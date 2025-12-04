Sheinbaum anuncia que tendrá “una pequeña reunión” con Trump, la primera cara a cara

Por Gonzalo Zegarra y Gerardo Lemos, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que mañana tendrá una reunión con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington, adonde viajará para el sorteo del Mundial 2026.

“Todo parece indicar que vamos a tener una pequeña reunión. Digo pequeña porque es de corto tiempo por los tiempos del evento con el presidente Trump y otra con el primer ministro (de Canadá, Mark) Carney”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa.

Sheinbaum no dio mayores detalles sobre los temas que se abordarán en los encuentros, pero se producirá dos días después de que Trump indicara que posiblemente dejará expirar el T-MEC, el tratado de libre comercio con México y Canadá que de acuerdo con lo programado debe renegociarse en 2026. Según comentó el presidente a la prensa, podría buscar un nuevo pacto comercial con sus vecinos.

Aunque Sheinbaum y Trump han tenido conversaciones telefónicas, será el primer encuentro cara a cara entre los dos líderes.

Sheinbaum dijo que viajará este jueves por la noche en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional.

México, Estados Unidos y Canadá son coorganizadores del Mundial de la FIFA, por lo que ya tienen asignado el grupo del que serán cabeza de serie en el sorteo del viernes.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.