Las vacantes de empleo en EE.UU. aumentaron inesperadamente en octubre, según datos retrasados ​​por el cierre del Gobierno

Las oportunidades laborales no disminuyeron como se temía en octubre, sino que alcanzaron su máximo en cinco meses. Sin embargo, nuevos datos retrasados ​​por el cierre del Gobierno, publicados este martes, también mostraron que aún persiste una profunda tensión en el mercado laboral estadounidense.

La contratación continuó estancada, los despidos repuntaron y los empleados se aferraron a sus trabajos con nerviosismo: la tasa de renuncias voluntarias (un indicador muy observado de la confianza de los trabajadores) cayó a su mínimo en cinco años.

Se estima que había 7,67 millones de empleos disponibles en Estados Unidos a finales de octubre, un ligero aumento respecto a los 7,66 millones de septiembre y los 7,23 millones de agosto (últimos datos disponibles antes del cierre del Gobierno), según la última Encuesta de Vacantes y Rotación Laboral (JOLTS) divulgada este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales.

Aun así, a pesar del leve repunte en los empleos publicados, el informe del martes mostró un mayor debilitamiento en el mercado laboral estadounidense: la contratación disminuyó, los despidos aumentaron y menos personas renunciaron a sus trabajos.

El informe JOLTS de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) es un indicador muy seguido de la rotación de personal, un dinamismo importante necesario para un mercado laboral saludable.

Sin embargo, los datos de este martes incluyen algunas salvedades y mayor relevancia.

El informe JOLTS de octubre es el último de una serie de datos económicos federales afectados por el cierre federal. El informe, cuya publicación estaba prevista inicialmente para la semana pasada, incluye datos de septiembre, que no se habían publicado hasta ahora.

Los datos de octubre también se vieron afectados negativamente por la incapacidad de la agencia estadística para recopilar, procesar, analizar y difundir datos económicos durante el cierre del Gobierno, que duró del 1 de octubre al 12 de noviembre.

Aun así, es la primera publicación del mercado laboral de octubre de la BLS. Por lo tanto, este es el panorama oficial más actualizado sobre el mercado laboral para los responsables de la Reserva Federal, quienes se reúnen para considerar su próxima decisión sobre las tasas. Se espera un anuncio a las 2 p.m., hora de Miami, del miércoles.

