Casi 75.000 personas sin antecedentes penales fueron detenidas por ICE, muestran nuevos datos

Casi 75.000 personas sin antecedentes penales han sido detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) entre el 20 de enero y el 15 de octubre, según muestran nuevos datos.

Desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo, su Gobierno ha endurecido las políticas migratorias, al arrestar a aproximadamente 220.000 personas en los nueve meses posteriores a su toma de posesión, según datos del Data Deportation Project, un grupo de investigación vinculado a la facultad de derecho de la Universidad de Berkeley, Estados Unidos.

Estas cifras confirman una tendencia más amplia previamente reportada por CNN: menos del 10 % de los inmigrantes puestos bajo custodia de ICE desde octubre contaban con condenas penales graves.

La publicación de estos datos llega en medio de un aumento en la actividad de ICE en ciudades dirigidas por demócratas, como Nueva Orleans y las Twin Cities (Minneapolis y Saint Paul), donde decenas de personas ya han sido arrestadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), y miles más se encuentran en riesgo.

El DHS no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

