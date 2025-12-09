CNN Verifica: Trump niega haber dicho algo que dijo en cámara hace cinco días

Por Daniel Dale, CNN

El presidente Donald Trump negó falsamente el lunes haber hecho un comentario que había hecho ante una cámara apenas cinco días antes. Luego, lanzó un ataque personal contra el periodista que había repetido con precisión su comentario anterior.

Trump tiene un largo historial de negar falsamente haber dicho alguna vez cosas que dijo en público.

El tema de su última negación falsa fue el video de los ataques militares estadounidenses del 2 de septiembre contra un supuesto barco de narcotráfico en el Caribe. El Ejército llevó a cabo un segundo ataque para matar a los sobrevivientes del primero.

El Gobierno de Trump divulgó el video del ataque inicial, pero no el del siguiente, que se mostró a los miembros del Congreso a puerta cerrada. El 3 de diciembre, Trump declaró que no tenía ningún problema en divulgar este video al pueblo estadounidense.

Aquí está el intercambio del 3 de diciembre que tuvo con la reportera de ABC News Selina Wang en la Casa Blanca:

Wang : Señor presidente, usted publicó el video del primer ataque náutico el 2 de septiembre, pero no el del segundo. ¿Podría publicar el video de ese ataque para que el pueblo estadounidense pueda ver con sus propios ojos lo que ocurrió?

Trump : No sé qué tienen, pero lo que sea que tengan sin duda lo publicaremos, no hay problema.

El lunes, otra reportera de ABC News, Rachel Scott, repitió el comentario de Trump al intentar preguntarle sobre la posible publicación del video adicional. Pero el presidente negó haber dicho lo que dijo:

Scott : Señor presidente, usted dijo que no tendría ningún problema en publicar el video completo del ataque del 2 de septiembre frente a las costas de Venezuela. El secretario Hegseth ahora dice…

Trump : Yo no dije eso. Eso es… tú lo dijiste, yo no. Son noticias falsas de ABC.

Scott señaló correctamente: “Usted dijo que no tendría problema en publicar el video completo”. Luego, volvió a su pregunta. Señaló que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirma que se está revisando la cuestión sobre si se debe publicar el video, y le preguntó a Trump si le está ordenando a Hegseth que lo publique.

“Lo que él decida me parece bien”, afirmó Trump.

Trump luego defendió los ataques, repitiendo su frecuente afirmación falsa sobre que cada barco destruido salva “25.000 vidas estadounidenses” y asegurando que los sobrevivientes “estaban intentando regresar el barco a un lugar donde pudiera flotar, y no queríamos verlo, porque el barco estaba cargado de drogas”. Cuando Scott finalmente intervino para intentar retomar el tema de la publicación del video, la llamó “la reportera más desagradable de todo el lugar” y “en realidad, una reportera horrible”.

CNN contactó a un portavoz de ABC News sobre las declaraciones del presidente sobre Scott. Otro periodista de ABC News, Jonathan Karl, escribió en la red social X que Scott “citó al presidente Trump con precisión”.

