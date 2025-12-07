Muere Rafael Ithier, cofundador de El Gran Combo de Puerto Rico y leyenda de la salsa

Por CNN en Español

El músico puertorriqueño Rafael Ithier, uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico, murió a los 99 años, según confirmó este domingo la legendaria banda de salsa en una publicación en redes sociales.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, Don Rafael Ithier Natal”, indicaron en un comunicado. “Hoy despedimos no solo a un gran músico, sino al arquitecto de un sonido que marcó generaciones, un líder cuya disciplina, visión y amor por la salsa forjaron la historia de El Gran Combo de Puerto Rico y de la música latina en el mundo”, agrega el texto.

Nacido en San Juan, fundó en 1962 junto a los ya fallecidos Martín Quiñones y Eddie Pérez la banda que sería conocida como “la universidad de la salsa”.

Algunos de los grandes éxitos de la agrupación son “Brujería”, “Ojos chinos”, “Me liberé” y “Un verano en Nueva York”, entre una larga lista.

El comunicado no detalló la causa de la muerte. La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, dijo que el día oficial de duelo será anunciado cuando los familiares de Ithier determinen la fecha de su velatorio.

Artistas reconocidos como Gilberto Santa Rosa, Willie Colón, Elvis Crespo, entre otros, expresaron sus condolencias ante la muerte de uno de los pilares del género.

“Me inspiró y, a través de él, aprendí a ser innovador y comercialmente atractivo. Grabó canciones que hacían felices a los bailadores con letras que nos contaban historias sobre ser puertorriqueños. Lo extrañaremos; nunca habrá otro Rafael Ithier”, dijo Colón en Instagram. Por su parte, la cantante Olga Tañón agradeció a Ithier por su legado: “Su contribución en la música tiene un antes y un después”.

La cuenta de los Latin Grammy lamentó el fallecimiento y destacó que Ithier ganó con la orquesta dos galardones y el Premio a la Excelencia Musical de La Academia. “Ithier deja un legado eterno en la salsa. Gracias, Maestro, por una vida dedicada a la música”, indicaron.

