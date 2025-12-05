Embarazada y feliz, volvía de comprar su vestido de novia. Pero se topó con agentes de inmigración

Por Susana Erazo y Krecyte Villarreal, CNN en Español

Isabel Urdaneta Hernández y su prometido, Manuel Alejandro López, iban de regreso a su casa en Dallas, Texas, tras comprar el esperado vestido de novia para su boda. Para Isabel, la felicidad era doble: no solo se iba a casar con el amor de su vida, sino que, además, están esperando a su primera hija: ella está cursando el cuarto mes de embarazo. Todo era felicidad, hasta que se toparon con un punto de control migratorio.

“Llegan, les piden sus documentos y cuando los revisan les dijeron: ‘lo lamento, pero ustedes van detenidos’. En ese momento su vida cambió completamente”, relató Alejandra Urdaneta, prima de Isabel, a CNN.

Urdaneta señala que, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez el control migratorio fue distinto para su prima. Tras presentar sus documentos, los agentes de la Patrulla Fronteriza les informaron que serían arrestados.

Ambos fueron trasladados a un centro de detención en McAllen. Posteriormente, Isabel fue transferida a El Valle, un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), mientras que Manuel permaneció retenido en el lugar, según Alejandra.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés), dijo a CNN que Isabel y Manuel habían entrado legalmente en los Estados Unidos, pero que infringieron los términos de sus respectivas visas o períodos de estancia autorizados.

La pareja, ambos inmigrantes venezolanos y con casos de asilo pendientes, permanece detenida a la espera de que sus familiares logren su liberación bajo fianza. Según Alejandra, Isabel y Manuel planean casarse y esperan a su primera hija. Días antes del arresto, celebraron una fiesta de revelación de sexo sin imaginar que sus planes cambiarían drásticamente.

Isabel y Manuel llegaron a Estados Unidos en 2017 y 2021, respectivamente. La pareja no tiene antecedentes penales, solo algunas infracciones de tránsito de años anteriores. Alejandra los describe como “trabajadores, honestos y decentes”. Tras años de esfuerzo, lograron abrir una pastelería en Texas, negocio que iniciaron en Florida y que creció con un enfoque en la repostería tradicional. Urdaneta destaca que ambos han forjado su camino en el país: Isabel es chef pastelera y Manuel cuenta con un empleo estable.

En el momento del arresto la pareja presentó sus permisos de trabajo y licencias de conducir vigentes. Manuel informó a los agentes que Isabel tenía cuatro meses de embarazo, pero ambos fueron detenidos.

Según una normativa de ICE vigente desde 2021, la agencia tiene restricciones para detener o mantener bajo custodia a personas embarazadas, en el primer año tras el parto o en periodo de lactancia por infracciones administrativas migratorias. La norma solo permite arrestos en casos obligatorios por ley o situaciones “excepcionales”, como riesgos para la seguridad nacional o peligro inminente para otros, y requieren aprobación de altos funcionarios.

Ante la consulta de CNN vía correo electrónico, la CBP, que al igual que ICE, forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, aseguró que no tiene una política oficial que restrinja o limite la custodia y la detención de personas embarazadas. Agregó que la agencia se asegura que todas las personas bajo custodia reciban un trato adecuado.

De acuerdo con conversaciones recientes entre Alejandra y su prima, Isabel presenta malestares emocionales y físicos al estar detenida embarazada. “En algún momento sentí que me estaban tratando como si fuera una delincuente y no lo soy”, le comentó con miedo Isabel.

Ella dice que Isabel recibe asistencia médica en el centro de detención pero que el personal médico “puede llegar a ser un poco brusco en el trato”. También cuenta que su preocupación es el posible impacto en la salud de su prima al llevar un embarazo estando detenida.

Al ser su primer embarazo, los temores se intensifican y la prioridad de la familia es lograr su liberación para que pueda continuar la gestación de forma segura.

El arresto de Isabel y Manuel ha sido un golpe para la familia, que vive con angustia la incertidumbre del proceso migratorio. “Isabel tiene mucho miedo, está desesperada, ve las deportaciones todos los días y nos preocupa su estado físico y mental”, dijo Alejandra.

Familiares, amigos y clientes de la pastelería recaudan fondos para cubrir los gastos legales y facilitar la obtención de una fianza. “Ella tiene una cita en la corte el 5 de diciembre. Lo que queremos es que salga lo más pronto posible”, afirmó Alejandra, quien espera que ambos puedan continuar su proceso en libertad y en un entorno seguro para la familia.

