La “guerra contra las drogas” parecía terminada. Donald Trump la reinició

Análisis por Zachary B. Wolf, CNN

La guerra no declarada de la administración Trump contra los que llama “narcoterroristas” en América Latina abre un nuevo y agresivo capítulo en la historia de Estados Unidos y reaviva la ofensiva contra las drogas.

Declarada por el presidente Richard Nixon en la década de 1970, la guerra contra las drogas es una campaña que dura décadas, entretejida en la política exterior, judicial y de salud pública de Estados Unidos, para detener por la fuerza el flujo de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos y castigar severamente a los traficantes, distribuidores e incluso consumidores.

Recientemente, académicos, activistas y legisladores también lo han considerado un fracaso.

Las drogas siguen siendo un problema grave. Su flujo hacia Estados Unidos no se ha detenido. La tendencia reciente se ha alejado de las duras sanciones que afectaban predominantemente a las personas negras y morenas, y se ha orientado hacia el tratamiento y la educación.

Ahora, la administración Trump está amplificando un manual de guerra contra las drogas, declarando a los cárteles como “narcoterroristas”, citando las drogas como la principal razón para atacar a un gobierno izquierdista en Venezuela y encargando al ejército estadounidense la tarea de desmantelar supuestos barcos cargados de drogas.

Hablé con David Farber, profesor de historia en la Universidad de Kansas y editor de “La guerra contra las drogas: una historia”, para entender cómo todo esto encaja en la saga que dura generaciones.

WOLF: Escribió una historia de la guerra contra las drogas. ¿Considera esta ofensiva actual que ha lanzado la administración Trump como parte de esa guerra?

FARBER: Sí, creo que esto forma parte de la guerra contra las drogas.

La guerra contra las drogas solía ser más una metáfora que una descripción real de los acontecimientos. Se parecía mucho más a la guerra contra la pobreza que a la Segunda Guerra Mundial.

Sin duda, la administración Trump ha decidido deliberadamente intensificar las actividades militares, incluyendo órdenes de matar de manera extrajudicial a personas percibidas como narcotraficantes. Así que esto es diferente.

WOLF: Es una guerra metafórica, acuñada por Richard Nixon, pero ha durado más de 50 años. ¿Cómo ha llevado Estados Unidos la guerra contra las drogas hasta ahora?

FARBER: Nixon pidió una “ofensiva total” contra las drogas en Estados Unidos. Esa fue literalmente su frase. Me temo que fuimos los medios de comunicación y el resto de nosotros quienes, en cierto modo, le pusimos las palabras “guerra contra las drogas”.

La guerra contra las drogas se libró por dos medios. Uno fue hacer todo lo legalmente posible para detener el suministro de drogas a Estados Unidos.

Antes de la década de 1970, casi todas las drogas que considerábamos importantes —cocaína, opioides e incluso cannabis— se producían en otros lugares, fuera de Estados Unidos.

El impulso, y Nixon en particular, persiguió el intento de detener la importación de estas drogas ilegales. Pero siempre ha existido el problema de la demanda.

En Estados Unidos, la gente parece tener un deseo insaciable de muchas de las drogas que ahora hemos ilegalizado: cocaína, opioides, cannabis, etc.

Desde Nixon, todos los políticos han decidido equilibrar estos dos tipos de batallas: la de la oferta y la de la demanda.

No fue hasta mediados de los 70, con la escalada de Richard Nixon y varios gobernadores estatales, que se intentó reducir drásticamente la demanda en Estados Unidos persiguiendo a los drogadictos y a los pequeños traficantes locales.

Fue en la década de 1970, y con mayor intensidad en las de 1980 y 1990, que el encarcelamiento se convirtió en el método predilecto para frenar el consumo de drogas en Estados Unidos, así como los intentos de frenar la oferta procedente de distribuidores internacionales. Ambos son parte de la guerra contra las drogas.

Hasta hace pocos años, lo que se estaba rezagando era el intento de utilizar medidas de educación, rehabilitación y salud pública para intentar reducir tanto la demanda como los aspectos abusivos del consumo de drogas, y para tratar de salvar las vidas de personas que caen víctimas de adicciones de un tipo u otro.

WOLF: ¿Se trata entonces de un nuevo frente en la guerra contra las drogas? ¿Cómo ve estas nuevas operaciones en el contexto de la guerra más amplia?

FARBER: No creo que nadie más que haya ocupado un puesto de poder en el Gobierno de Estados Unidos haya imaginado jamás que estaríamos, no sé cuál es la palabra correcta, masacrando a los traficantes de carga en el Caribe o el Pacífico.

Así que esta es definitivamente una nueva política. Se podría argumentar que es una extensión de políticas que ya existían en el pasado.

Así que, repito, no se acerca ni de lejos al nivel de letalidad, como se dice hoy, que la administración Trump ha decidido implementar.

FARBER: Algunas de las medidas que Trump está tomando ahora fueron consideradas por (el expresidente) George H. W. Bush a finales de los 80 y principios de los 90.

Ya había comenzado a usar las fuerzas armadas de maneras nunca antes utilizadas para intentar interceptar drogas. Y se habló mucho sobre cómo lograrlo.

¿Se podrían usar aeronaves para hundir barcos narcotraficantes? ¿Destruir embarcaciones? Se habló de ello.

El propio Bush quería implementar la pena de muerte para narcotraficantes e incluso para traficantes de alto nivel en Estados Unidos. Esas medidas no se aprobaron en ese momento, aunque se discutieron.

Y en ese sentido, Bush y su equipo, (el secretario de Estado James) Baker y otros, nunca consideraron actuar solos, cometer estos actos sin la cooperación de Colombia, México y otros países.

Las pistas estaban ahí, pero nunca antes había sucedido como está sucediendo ahora. Quizás ese sea el lema “Estados Unidos Primero”, una de sus caras más feas.

WOLF: ¿Cuál es la breve historia de las operaciones internacionales antidrogas del Gobierno? ¿Cómo llegamos a esta situación?

FARBER: Estados Unidos tiene una larga historia de intentos de interceptar drogas provenientes de todas partes, desde Turquía hasta Colombia, y de lugares cercanos y lejanos.

Se remonta a principios del siglo XX. Sin duda, se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial.

Así que no es nada nuevo, y Estados Unidos ha utilizado al ejército como parte de ese proceso de interdicción, así como a las agencias de inteligencia y a casi todas las demás estructuras del Gobierno estadounidense, desde el Departamento del Tesoro hasta el Departamento de Justicia. Pero no con este tipo de letalidad, no con este intento deliberado de usar métodos extrajudiciales para matar a narcotraficantes.

Pienso en el intento de prohibir la heroína. Algunos recordamos la famosa película “Contacto en Francia”, en la que Estados Unidos colaboró ​​con sus diversas agencias para impedir que la heroína llegara a Estados Unidos en los años 70. Pero esto es diferente en su naturaleza y alcance a todo lo que ha sucedido hasta ahora.

WOLF: Estados Unidos también ha utilizado las drogas como impulso para un cambio de régimen en Latinoamérica. ¿Cómo debería esto influir en los responsables políticos que ahora miran hacia Venezuela?

FARBER: Dependiendo de la agencia de la que se trate, Estados Unidos ha tenido una gran variedad de políticas hacia los narcotraficantes en Centroamérica, México y Sudamérica.

A veces, con quienes consideramos amigos, como el movimiento antisandinista de la Contra en Nicaragua en la década de 1980, hubo una especie de guiño por parte de las agencias de inteligencia para permitir que ciertos miembros de ese grupo nicaragüense, la Contra, traficaran cocaína a Estados Unidos.

Tuvimos una especie de relación acogedora dentro del Gobierno de Estados Unidos con el dictador de Panamá, Manuel Noriega, durante varios años, permitiéndole participar en redes de tráfico de drogas a gran escala, hasta que decidimos que eso ya no era aceptable.

Probablemente lo más cercano a lo que está sucediendo ahora mismo, la administración de George H.W. Bush decidió invadir Panamá para derrocar al Gobierno de Noriega y detener el narcotráfico desde ese país tanto como fuera posible.

WOLF: Hasta este año, cuando empezamos a bombardear barcos en el Caribe, la mayoría de la gente probablemente consideraba que la guerra contra las drogas había sido un fracaso. ¿Por qué? ¿Cómo regresó?

FARBER: La guerra contra las drogas resurgió, como un Drácula invencible.

Soy historiador de profesión. Nos ocupamos de la periodización, de cuándo comienzan las cosas, cuándo terminan, y sí, hasta hace diez meses, probablemente habría argumentado que la guerra contra las drogas había llegado a su fin, probablemente durante la administración Obama, y ​​que habíamos pasado página.

Estamos probando medidas de salud pública. Estado tras estado ha legalizado o despenalizado el cannabis. Parecía que nos adentrábamos rápidamente en un mundo diferente.

La razón por la que llegó a su fin fueron los castigos, las sanciones, cuyo costo había sido considerado demasiado alto por muchos estadounidenses.

Nos convertimos en la nación que más personas per cápita había encarcelado. No creo que así fuera como la mayoría de los estadounidenses realmente deseaban que fuera el sueño americano.

El segundo problema era que, cada vez que se erradicaba un tipo de droga —como el crack—, surgía otra droga ilegal.

O bien, una droga legal se convertía en ilegal, como los opioides, y aparecía, de modo que el problema de la demanda, ese deseo que tantos estadounidenses parecen tener de drogarse, de una forma u otra, no parecía ser superado por la llamada Guerra contra las Drogas, que se ha librado durante unos 50 años.

Así pues, parecieron adoptarse medidas diferentes: despenalización, destinar muchos más recursos a la rehabilitación y a métodos para que los adictos se desintoxicaran, y tratar de evitar que las personas se suicidaran durante el período en que consumían drogas de forma inadecuada.

Ahora, de repente, parece que estamos asumiendo la lucha contra las drogas. De nuevo, me parece interesante que sea la oferta la que esté atrayendo la mayor atención bajo la administración Trump.

No se ha intentado reactivar el sistema carcelario ni empezar a encarcelar a decenas, cientos de miles de estadounidenses.

La oferta siempre ha sido el aspecto más popular de la lucha contra las drogas: impedir que los extranjeros, los no estadounidenses, traigan drogas. Parece que ese es el aspecto que ha vuelto con fuerza.

WOLF: En cuanto a la demanda, de hecho, el gran logro bipartidista del primer mandato de Trump fue la reforma de las sentencias, la Ley del Primer Paso. ¿Está de acuerdo?

FARBER: En realidad, no fue hasta la administración Obama que la Comisión de Sentencias, un grupo que durante mucho tiempo había argumentado que ciertas sanciones por drogas a nivel federal carecían de sentido, que eran erróneas y excesivamente punitivas, fue finalmente escuchada por el presidente y su administración.

Esas sentencias, tan graves como las del crack y la cocaína, que comenzaron en la década de 1980, y otras, fueron, como usted sugiere, reducidas.

Siguen siendo bastante onerosas. Y Trump, de esa manera sorprendente, se adhirió a este nuevo consenso posguerra contra las drogas en 2018.

Los ataques a Venezuela, creo yo, no son tanto una reiteración de la guerra contra las drogas sino más bien una reiteración de la diplomacia de las cañoneras de hace 100 años, en la década de 1920.

WOLF: Lo primero que Trump suele decir sobre los inmigrantes es: “Traen drogas”. Nixon usó las drogas como una potente cuña política. La política de la guerra contra las drogas puede ser un fracaso, pero como estrategia política sigue siendo extremadamente efectiva. ¿Cómo distingue entre política y propaganda?

FARBER: Existe un enfoque de salud pública que dice que las personas adictas a los opioides necesitan ayuda, y existe una sensación política muy arraigada de que quienes trafican con lo que sea —cocaína de Sudamérica— deben ser eliminados, como si fueran manzanas y naranjas.

Y creo que las políticas antidrogas han sido muy exitosas para los políticos durante mucho tiempo.

El pobre Richard Nixon tiene muy mala fama como instigador de la guerra contra las drogas cuando inició esa política. No es que quiera disculpar a Richard Nixon, pero en realidad era una medida de salud pública cuando empezó.

Estaba muy preocupado por los heroinómanos que regresaban de Vietnam, los veteranos que dejaban las fuerzas armadas.

Esa fue probablemente su principal preocupación cuando lanzó la “ofensiva total” contra el abuso de drogas, como él la llamó.

Pero rápidamente comprendió el carácter político del asunto: que las familias estadounidenses, las madres y los padres, y todo tipo de líderes locales, estaban realmente muy asustados por el aumento del consumo de drogas, especialmente entre los jóvenes blancos en la década de 1960, y mucho más aún en la de 1970. Así que la política era buena.

Nelson Rockefeller, gobernador de Nueva York en 1973, probablemente con la mira puesta en postularse a la presidencia en 1976… fue en realidad el miembro más punitivo de esa cultura de la guerra contra las drogas.

Si bien había motivos reales para preocuparse por la adicción a las drogas en la ciudad de Nueva York —había una especie de epidemia de heroína en ese momento—, también vio el cariz político del asunto.

Presidente tras presidente, senador tras senador, gobernador tras gobernador, a menudo consideran que aplicar medidas duras contra las drogas es una buena política, y creo que Donald Trump ciertamente está presionando en esa dirección, aunque esta historia involucra más que solo el recuento de votos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.