La congresista Adelita Grijalva dice que fue rociada con gas pimienta durante una redada de ICE en Arizona

La representante Adelita Grijalva dijo el viernes que fue rociada con gas pimienta y empujada durante una redada del Servicio Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Tucson, Arizona, una afirmación que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) refutó rápidamente.

La demócrata de Arizona dijo en un video en X que el incidente ocurrió cerca de un restaurante que frecuenta y que se topó con una escena de “quizás 40 agentes de ICE, la mayoría enmascarados, en varios vehículos” que habían sido “detenidos” en la calle por personas que, según ella, “tenían miedo de que se llevaran a personas sin el debido proceso”.

Grijalva dijo que “fue rociada en la cara por un agente muy agresivo” y “empujada por otros”, aunque aseguró que no había sido agresiva. “Estaba pidiendo aclaraciones, lo cual es mi derecho como miembro del Congreso”, dijo.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, dijo en X en respuesta al video de la congresista que las afirmaciones “no son ciertas”.

“Si sus afirmaciones fueran ciertas, esto sería un milagro médico. Pero no lo son. No fue rociada con gas pimienta. Estaba en las cercanías de alguien que sí fue rociado con gas pimienta mientras obstruía y agredía a las fuerzas del orden”, dijo McLaughlin.

“De hecho, dos agentes del orden resultaron gravemente heridos por esta multitud a la que se unió @Rep_Grijalva. Presentarse como ‘Miembro del Congreso’ no te da derecho a obstruir a las fuerzas del orden”.

Posteriormente, Grijalva publicó un video en X que muestra a funcionarios uniformados rociando a una multitud de personas, incluyendo lo que parecen ser manifestantes, Grijalva y su personal. Se puede ver a Grijalva diciendo: “Ustedes necesitan calmarse y salir de aquí”.

La congresista dijo en el primer video que publicó que una vez que se presentó como miembro del Congreso, asumió que la situación se calmaría, “pero literalmente solo había una persona que intentaba hablarme en un tono civilizado, y todos los demás estaban siendo groseros e irrespetuosos”.

“Solo puedo imaginar si me van a tratar así, cómo estarán tratando a los demás”, dijo.

Grijalva denunció el manejo de la aplicación de la ley migratoria por parte del Gobierno de Trump,

“Creo que este es uno de los problemas, el mayor problema que tenemos en esta comunidad es que tenemos a Trump que no respeta el debido proceso, el estado de derecho, la Constitución”, dijo Grijalva en el video. “Literalmente están desapareciendo personas de las calles. Arrestaron a dos personas. No tenemos idea a dónde se las llevan”.

