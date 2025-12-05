La Corte Suprema decidirá si Trump puede poner fin a la ciudadanía por nacimiento

Por John Fritze, CNN

La Corte Suprema acordó este viernes que decidirá si el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto es constitucional, ofreciendo a los jueces la oportunidad de revisar lo que durante mucho tiempo se ha considerado una ley asentada desde el siglo XIX.

Al aceptar la apelación, la corte está abordando directamente el fondo de una controversia que en gran medida evitó a principios de este año, cuando falló a favor de Trump por motivos técnicos relacionados con la forma en que los tribunales inferiores manejaron los cuestionamientos a la política.

Aunque las teorías legales presentadas por la apelación del Gobierno de Trump han sido durante mucho tiempo consideradas marginales incluso por muchos conservadores, el caso atraerá sin embargo atención pública al período de sesiones de la Corte Suprema que comenzó este otoño. Es otra prueba de la disposición de la corte a aceptar un argumento legal innovador por parte de la Casa Blanca.

Un fallo a favor de Trump alteraría un principio de larga data del derecho constitucional y de inmigración estadounidense y podría tener importantes implicaciones prácticas para los ciudadanos estadounidenses que enfrenten nuevos obstáculos para documentar a los recién nacidos.

La corte escuchará los argumentos el próximo año y probablemente emite una decisión para finales de junio.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.