Netflix se perfila como favorito en la puja por Warner Bros. Discovery, según fuentes

Netflix presentó la oferta más alta hasta ahora por los activos de estudio y streaming de Warner Bros. Discovery, según personas familiarizadas con el proceso confidencial.

La última oferta de Netflix, presentada el jueves, valoró el estudio Warner Bros., el servicio de streaming HBO Max y partes relacionadas de la compañía en aproximadamente US$ 28 por acción, indicaron las fuentes.

Paramount también presentó una nueva oferta el jueves, cercana a los US$ 27 por acción, añadió una de las fuentes.

Sin embargo, las dos ofertas no son directamente comparables, ya que Paramount busca adquirir la totalidad de Warner Bros. Discovery, incluyendo CNN y otros canales de cable, mientras que Netflix y otro postor, Comcast, solo han mostrado interés en los activos de estudio y streaming.

La competencia por estos activos se ha intensificado en los últimos días, captando la atención de Hollywood y de la Casa Blanca de Trump. Marcas icónicas como HBO y DC Comics están en juego.

Los representantes de las empresas involucradas declinaron hacer comentarios. No obstante, filtraciones del proceso, que debía ser confidencial, sugieren que Netflix lleva la delantera.

Paramount lo percibe así; los abogados de la compañía enviaron una carta a Zaslav expresando “serias preocupaciones” sobre el proceso de subasta.

En concreto, los abogados de Paramount alegaron que WBD ha “iniciado un proceso limitado con un resultado predeterminado que favorece a un solo postor”, es decir, Netflix.

Analistas señalaron que la carta podría anticipar un intento de adquisición hostil por parte de Paramount, que ha actuado con decisión en los últimos meses bajo la dirección de su nuevo director CEO, David Ellison.

El jueves por la noche, Bloomberg informó que WBD y Netflix han iniciado conversaciones exclusivas.

Ellison inició el proceso de subasta a principios de otoño al presentar varias ofertas al CEO de WBD, David Zaslav, y a la junta directiva.

En ese momento, analistas predijeron que se desataría una competencia de ofertas, y eso es lo que ha ocurrido, ya que estudios de cine y televisión de renombre rara vez salen al mercado.

Zaslav puso oficialmente a la venta la empresa en octubre. Al mismo tiempo, indicó que el plan previamente anunciado de dividir la compañía en dos entidades cotizadas en bolsa seguiría en marcha.

La junta de WBD estaba bajo presión para actuar, ya que las acciones de la compañía cayeron tras la fusión de 2022, de unos US$ 25 por acción a un mínimo de US$ 7,52.

El plan de división ayudó a revitalizar las acciones de WBD a principios de este año, y luego las noticias sobre las ofertas de Paramount impulsaron el precio de las acciones nuevamente hacia los US$ 25.

Fuentes cercanas a Ellison han enfatizado que Paramount sería disciplinada en su intento de adquirir los activos de Warner.

Por su parte, allegados a Zaslav han argumentado que la escisión propuesta es la mejor manera de maximizar el valor de WBD.

Si la división se concreta el próximo año, la parte de Warner Bros. incluiría HBO Max y el estudio de cine, y la parte de Discovery Global incluiría CNN y otros canales de cable.

Paramount podría estar intentando adelantarse a la división con ofertas no solicitadas por toda la compañía.

La apuesta de Ellison es audaz: la capitalización bursátil de Paramount es actualmente una cuarta parte de la de WBD.

No obstante, Ellison y su equipo directivo se han movido rápido para revitalizar Paramount y contradecir a los escépticos de la industria.

No se puede entender la puja por WBD sin considerar la “carta Trump”.

Se percibe que Ellison y Paramount mantienen una relación beneficiosa con el presidente Trump y la Casa Blanca, lo que les daría ventaja para obtener la aprobación del Gobierno de Trump. “Esa es la carta Trump”, comentó un asesor de Ellison a CNN en octubre.

Gobiernos anteriores insistían en la independencia de organismos como el Departamento de Justicia, encargado de hacer cumplir la ley antimonopolio. Trump ha cambiado esas normas por un enfoque abiertamente transaccional.

Trump ha elogiado repetidamente a Ellison y a su padre Larry, presidente ejecutivo de Oracle, quien es clave en los tratos de Trump con TikTok.

“Son amigos míos. Son grandes partidarios míos”, dijo el presidente en octubre.

Varios legisladores republicanos también han celebrado la adquisición de CBS y el resto de Paramount por parte de los Ellison, especialmente la designación de Bari Weiss como editora en jefe de CBS News.

Ellison ha sido tanto elogiado como criticado por su relación con el círculo cercano de Trump este año, a pesar de haber donado casi US$ 1 millón a la campaña de reelección de Joe Biden el año pasado.

Hace unas semanas, Ellison fue invitado a una cena en la Casa Blanca de Trump con el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman.

Lo que algunos consideran prácticas empresariales astutas, otros lo ven como una capitulación mediática. Ellison ha guardado silencio sobre el tema.

El miércoles estaba previsto que participara en la cumbre DealBook, organizada por The New York Times en Manhattan. Sin embargo, se retiró en medio de las negociaciones con WBD y luego fue visto en Washington en reuniones con funcionarios.

Durante el proceso de ofertas, ejecutivos de Paramount han argumentado que su propuesta sería aprobada por los reguladores del Gobierno de Trump, mientras que las ofertas rivales no.

Cualquier venta podría retrasarse meses o incluso años en Washington, ya sea por funcionarios leales a Trump o por burócratas con objeciones legítimas a la concentración mediática.

Sin embargo, Trump no tiene poder de veto literal. Cuando el Departamento de Justicia demandó en 2017 para bloquear la fusión de AT&T con Time Warner, predecesora de WBD, las empresas ganaron el caso en los tribunales.

Algunos analistas de Wall Street creen que Netflix podría estar dispuesto a enfrentar una batalla legal similar.

Washington no es el único campo de batalla regulatorio para las empresas de medios.

Una venta de WBD, total o parcial, enfrentaría escrutinio en el Reino Unido, la Unión Europea y algunos países de América Latina. Fuentes dijeron a CNN que la percepción de que Trump favorece a los Ellison en EE.UU. podría perjudicarlos en otros mercados.

Informes sobre Netflix como favorito para los activos de estudio y streaming de WBD han llevado a algunos funcionarios republicanos a expresar preocupación por la posible fusión.

“Saber que Netflix busca comprar a su verdadero competidor —el negocio de streaming de WBD— debería alertar a los reguladores antimonopolio de todo el mundo”, escribió el senador Mike Lee en X. “Esta posible transacción, de concretarse, plantearía serias dudas sobre la competencia, quizás más que cualquier otra en la última década”.

Un informe reciente de Bank of America lo resume así: “Si Netflix adquiere Warner Bros., la guerra del streaming habrá terminado. Netflix se convertiría en el gigante indiscutible de Hollywood, superando incluso su ya elevada posición actual”.

