El New York Times demanda a Hegseth por la represión a la prensa en el Pentágono

El New York Times está demandando al Departamento de Defensa por las nuevas restricciones al acceso de la prensa en el Pentágono.

La querella, que se presentará en un tribunal federal en Washington, nombra al Departamento de Defensa, al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, como acusados.

La demanda busca la revocación de una nueva política, instituida en octubre, que llevó a los periodistas del Pentágono a tomar la decisión de entregar sus pases de prensa en lugar de firmar las restricciones.

“La política es un intento de ejercer control sobre la información que no le gusta al Gobierno, en violación del derecho de la prensa libre a buscar información bajo sus derechos de la Primera y Quinta Enmienda protegidos por la Constitución”, declaró el portavoz del Times, Charlie Stadtlander.

“El Times pretende defenderse enérgicamente contra la violación de estos derechos, tal como lo hemos hecho durante mucho tiempo durante administraciones que se oponen al escrutinio y la rendición de cuentas”, añadió.

Los abogados del New York Times buscan una declaración de que la nueva política es inconstitucional en su propia redacción y una orden judicial que prohíba su aplicación.

Es probable que Hegseth y sus asesores se opongan, utilizando los mismos argumentos de seguridad nacional que acompañaron las restricciones de octubre.

Los líderes de la industria de los medios de comunicación y otros críticos de la nueva política dijeron que la verdadera intención de Hegseth es impedir la cobertura y el escrutinio independientes de la administración Trump.

A principios de esta semana, Hegseth dio la bienvenida a docenas de personas influyentes y creadores de contenido pro-Trump en el Pentágono para sesiones de orientación y conferencias de prensa.

Los creadores de contenido, quienes aceptaron las nuevas restricciones que son el núcleo de la demanda del Times, han sido presentados por el equipo de comunicación de Hegseth como el “nuevo cuerpo de prensa del Pentágono”, a pesar de la falta general de experiencia del grupo en reportajes sobre cuestiones militares.

Mientras tanto, los periodistas veteranos que entregaron sus pases de prensa en octubre continúan informando sobre el Pentágono desde fuera de sus cinco muros.

Parnell afirmó que esos periodistas “eligieron autodeportarse” y “no se les echará de menos”.

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, que no realizó ninguna conferencia de prensa frente a las cámaras cuando los periodistas aún estaban en el edificio, realizó alegremente el martes una para el “nuevo” cuerpo de prensa.

Algunos periodistas, incluidos los del Times y CNN, pidieron asistir, pero no se les permitió.

La Asociación de Prensa del Pentágono, que representa a la mayor parte de los periodistas que se negaron a aceptar las nuevas restricciones, declaró que se siente “alentada” por el esfuerzo del Times de “dar un paso adelante y defender la libertad de prensa”.

El Times señaló que docenas de medios de comunicación han adoptado una postura colectiva contra las restricciones de acceso, incluidos medios conservadores como Fox News y Newsmax.

Si bien The Times es el único medio de comunicación que está demandando, se espera que otras salas de redacción presenten informes en apoyo del caso, comentaron los abogados involucrados en el asunto.

El Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa señaló el jueves que prestaría su voz en apoyo.

“La política de acceso a la prensa del Pentágono es ilegal porque otorga a los funcionarios gubernamentales un poder ilimitado sobre quién obtiene una credencial y quién no, algo que la Primera Enmienda prohíbe”, declaró el vicepresidente de políticas del comité, Gabe Rottman, en un comunicado.

Y agregó: “El público necesita periodismo independiente y a los reporteros que lo transmiten en el Pentágono en un momento de mayor escrutinio sobre las acciones del Departamento”.

