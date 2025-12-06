El día del cumpleaños de Trump será gratis el ingreso a los Parques Nacionales de EE.UU.

Por Kaanita Iyer, CNN

Los visitantes de los parques nacionales tendrán entrada gratuita el próximo año para el cumpleaños del presidente Donald Trump, pero deberán pagar la tarifa regular el Día de Martin Luther King Jr. y Juneteenth, después de que el Servicio de Parques Nacionales renovase su calendario de entrada gratuita.

La entrada al Día de Martin Luther King Jr. ha estado exenta de pago durante años, incluso durante el primer Gobierno de Trump. Juneteenth se añadió como día de entrada gratuita en 2024.

Estos cambios se producen después de que Trump haya convertido la eliminación de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en un eje central de su Gobierno. A principios de este año, en Juneteenth —la celebración más antigua de Estados Unidos para conmemorar el fin de la esclavitud—, el presidente criticó la cantidad de “días festivos no laborables” en Estados Unidos, y dijo: “Le están costando a nuestro país miles de millones de dólares”.

Además del cumpleaños de Trump, que se celebra el 14 de junio y también conmemora el Día de la Bandera, el calendario de 2026 para días de entrada gratuita también incluye el Día de los Presidentes, el Día de los Caídos en Guerra, tres días para el fin de semana del 4 de julio, el 110º aniversario del NPS el 25 de agosto, el Día de la Constitución el 17 de septiembre y el cumpleaños del expresidente Theodore Roosevelt el 27 de octubre. Roosevelt es considerado “el presidente conservacionista” e hizo varias contribuciones al Sistema de Parques Nacionales, como duplicar el número de sitios durante su presidencia, según el sitio web del NPS.

El nuevo calendario también elimina el primer día de la Semana de los Parques Nacionales, el aniversario de la Oficina de Administración de Tierras, el Día de la Gran Naturaleza Estadounidense, el Día Nacional de las Tierras Públicas y el primer domingo de la Semana Nacional de los Refugios de Vida Silvestre.

Los visitantes seguirán disfrutando de entrada gratuita el Día de los Veteranos.

La entrada gratuita solo será válida para residentes de EE.UU., ya que el Departamento del Interior presentó recientemente un sistema de tarifas “America First” que obligará a los turistas internacionales a pagar la tarifa estándar, además de US$ 100 adicionales por persona en 11 de los parques nacionales más visitados, a partir del 1 de enero de 2026. El pase anual costará US$ 250 para quienes no residan en EE.UU., más del triple de los US$ 80 que seguirán pagando los residentes de EE.UU.

Con información de Alejandra Jaramillo y Yahya Salem, de CNN.

