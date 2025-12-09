La creciente brecha entre Trump y Europa es un regalo para Putin

Análisis de Nathan Hodge, CNN

Los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Kremlin pudieron haber estado perdiendo el tiempo durante las conversaciones de la semana pasada en Moscú sobre un posible acuerdo de paz en Ucrania, pero ahora los rusos pueden aprovechar una nueva ventaja: la profundización de las divisiones entre Washington y Europa.

Este martes, Trump redobló las críticas de su Gobierno hacia Europa, diciendo en una entrevista recién publicada en Politico que las naciones europeas eran “débiles” y estaban “en decadencia” debido a sus políticas de inmigración.

También argumentó que Rusia tiene la “ventaja” en su guerra en Ucrania y que ya es hora de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, “empiece a aceptar las cosas” respecto a los esfuerzos para poner fin al conflicto. “Tendrá que ponerse las pilas y empezar a aceptar las cosas, ya sabes, cuando estás perdiendo”, dijo Trump.

Los comentarios del presidente de Estados Unidos siguieron a la publicación la semana pasada de una nueva estrategia de seguridad nacional que lanzó duras críticas a los gobiernos europeos por su apoyo a Ucrania, culpando a los “funcionarios europeos que mantienen expectativas poco realistas sobre la guerra” por obstaculizar un acuerdo de paz.

“Una gran mayoría europea quiere la paz, pero ese deseo no se traduce en política, en gran medida debido a la subversión de los procesos democráticos por parte de esos gobiernos”, afirma el documento.

El canciller alemán Friedrich Merz rechazó este martes ese documento estratégico, diciendo en una conferencia de prensa que “algunas partes son comprensibles, otras se pueden entender, y otras nos resultan inaceptables desde una perspectiva europea”, y agregó que las naciones europeas no necesitan ayuda de Estados Unidos para “salvar la democracia” en Europa.

Pero la formulación del Goierno de Trump —presentando a Europa como un obstáculo antidemocrático para unas relaciones estables con Rusia— ha sido una bendición para la oficialidad rusa.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, celebró la publicación del documento, diciendo el domingo que era “coherente con nuestra visión”.

En declaraciones el lunes, Peskov profundizó aún más, diciendo: “El matiz que vemos en el nuevo concepto ciertamente nos agrada. Habla de la necesidad de diálogo y de construir relaciones constructivas y buenas”.

Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa y un intermediario clave en el reciente intercambio diplomático entre Washington y el Kremlin, también ha aprovechado el momento. En una serie de publicaciones en X, Dmitriev celebró las críticas de Trump a los países europeos, especialmente la advertencia de Trump de que “Europa tiene que tener mucho cuidado” y que “va en algunas malas direcciones… muy malas para la gente”.

Los comentarios de Trump fueron en respuesta a una pregunta sobre la multa de US$ 140 millones que los reguladores de la Unión Europea (UE) impusieron a X el viernes por infringir las normas europeas sobre contenidos en línea.

Elon Musk, propietario de X, respondió con publicaciones pidiendo la abolición de la UE. Pero resulta un tanto irónico que funcionarios rusos amplifiquen las acusaciones del Gobierno de Trump sobre el retroceso democrático en Europa: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha eliminado prácticamente la competencia política y borrado la libertad de prensa durante el cuarto de siglo que lleva en el poder. Además, Rusia bloquea de facto el acceso a redes sociales como Facebook y X, aunque eso no impide que funcionarios rusos bien conectados como Dmitriev utilicen estas plataformas tecnológicas para difundir sus argumentos en inglés.

Pero aquí parece existir una estrategia deliberada. La política rusa se ha dirigido claramente a socavar el apoyo europeo a Ucrania, mientras aprovecha la oportunidad para sembrar dudas sobre la viabilidad de la alianza de la OTAN. Y la nueva estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno de Trump da a Moscú más munición en una guerra de información destinada a influir en las opiniones públicas tanto en Estados Unidos como en Europa.

Ya hemos estado aquí antes: la reacción negativa en Europa tras la publicación de la nueva estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno de Trump se asemeja a la conmoción que sintieron los europeos después de que el vicepresidente de EE.UU., J. D. Vance, pronunciara un discurso en la Conferencia de Seguridad de Munich en febrero. Y la euforia que probablemente se expresó en Moscú por los desaires de Washington hacia Europa recuerda al júbilo causado por la reprimenda pública de Trump y Vance a Zelensky en la Oficina Oval a finales de ese mes.

Zelensky ha estado recorriendo Europa esta semana, reuniéndose con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania en Londres y con funcionarios de la OTAN y la Unión Europea en Bruselas para reforzar el apoyo a Ucrania. Pero, en paralelo, el discurso ruso sobre —y las advertencias a— Europa ha aumentado tanto en volumen como en intensidad.

En una entrevista en la televisión estatal rusa, el politólogo ruso de línea dura Sergey Karaganov dijo que Rusia estaba “en guerra con Europa, no con una Ucrania miserable, lamentable y engañada”.

Karaganov añadió que él no habla en nombre de Putin, por lo cual puede dar su opinión sin tapujos: “Esta guerra no terminará hasta que aplastemos a Europa, moral y políticamente”.

Pero, aunque Karaganov no hablara en nombre del Gobierno de Rusia, está claro que canaliza amenazas hechas por el propio Putin.

En vísperas de su reunión en Moscú la semana pasada con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, Putin advirtió que Rusia estaba “lista ahora mismo” para la guerra con Europa, aunque no planeaba iniciar una.

“No planeamos ir a la guerra con Europa. Ya he hablado de esto cien veces, pero si Europa de repente quiere ir a la guerra con nosotros y la inicia, estamos listos ahora mismo”, dijo el martes pasado.

Pero la audiencia para este tipo de intimidación es clara, y el Kremlin quiere asegurarse de que los europeos se sientan inquietos por la retórica que está sacudiendo los lazos transatlánticos desde sus cimientos.

