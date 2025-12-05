Acusan a exagente de alto rango de la DEA de conspirar para traficar drogas y lavar millones de dólares para cártel mexicano

Por Kara Scannell, CNN

Un exagente de alto nivel de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) fue acusado formalmente por cargos federales de conspirar para traficar drogas y lavar millones de dólares para un cartel mexicano.

Paul Campo, quien fue agente de la DEA durante casi 25 años, y su socio Robert Sensi, están acusados en una nueva imputación revelada el viernes de convertir efectivo en criptomonedas para comprar 220 kilogramos de cocaína, valorados en US$ 5 millones, y lavar US$ 750.000 en ganancias de ventas de drogas para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Departamento de Estado designó al CJNG como una organización terrorista extranjera a principios de este año.

Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York alegan que los hombres acordaron lavar al menos US$ 12 millones para el cartel.

CNN ha intentado contactar a Campo, quien no tiene un abogado identificado en los registros judiciales, para obtener comentarios.

Las autoridades alegan que él y Sensi se reunieron con una fuente confidencial que trabajaba bajo la dirección de las fuerzas del orden de Estados Unidos haciéndose pasar por miembro del cartel. Durante una reunión en marzo en un restaurante en Nueva York, según la acusación, los hombres discutieron cómo mover dinero de Estados Unidos a México, incluso invirtiendo en bienes raíces y contrabando de efectivo en grandes cantidades.

Campo supuestamente le dijo a la fuente del Gobierno que tenía otros proyectos en los que ayudaba a los clientes a “recuperar su dinero”, según la acusación. Campo supuestamente mostró su placa de la DEA a la fuente confidencial en la reunión, diciéndole que se había retirado de la DEA hace años.

Campo ascendió a subjefe de la Oficina de Operaciones Financieras de la DEA, lo que lo puso a cargo de las operaciones de lavado de dinero de la agencia, según su biografía en Global Financial Consultants, una empresa que fundó después de dejar la agencia. Se retiró de la DEA en 2016. Una llamada y un correo electrónico a la empresa no fueron respondidos de inmediato el viernes. Sensi no pudo ser contactado de inmediato.

Los fiscales alegan que Campo y otros acordaron en una reunión en Tampa, Florida, en marzo lavar hasta US$ 12 millones en ganancias del narcotráfico. Acordaron comenzar con una transacción inicial de US$ 200.000, según la acusación. Después de la primera entrega en Charlotte, Carolina del Norte, la fuente confidencial le dijo a Sensi: “Bienvenido al p**o cártel”, según la acusación.

Para octubre, las autoridades alegan, la fuente confidencial se acercó a los hombres para participar en un negocio de drogas. Le indicó a Sensi enviar más de US$ 200.000 en criptomonedas al vendedor por 220 kilogramos de cocaína. La fuente confidencial dirigida por el Gobierno dijo que vendería las drogas por US$ 5 millones y les daría a Campo y Sensi un 30 % de comisión.

Campo y otros enviaron más de US$ 200.000 en criptomonedas a una billetera que creían controlada por el vendedor, pero que en realidad estaba controlada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). La fuente confidencial confirmó la recepción, según la acusación, y envió un mensaje cifrado a Campo y Sensi diciendo: “¡Wow hermanos! ¡¡¡Tomando posesión del producto AHORA!!!”.

Campo y Sensi han sido acusados de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para distribuir narcóticos, conspiración para proporcionar apoyo material al CJNG y conspiración de lavado de dinero.

