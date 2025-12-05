Nueva estrategia de seguridad nacional de Trump fomenta la resistencia dentro de Europa y un nuevo rol de EE.UU. en Occidente

Por Alejandra Jaramillo, CNN en Español

En la noche del jueves, la Casa Blanca publicó discretamente la nueva estrategia de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Se trata de un documento de 33 páginas que eleva su doctrina de “Estados Unidos primero” y establece una reajuste de la política exterior estadounidense por parte del Gobierno, que va desde la redistribución de recursos militares en el hemisferio occidental hasta la adopción de una postura de confrontación sin precedentes hacia Europa.

La estrategia se centra en el llamado de Trump a un “reajuste” de la presencia militar estadounidense en el hemisferio occidental para contrarrestar la inmigración, el narcotráfico y lo que describe como el auge de potencias adversarias en la región.

También incluye el objetivo de desplegar una mayor presencia de la Guardia Costera y la Armada en la región, así como otros despliegues para “asegurar la frontera y derrotar a los cárteles, incluyendo, cuando sea necesario, el uso de fuerza letal”. El documento enmarca esto como parte de un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, un llamado presidencial de 1823 para que las potencias europeas respeten la esfera de influencia de EE.UU. en Occidente. “Estados Unidos debe tener una posición preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permita afirmarnos con confianza donde y cuando sea necesario en la región”, afirma el documento.

Esto se produce en un momento en que EE.UU. lleva a cabo una campaña letal contra barcos que presuntamente transportan drogas en aguas internacionales, que hasta la fecha ha destruido al menos 23 embarcaciones y ha causado la muerte de 87 personas. Expertos legales externos y algunos miembros del Congreso han cuestionado la legalidad de la iniciativa.

La sección de la estrategia sobre Europa implica una escalada más drástica, y advierte que las naciones europeas se enfrentan a un “declive económico” que podría verse “eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización”.

El documento continúa argumentando que “a largo plazo, es más que plausible que, a más tardar en unas décadas, la mayoría de los miembros de la OTAN sean no europeos”, lo que plantea lo que denomina “una pregunta abierta” sobre si esos países seguirán considerando su alianza con Estados Unidos de la misma manera.

La estrategia del Gobierno también afirma que la “guerra de Ucrania ha tenido el efecto perverso de aumentar la dependencia externa de Europa, especialmente de Alemania”, y afirma que “una gran mayoría europea desea la paz, pero ese deseo no se traduce en políticas, en gran medida debido a la subversión de los procesos democráticos por parte de esos gobiernos”.

La estrategia culpa a los funcionarios europeos de bloquear los intentos respaldados por Estados Unidos para poner fin al conflicto y afirma que el fin de las “hostilidades” es necesario para estabilizar las economías europeas, prevenir la guerra y restablecer la estabilidad con Rusia: “Es un interés fundamental de Estados Unidos negociar un cese rápido de las hostilidades en Ucrania para estabilizar las economías europeas, evitar una escalada o expansión involuntaria de la guerra y restablecer la estabilidad estratégica con Rusia, así como para facilitar la reconstrucción de Ucrania tras las hostilidades y asegurar su supervivencia como un Estado viable”.

Un punto destacado de la sección de la estrategia sobre Europa va más allá, y respalda explícitamente las campañas de influencia en la política interna de los aliados de EE.UU., afirmando que la política general estadounidense hacia Europa debería priorizar “cultivar la resistencia a la trayectoria actual de Europa dentro de las naciones europeas”.

“Si las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos… Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere la confianza en sí misma como civilización y que abandone su enfoque fallido hacia la asfixia regulatoria”, afirma.

La portavoz principal de la Comisión Europea, Paula Pinho, declaró en una rueda de prensa el viernes que los líderes europeos aún no habían tenido “tiempo para analizar (el documento)” y que no estaban “en condiciones de hacer comentarios”.

El documento también reitera la presión del Gobierno para “acabar con la percepción y prevenir la realidad de la OTAN como una alianza en constante expansión”. El documento formaliza algunas de las críticas previas de la administración a Europa. En un discurso pronunciado en Múnich, Alemania, en febrero, el vicepresidente J.D. Vance declaró a los líderes europeos que la mayor amenaza a su seguridad provenía “de dentro”, y no de China o Rusia.

“Lo que me preocupa es la amenaza interna, el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales”, declaró Vance ante un público impasible en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

La estrategia del Gobierno de Trump también describe un enfoque doble hacia China, impulsando la contención de la influencia global de Beijing, a la vez que preserva los lazos económicos y mantiene la situación actual en Taiwán, afirmando que “prevenir un conflicto por Taiwán, idealmente preservando la superioridad militar, es una prioridad”.

También exige “mantener una relación económica genuinamente mutuamente ventajosa” con China, priorizando la “reciprocidad y la equidad” y reduciendo la dependencia de Estados Unidos del país. Según el documento, dicho reajuste es clave para sostener el crecimiento de Estados Unidos, pasando de una economía de US$ 30 billones en 2025 a US$ 40 billones en la década de 2030.

La estrategia describe las alianzas como instrumentales, no intrínsecas, y las define como una amplia red de acuerdos con aliados y socios en tratados internacionales en las regiones estratégicamente más importantes del mundo, desplegadas como herramientas dentro de un marco más amplio basado en la afinidad de Trump por romper con las normas tradicionales.

“El presidente Trump utiliza la diplomacia no convencional, el poderío militar estadounidense y la influencia económica para extinguir quirúrgicamente las brasas de la división entre las naciones con capacidad nuclear y las guerras violentas causadas por siglos de odio”, afirma.

Kaanita Iyer, de CNN, contribuyó a este informe.

