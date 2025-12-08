Trump anuncia un paquete de ayuda agrícola de US$ 12.000 millones

Por Kit Maher, CNN

El presidente Donald Trump anunció este lunes un paquete de ayuda agrícola de US$ 12.000 millones.

La mayor parte de la ayuda —$11.000 millones— se dirigirá a los agricultores de cultivos a través de pagos únicos bajo el programa de Asistencia Puente para Agricultores, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN antes del anuncio. El resto irá a los agricultores cuyos cultivos quedan fuera del alcance del programa de asistencia.

“Este dinero no sería posible sin los aranceles”, dijo Trump en una mesa redonda en la Casa Blanca, mientras tanto la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacaron el compromiso del presidente con los agricultores.

Rollins dijo que el dinero estaría fluyendo para el 28 de febrero de 2026 y explicó que US$ 1.000 millones de los fondos se están reservando para asegurarse de que todos los cultivos especiales estén cubiertos.

Los detalles del anuncio de ayuda agrícola fueron reportados primero por Bloomberg, pero Rollins insinuó los pagos en una reunión de gabinete la semana pasada.

En la reunión de gabinete de la semana pasada, Rollins sugirió que no fue el impacto de los aranceles del Gobierno de Trump, sino más bien las políticas del Gobierno de Biden, lo que ha hecho que los agricultores necesiten asistencia. Ella le dio crédito a Trump por abrir los mercados a través de acuerdos comerciales sin reconocer directamente cómo los aranceles han afectado a los agricultores.

“Lo que usted ha podido hacer es abrir esos mercados y, nuevamente, avanzar hacia una era en la que nuestros agricultores no dependan tanto de los cheques del Gobierno, sino que tengan los mercados para vender su producto. Dicho esto, tenemos un pago puente que anunciaremos con usted la próxima semana, ya que todavía estamos tratando de recuperarnos de los años de Biden”, dijo Rollins.

“Durante mucho tiempo, nuestros agricultores, muchos de ellos, han estado cultivando para recibir cheques del Gobierno en lugar de mover su producto por el mundo. Estos acuerdos comerciales cambian eso para siempre”, dijo Rollins.

Algunos agricultores anteriormente se han mostrado reacios a la idea de ayuda. Mark Read, director del Distrito 5 de la Asociación de la Soja de Illinois, dijo previamente a CNN: “Los agricultores no queremos ayuda gratuita. Queremos libre comercio”. Esto fue antes de que China accediera a comprar nuevamente soja a los agricultores estadounidenses después de recurrir a Brasil y Argentina en medio de una guerra comercial.

A fines de septiembre, Rollins dijo que la economía agrícola, y especialmente los cultivadores de hileras, enfrentaban “un desafío significativo en este momento”, calificando el impacto de los aranceles de Trump como “un tiempo de incertidumbre”.

“El compromiso del presidente de una ‘edad de oro’ para la parte rural de EE.UU., para nuestros agricultores y trabajadores estadounidenses, está a la vuelta de la esquina, pero ha sido muy claro… que podría haber un tiempo de incertidumbre, especialmente para nuestros agricultores y ganaderos, y está claro que estamos en ese tiempo de incertidumbre ahora”, dijo Rollins en ese momento.

