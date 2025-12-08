Casi 75.000 personas sin antecedentes penales fueron detenidas por ICE, muestran nuevos datos

Por Audry Jeong, CNN

Casi 75.000 personas sin antecedentes penales en Estados Unidos han sido detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) desde el 20 de enero hasta el 15 de octubre, según nuevos datos.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, su Gobierno ha intensificado las políticas de inmigración, arrestando aproximadamente a 220.000 personas en los nueve meses desde que Trump asumió el cargo, según los datos del Proyecto de Datos de Deportación, un grupo de investigación asociado con la facultad de derecho de UC Berkeley.

Estas cifras corroboran aún más una tendencia más amplia reportada previamente por CNN de que menos del 10 % de los inmigrantes puestos bajo custodia de ICE desde octubre tenían condenas penales graves.

La publicación de estos datos se produce en medio de una creciente actividad de ICE en ciudades lideradas por demócratas como Nueva Orleans y Minneapolis, donde decenas ya han sido arrestados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y miles más están en riesgo.

Las estadísticas de Berkeley solo tienen en cuenta los arrestos realizados por ICE, por lo que no incluyen los realizados por otras agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El DHS dijo a CNN en un comunicado el lunes que esas estadísticas tampoco tienen en cuenta los cargos criminales que los inmigrantes indocumentados puedan enfrentar en sus países de origen, aunque no proporcionó pruebas de personas que haya detenido solo personas que sí los tengan.

“El DHS ha arrestado a casi 600.000 extranjeros ilegales con antecedentes penales desde el 20 de enero. El 70 % de ellos tiene condenas penales o cargos criminales pendientes solo en EE.UU. Esta estadística no tiene en cuenta a aquellos buscados por crímenes violentos en su país de origen u otro país, avisos de INTERPOL, abusadores de derechos humanos, miembros de pandillas, terroristas, etc.”, dijo un portavoz del DHS.

