre Zelensky y Putin desde que el líder ucraniano asumió el cargo fue un intento de poner fin al conflicto en la región oriental ucraniana de Donbás, un poco más de dos años antes de la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se refirió a esta reunión en su entrevista con Politico.

“Tal vez dije eso en la primera reunión. Y creo que tenía razón”, recordó Zelensky antes de agregar que hoy Ucrania no tiene la capacidad de recuperar Crimea.

