Así son los grupos del Mundial 2026: países, partidos y fechas

El Mundial 2026 se comienza a definir con el sorteo de los grupos, que se definen entre las 42 selecciones ya clasificadas y los seis cupos que se completarán con los repechajes (intercontinental y de la UEFA) a través de cuatro bombos de 12 equipos cada uno.

Las cabezas de grupo son los tres anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— y los nueve seleccionados mejor ubicados en el ranking FIFA de noviembre: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, y Alemania.

