¿Quién es Eileen Higgins, la demócrata proyectada para liderar la Alcaldía de Miami tras 30 años de control republicano?

Eileen Higgins será la próxima alcaldesa de la ciudad de Miami, según una proyección de CNN, rompiendo una racha republicana de casi 30 años en el cargo no partidista. Ganó la segunda vuelta electoral de este martes, después de liderar la primera ronda de votación el 4 de noviembre con el 35 % de los votos frente al 19 % de Emilio González, quien recibió el respaldo del presidente Donald Trump.

Higgins, una demócrata registrada que fue comisionada del condado de Miami-Dade, compitió por el puesto con Emilio T. Gonzalez, un exfuncionario de gobiernos del Partido Republicano.

En los días previos a la segunda vuelta, Higgins se volcó a la búsqueda de los votos necesarios para llegar a la Alcaldía de la ciudad, donde siete de cada 10 habitantes se identifican como hispanos o latinos.

Se trató de una contienda que no es partidista por norma, pero fungió como un termómetro de las confrontaciones entre demócratas y republicanos tanto a escala local como nacional.

Los demócratas están aprovechando una ola de impulso tras un desempeño dominante en las elecciones intermedias de noviembre y por superar sus resultados de 2024 en el 7º Distrito del Congreso de Tennessee, reduciendo un margen de 22 puntos en 2024 a un solo dígito en una elección especial la semana pasada.

Para ganar la Alcaldía, de cara a la segunda vuelta, la candidata recurrió a sus cuentas de redes sociales para difundir los apoyos que ha recibido e insistir en sus principales propuestas para la urbe, como impulsar medidas a favor de la vivienda asequible, la seguridad pública y los espacios verdes.

“Prometo trabajar para ti y prometo hacerlo con integridad, sin gritar, sin drama, únicamente con solución a problemas cada día. Y espero dejar la ciudad un poco mejor cuando termine”, dijo en una entrevista con el medio Local 10 emitida a principios de noviembre.

Higgins estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Nuevo México y un Máster en Administración de Negocios (MBA, por sus siglas en inglés) en la Universidad de Cornell, de acuerdo con su perfil en la plataforma LinkedIn.

En el sector público, fue funcionaria del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2009 a 2012, durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017). En ese período, fue parte del equipo de apoyo de la Embajada en México, donde trabajó particularmente en las áreas de energía, ambiente, cambio climático, aplicación de la ley y oportunidades comerciales, y después fue oficial de Economía y Energía para Sudáfrica y Namibia.

Desde 2018 hasta noviembre de este año, fue comisionada del condado de Miami-Dade, un cargo para el que fue electa por el Distrito 5. Desde ese puesto, de acuerdo con su perfil en LinkedIn, promovió la transformación de terrenos subutilizados y la expedición de permisos para la construcción de vivienda asequible.

También, dice, impulsó políticas para mejorar la movilidad, como la creación de corredores peatonales y el uso de monorrieles y sistemas de autobuses de carril confinado, también conocidos como bus rapid transit (BRT).

Higgins, quien ha sido respaldada por algunos sindicatos y exfuncionarios como Pete Buttigieg, exsecretario de Transporte de Estados Unidos, dice que una de sus principales metas es “restaurar la confianza” en el Gobierno de la ciudad.

De acuerdo con su página de campaña, para alcanzar ese objetivo Higgins busca combatir la corrupción y “dar resultados” en materias como vivienda, tránsito y resiliencia.

En vivienda buscará agilizar los permisos y los apoyos económicos a la construcción de vivienda asequible, una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía.

“En todos los lugares que he visitado, la gente me dice: ‘Estoy con usted porque compartimos las mismas prioridades’. Vivienda asequible, lo más importante, también para reconstruir nuestras calles para prevenir inundaciones. Las necesidades de toda nuestra comunidad son importantes para mí. La hora ha llegado de acabar con el caos, con la destrucción, con la corrupción, y seleccionar un diferente rumbo”, dice en un video en español publicado en sus redes sociales el 4 de noviembre.

En seguridad, Higgins dice que garantizará que la policía y los cuerpos de primeros respondientes tengan los recursos necesarios para trabajar. Y en movilidad, promete hacer más eficientes los sistemas existentes y aumentar las rutas para que la gente pueda trasladarse.

