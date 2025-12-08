Zelensky confirma que Ucrania no cederá territorio a Rusia mientras continúan las negociaciones de paz

Por Kara Fox, Daria Tarasova-Markina, Tim Lister y Billy Stockwell, CNN

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reafirmó que Ucrania no está dispuesta a ceder territorio a Rusia, mientras continúan las conversaciones sobre el plan de paz propuesto por Estados Unidos sin que se vislumbre un final claro.

“Definitivamente no queremos renunciar a nada. Por eso estamos luchando”, afirmó Zelensky. “No tenemos ningún derecho legal para hacerlo según la legislación ucraniana, nuestra Constitución, el derecho internacional o, para ser sinceros, la ley moral”.

Rusia ha insistido en que las concesiones territoriales formen parte de un acuerdo para poner fin a su invasión de Ucrania. El plan inicial propuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, esbozaba algunas de estas concesiones. El lunes, Trump acusó a Zelensky de no haber leído la última versión de la propuesta.

En declaraciones realizadas durante su vuelo a Bruselas para reunirse con funcionarios de la OTAN y la Unión Europea tras mantener conversaciones con los líderes de Gran Bretaña, Francia y Alemania en Londres, Zelensky afirmó que las negociaciones habían avanzado. Las propuestas de paz se estaban ultimando y se enviarían a Estados Unidos el martes, afirmó.

“Hay un ligero avance hacia un posible fin de la guerra… Creo que el plan estará listo mañana. Por la noche, lo discutiremos de nuevo y lo enviaremos a Estados Unidos”, dijo Zelensky.

El líder ucraniano agregó que el plan de paz inicial de 28 puntos de Trump, que fue criticado por favorecer a Rusia, se había reducido a un plan de 20 puntos. “Se eliminaron los puntos antiucranianos”, dijo Zelensky.

Sin embargo, reconoció que Estados Unidos está “buscando un compromiso”.

Zelensky se reunió con los tres líderes europeos este lunes en Londres para tratar los “temas delicados” de las garantías de seguridad para Ucrania y el control de sus regiones orientales.

Antes de la reunión, Zelensky afirmó que era urgente que europeos y estadounidenses mostraran “unidad” para resistir la agresión rusa y acelerar el fin del conflicto.

“Hay algunas cosas que no podemos manejar sin los estadounidenses, cosas que no podemos manejar sin Europa, y por eso tenemos que tomar algunas decisiones importantes”, dijo Zelensky.

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió a Zelensky junto con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, quien destacó: “Seguimos apoyando firmemente a Ucrania… porque todos sabemos que el destino de este país es el destino de Europa”.

Sin embargo, tras la publicación de la nueva estrategia de seguridad nacional “America First” (Estados Unidos primero) del Gobierno de Trump, profundamente crítica con Europa, se teme que el interés de Estados Unidos por la defensa de Ucrania contra la invasión rusa, que dura ya casi cuatro años, esté disminuyendo.

Donald Trump Jr., hijo del presidente, sugirió el domingo que Trump podría abandonar los esfuerzos de paz en Ucrania. “Lo que hace único a mi padre es que nunca se sabe lo que va a hacer”, afirmó.

También el domingo, Trump criticó a Zelensky después de que las conversaciones entre los negociadores estadounidenses y ucranianos celebradas durante el fin de semana en Miami concluyeran sin resolver cuestiones relativas a las garantías de seguridad, los problemas territoriales y la continua preocupación de que la propuesta estadounidense favorezca a Rusia.

Trump dijo que Rusia preferiría quedarse con toda Ucrania y que cree que Moscú está “de acuerdo” con el plan de paz, pero “no estoy seguro de que Zelensky esté de acuerdo con él”.

El lunes, Zelensky afirmó que Estados Unidos aún no había llegado a un acuerdo sobre el futuro del Donbás ucraniano, que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk.

Dijo que Kyiv también quería un acuerdo separado sobre garantías de seguridad con los aliados occidentales, sobre todo con Estados Unidos. “Hay una pregunta para la que yo, y todos los ucranianos, queremos una respuesta: si Rusia vuelve a iniciar una guerra, ¿qué harán nuestros socios?”, dijo Zelensky.

“Hay cuestiones que conciernen a Europa, y nosotros no podemos decidir por Europa. Tenemos que discutir con Europa la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, que también forma parte de las garantías de seguridad”.

Zelensky agregó que estaba dispuesto a viajar a Estados Unidos “si el presidente está listo para tal reunión”.

Las declaraciones de Trump se produjeron cuando el Kremlin acogió con satisfacción la nueva estrategia de seguridad nacional de su administración, un reajuste de la política exterior que adopta una postura de confrontación sin precedentes hacia Europa.

El documento sobre la estrategia de seguridad de Estados Unidos, a diferencia de los de administraciones anteriores, ha eliminado el lenguaje que describía a Rusia como una amenaza. El nuevo documento afirma que las naciones europeas consideran a Moscú como “una amenaza existencial” y presenta a Washington como el mediador central para restablecer “las condiciones de estabilidad dentro de Europa y la estabilidad estratégica con Rusia”.

En declaraciones a los periodistas el domingo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, pareció aplaudir la estrategia y elogió al presidente estadounidense, calificándolo de “fuerte”.

“Los ajustes que estamos viendo, diría yo, son, en muchos sentidos, coherentes con nuestra visión”, dijo Peskov, y añadió: “Quizás se pueda esperar que esto sea una modesta garantía de que será posible seguir trabajando juntos de manera constructiva para encontrar una solución pacífica para Ucrania, como mínimo”.

Para los líderes europeos, el momento es inquietante: Estados Unidos está dirigiendo las conversaciones de paz sobre Ucrania justo cuando endurece su postura hacia Europa, lo que suscita el temor de que este cambio pueda influir en las negociaciones en un momento crítico.

Los líderes europeos afirmaron en Londres que se reunían para “evaluar” la situación, después de que tres días de conversaciones entre negociadores estadounidenses y ucranianos en Miami no lograran producir un avance significativo.

“Siguen existiendo cuestiones difíciles”, declaró el sábado la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishyna, “pero ambas partes continúan trabajando para encontrar soluciones realistas y aceptables”.

Mientras continúa el vaivén diplomático, Rusia lanzó uno de sus mayores bombardeos de drones y misiles en meses en toda Ucrania, matando al menos a siete personas durante el fin de semana, según un recuento de CNN basado en cifras de autoridades locales. Más de una docena más resultaron heridas.

En la última semana, Rusia ha lanzado más de 1.600 drones de ataque, alrededor de 1.200 bombas aéreas guiadas y casi 70 misiles contra Ucrania, dijo Zelensky el domingo. Señaló que los principales objetivos de los ataques eran las infraestructuras “que sostienen la vida cotidiana”.

Los ataques se dirigieron contra infraestructura energética en varias regiones durante el fin de semana, según el Ministerio de Energía de Ucrania. Consumidores en las regiones de Odesa, Chernihiv, Kyiv, Járkiv, Dnipropetrovsk y Mykolaiv estaban sin electricidad el sábado, dijo el ministerio. Y el domingo, se introdujeron horarios de cortes eléctricos en todas las regiones de Ucrania, incluida Kyiv, donde los residentes de la capital estuvieron sin electricidad durante unas 12 horas.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania dijeron el sábado que habían alcanzado la refinería de petróleo de Ryazan, en el oeste de Rusia, una de las mayores refinerías del país, en un ataque nocturno. Moscú no respondió de inmediato a las afirmaciones.

Mientras tanto, se están llevando a cabo investigaciones en Irlanda y Francia tras dos incidentes más esta semana relacionados con drones no identificados que sobrevolaron las costas de ambos países. Este es el último de una serie de avistamientos inexplicables en varios países europeos desde septiembre. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado la oleada de incursiones con drones de “guerra híbrida”.

A comienzos de la semana pasada, se vieron varios drones frente a la costa de Dublín, justo cuando un avión que trasladaba a Zelensky para una visita con el primer ministro irlandés estaba a punto de aterrizar.

