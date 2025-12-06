Calendario del Mundial 2026: sedes, partidos y horarios para las 48 selecciones
Por Federico Leiva, CNN en Español
Finalmente, el cuadro de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha quedado completo. Después del sorteo de los grupos, que tuvo lugar el viernes, la casa madre del fútbol mundial anunció este sábado el calendario completo, confirmando las sedes en las que jugará cada selección junto a los horarios.
El tema tenía intranquilos a muchos, primero por la dificultad de los partidos durante la tarde en una época donde pueden registrarse altas temperaturas, y también por la diferencia horaria que hay entre Estados Unidos, Canadá, México y Europa.
El cronograma busca que las selecciones (y los aficionados que viajen a ver los partidos) se trasladen lo menos posible. Eso sí, la amplitud horaria es grande, con partidos desde la 1 p.m. hasta otros a las 12 a.m.
A continuación, todos los partidos del Mundial 2026, con sedes, días y horarios (todos corresponden al este de Estados Unidos).
Fecha 1
México vs. Sudáfrica – 11 de junio, 3 p.m., Ciudad de México.
Corea del Sur vs. Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda – 11 de junio, 10 p.m., Guadalajara.
Fecha 2
Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda vs. Sudáfrica – 18 de junio, 12 p.m., Atlanta.
México vs. Corea del Sur – 18 de junio, 9 p.m., Guadalajara.
Fecha 3
Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda vs. México – 24 de junio, 9 p.m., Ciudad de México.
Sudáfrica vs. Corea del Sur – 24 de junio, 9 p.m., Monterrey.
Fecha 1
Canadá vs. Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzogovina, 12 de junio, 3 p.m., Toronto.
Qatar vs. Suiza – 13 de junio, 3 p.m., San Francisco.
Fecha 2
Suiza vs. Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzogovina – 18 de junio, 3 p.m., Los Ángeles.
Canadá vs. Qatar – 18 de junio, 6 p.m., Vancouver.
Fecha 3
Suiza vs. Canadá – 24 de junio, 3 p.m., Vancouver.
Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia y Herzogovina vs. Qatar – 24 de junio, 3 p.m., Seattle.
Fecha 1
Brasil vs. Marruecos – 13 de junio, 6 p.m., Nueva York/Nueva Jersey.
Haití vs. Escocia – 13 de junio, 9 p.m., Boston.
Fecha 2
Escocia vs. Marruecos – 19 de junio, 6 p.m., Boston.
Brasil vs. Haití – 19 de junio, 9 p.m., Filadelfia.
Fecha 3
Escocia vs. Brasil – 24 de junio, 6 p.m., Miami.
Marruecos vs. Haití – 24 de junio, 6 p.m., Atlanta.
Fecha 1
Estados Unidos vs. Paraguay – 12 de junio, 9 p.m., Los Ángeles.
Australia vs. Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo – 13 de junio, 12 a.m., Vancouver.
Fecha 2
Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs. Paraguay – 19 de junio, 12 a.m., San Francisco.
Estados Unidos vs. Australia – 19 de junio, 3 p.m., Seattle.
Fecha 3
Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs. Estados Unidos – 25 de junio, 10 p.m., Los Ángeles.
Paraguay vs. Australia – 25 de junio, 10 p.m., San Francisco.
Fecha 1
Alemania vs. Curazao – 14 de junio, 1 p.m., Houston.
Costa de Marfil vs. Ecuador – 14 de junio, 7 p.m., Filadelfia.
Fecha 2
Alemania vs. Costa de Marfil – 20 de junio, 4 p.m., Toronto.
Ecuador vs. Curazao – 20 de junio, 8 p.m., Kansas City.
Fecha 3
Ecuador vs. Alemania – 25 de junio, 4 p.m., Nueva York/Nueva Jersey.
Curazao vs. Costa de Marfil – 25 de junio, 4 p.m., Filadelfia.
Fecha 1
Países Bajos vs. Japón – 14 de junio, 4 p.m., Dallas.
Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs. Túnez – 14 de junio, 10 p.m., Monterrey.
Fecha 2
Países Bajos vs. Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – 20 de junio, 1 p.m., Houston.
Túnez vs. Japón – 20 de junio, 12 a.m., Monterrey.
Fecha 3
Japón vs. Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – 25 de junio, 7 p.m., Dallas.
Túnez vs. Países Bajos – 25 de junio, 7 p.m., Kansas City.
Fecha 1
Irán vs. Nueva Zelandia – 15 de junio, 9 p.m., Los Ángeles.
Bélgica vs. Egipto – 15 de junio, 3 p.m., Seattle.
Fecha 2
Bélgica vs. Irán – 21 de junio, 3 p.m., Los Ángeles.
Nueva Zelandia vs. Egipto – 21 de junio, 9 p.m, Vancouver.
Fecha 3
Egipto vs. Irán – 26 de junio, 11 p.m., Seattle.
Nueva Zelandia vs. Bélgica – 26 de junio, 11 p.m., Vancouver.
Fecha 1
España vs. Cabo Verde – 15 de junio, 12 p.m., Atlanta.
Arabia Saudita vs. Uruguay – 15 de junio, 6 p.m., Miami.
Fecha 2
España vs. Arabia Saudita – 21 de junio, 12 p.m., Atlanta.
Uruguay vs. Cabo Verde – 21 de junio, 6 p.m., Miami.
Fecha 3
Cabo Verde vs. Arabia Saudita – 26 de junio, 8 p.m., Houston.
Uruguay vs. España – 26 de junio, 8 p.m., Guadalajara.
Fecha 1
Francia vs. Senegal – 16 de junio, 3 p.m., Nueva York/Nueva Jersey.
Iraq/Bolivia/Suriname vs. Noruega – 16 de junio, 6 p.m., Boston.
Fecha 2
Francia vs. Iraq/Bolivia/Suriname – 22 de junio, 5 p.m., Filadelfia.
Noruega vs. Senegal – 22 de junio, 8 p.m., Nueva York/Nueva Jersey
Fecha 3
Noruega vs. Francia – 26 de junio, 3 p.m., Boston.
Senegal vs. Iraq/Bolivia/Suriname – 26 de junio, 3 p.m., Toronto.
Fecha 1
Argentina vs. Argelia – 16 de junio, 9 p.m., Kansas City.
Austria vs. Jordania – 16 de junio, 12 a.m., San Francisco.
Fecha 2
Argentina vs. Austria – 22 de junio, 1 p.m., Dallas.
Jordania vs. Argelia – 22 de junio, 11 p.m., San Francisco.
Fecha 3
Argelia vs. Austria – 27 de junio, 10 p.m., Kansas City.
Jordania vs. Argentina – 27 de junio, 10 p.m., Dallas.
Fecha 1
Portugal vs. RD del Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – 17 de junio, 1 p.m., Houston.
Uzbekistán vs. Colombia – 17 de junio, 10 p.m., Ciudad de México.
Fecha 2
Portugal vs. Uzbekistán – 23 de junio, 1 p.m., Houston.
RD del Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs. Colombia – 23 de junio, 10 p.m., Guadalajara.
Fecha 3
Colombia vs. Portugal – 27 de junio, 7:30 p.m., Miami.
RD del Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs. Uzbekistán – 27 de junio, 7:30 p.m., Atlanta.
Fecha 1
Inglaterra vs. Croacia – 17 de junio, 4 p.m., Dallas.
Ghana vs. Panamá – 17 de junio, 7 p.m., Toronto.
Fecha 2
Inglaterra vs. Ghana – 23 de junio, 4 p.m., Boston.
Panamá vs. Croacia – 23 de junio, 7 p.m., Toronto.
Fecha 3
Panamá vs. Inglaterra – 27 de junio, 5 p.m., Nueva York/Nueva Jersey.
Croacia vs. Ghana – 27 de junio, 5 p.m., Filadelfia.
2º Grupo A vs. 2º Grupo B – domingo 28 de junio, Los Ángeles (Partido 73)
1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – lunes 29 de junio, Boston (Partido 74)
1º Grupo F vs. 2º Grupo C – lunes 29 de junio, Monterrey (Partido 75)
1º Grupo E vs. 2º Grupo F – lunes 29 de junio, Houston (Partido 76)
1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – martes 30 de junio, Nueva York/Nueva Jersey (Partido 77)
2º Grupo E vs. 2º Grupo I – martes 30 de junio, Dallas (Partido 78)
1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – martes 30 de junio, Ciudad de México (Partido 79)
1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – miércoles 1 de julio, Atlanta (Partido 80)
1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – miércoles 1 de julio, San Francisco (Partido 81)
1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – miércoles 1 de julio, Seattle (Partido 82)
2º Grupo K vs. 2º Grupo L – jueves 2 de julio, Toronto (Partido 83)
1º Grupo H vs. 2º Grupo J – jueves 2 de julio, Los Ángeles (Partido 84)
1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – jueves 2 de julio, Vancouver (Partido 85)
1º Grupo J vs. 2º Grupo H – viernes 3 de julio, Miami (Partido 86)
1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – viernes 3 de julio, Kansas City (Partido 87)
2º Grupo D vs. 2º Grupo G – viernes 3 de julio, Dallas (Partido 88)
Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77 – sábado 4 de julio, Filadelfia (Partido 89)
Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75 – sábado 4 de julio, Houston (Partido 90)
Ganador partido 76 vs. Ganador partido 78 – domingo 5 de julio, Nueva York/Nueva Jersey (Partido 91)
Ganador partido 79 vs. Ganador partido 80 – domingo 5 de julio, Ciudad de México (Partido 92)
Ganador partido 83 vs. Ganador partido 84 – lunes 6 de julio, Dallas (Partido 93)
Ganador partido 81 vs. Ganador partido 82 – lunes 6 de julio, Seattle (Partido 94)
Ganador partido 86 vs. Ganador partido 88 – martes 7 de julio, Atlanta (Partido 95)
Ganador partido 85 vs. Ganador partido 87 – martes 7 de julio, Vancouver (Partido 96)
Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 – jueves 9 de julio, Boston (Partido 97)
Ganador partido 93 vs. Ganador partido 94 – viernes 10 de julio, Los Ángeles (Partido 98)
Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92 – sábado 11 de julio, Miami (Partido 99)
Ganador partido 95 vs. Ganador partido 96 – sábado 11 de julio, Kansas City (Partido 100)
Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 – martes 14 de julio, Dallas (Partido 101)
Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100 – miércoles 15 de julio, Atlanta (Partido 102)
Perdedor partido 101 vs. Perdedor partido 102 – sábado 18 de julio, Miami (Partido 103)
Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 – domingo 19 de julio, Nueva York/Nueva Jersey (Partido 104)
