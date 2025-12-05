¿Qué podría pasar si Netflix compra Warner Bros. y HBO? Esto sabemos del acuerdo

Por Brian Stelter, CNN

Esta es una historia de David contra Goliat, con un giro inesperado. Hace casi exactamente 15 años, el propietario de Warner Bros. y HBO desestimó el entusiasmo de Hollywood y Wall Street sobre una empresa emergente de streaming llamada Netflix.

La cita de 2010 de Jeff Bewkes en The New York Times es ahora infame: “Es un poco como preguntarse si las fuerzas armadas albanesas va a conquistar el mundo. No lo creo”.

Bueno, como dijo este viernes el analista de LightShed Partners, Rich Greenfield: “las fuerzas armadas albanesas acaban de conquistar el mundo”.

Esto es lo que necesitas saber sobre el acuerdo de US$ 72.000 millones de Netflix por Warner Bros. y HBO.

Warner Bros. Discovery, propietaria de CNN, sigue adelante con sus planes de dividirse en dos empresas que cotizan en bolsa.

Una vez que la división entre en vigor, probablemente el próximo verano, Netflix tiene la intención de adquirir la mitad correspondiente a Warner. La otra mitad, Discovery Global, albergará a CNN y otros canales.

Netflix, que ya es el rey del streaming, dice que “esta adquisición mejorará nuestra oferta y acelerará nuestro negocio durante las próximas décadas”.

Pero primero, Netflix debe convencer a los Gobiernos de todo el mundo para que aprueben el acuerdo. El proceso de revisión regulatoria tomará mucho tiempo, tanto en Estados Unidos, la Unión Europea y otros lugares.

La mayoría de las personas que tienen el servicio de streaming HBO Max también tienen Netflix. No está claro qué sucederá con HBO Max, pero la historia sugiere que se integrará de alguna manera al servicio de Netflix.

Netflix dice que “al sumar las extensas bibliotecas de películas y series y la programación de HBO y HBO Max, los miembros de Netflix tendrán aún más títulos de alta calidad para elegir”.

Algunos legisladores y expertos en regulación ya están expresando su preocupación de que Netflix traslade los mayores costos a los consumidores.

Warner Bros. Discovery se puso en venta hace un par de meses después de que Paramount hiciera ofertas no solicitadas por toda la compañía. Luego, Netflix y Comcast surgieron como postores rivales por el estudio y los activos de streaming.

Se creía que Paramount sería el favorito en la subasta. Los aliados del director ejecutivo de Paramount, David Ellison, se mostraban confiados en su propuesta de fusión y en su relación mutuamente beneficiosa con el presidente Donald Trump. Pero la situación cambió claramente en los últimos días.

La carta del 3 de diciembre de Paramount a la junta directiva de WBD, expresando “serias preocupaciones” sobre el proceso de subasta, fue un posible precursor de una operación de adquisición hostil.

Oficialmente, Paramount no ha hecho comentarios sobre el acuerdo con Netflix.

Extraoficialmente, Paramount está planeando cómo contraatacar.

Todo megaacuerdo como este se somete a un escrutinio minucioso. Este probablemente lo sea aún más.

El viernes, CNBC citó a un alto funcionario de la administración, de forma anónima, que dijo que el Gobierno de Trump ve el acuerdo con “gran escepticismo”.

Los planes de Netflix podrían verse retrasados durante meses, e incluso años, en Washington, ya sea por leales a Trump que cumplen sus deseos o por burócratas con objeciones genuinas a la concentración de medios.

Trump puede complicar el proceso, pero no tiene un veto literal. ¿Recuerdan cuando el Departamento de Justicia demandó en 2017 para detener la adquisición de la mencionada Time Warner por parte de AT&T? Las empresas llevaron el caso en los tribunales y ganaron.

Netflix parece dispuesto a soportar una batalla legal similar. O, al menos, dispuesto a seguir el procedimiento y mantener a Warner Bros. fuera del alcance de Paramount y Comcast durante un buen tiempo.

De hecho, la intervención del Gobierno de Trump en 2017 frenó a HBO en un momento en que necesitaba acelerar su competencia con Netflix.

Además: Estados Unidos es solo uno de muchos mercados que examinarán detenidamente la transacción. Los reguladores europeos también tendrán mucho que decir.

Netflix argumentará que en realidad no es un Goliat, no en un entorno de grandes empresas tecnológicas como Google y Amazon.

Netflix considera a YouTube de Google como su principal rival por la atención actual, y con razón, dado que la audiencia de YouTube ha crecido a pasos agigantados.

“Con la creciente entrada de Google en el mercado, este acuerdo puede funcionar como una maniobra estratégica de defensa y ataque”, señaló Melissa Otto, jefa de investigación en S&P Global Visible Alpha.

Netflix también afirmará que está creando “más oportunidades para la comunidad creativa”, aunque muchos en Hollywood no lo creerán.

En términos más prácticos, quienes apoyan a Netflix podrían decir que una mayor consolidación de la industria es inevitable, dados los cambios en los hábitos de consumo y la transformación de los modelos de negocio de las empresas de medios tradicionales.

WBD sigue adelante con su plan de división, lo que significa que CNN pasará a formar parte de una nueva empresa llamada Discovery Global el próximo año.

Canales como TNT, Discovery y canales de señal abierta en toda Europa también serán parte de Discovery Global. Y operarán por separado de Warner Bros., que es la parte que Netflix pretende comprar.

“Seguiremos trabajando con el futuro CEO de Discovery Global, Gunnar Wiedenfels, y el resto de su equipo para asegurarnos de que la nueva empresa tenga un comienzo exitoso”, dijo el CEO de CNN, Mark Thompson, en un memorando este viernes.

Thompson dijo que tanto el CEO de WBD, David Zaslav, como Wiedenfels “son firmes partidarios” de la estrategia de CNN, incluyendo el reciente lanzamiento del servicio de suscripción CNN All Access. “Ya hemos acordado un presupuesto para 2026 que incluye una mayor inversión para el plan”, dijo Thompson.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.