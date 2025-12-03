¿Qué son las “Cuentas Trump”? Así funciona la donación de US$ 6.250 millones de Michael y Susan Dell

Por Jeanne Sahadi y John Towfighi, CNN

El presidente Donald Trump presentó formalmente el martes su programa “Trump Account” (“Cuentas Trump”) con una novedad: una donación multimillonaria de Michael y Susan Dell ampliaría la elegibilidad del programa para más niños.

Las cuentas de inversión podrían ayudar a decenas de millones de familias estadounidenses a ahorrar para sus hijos. Sin embargo, los críticos argumentan que no son suficientes para resolver el problema del ahorro en Estados Unidos.

Esto es lo que necesitas saber:

El Gobierno federal depositará US$ 1.000 en cuentas individuales para los niños nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

La familia y otras personas podrán realizar contribuciones anuales a la cuenta a partir del 4 de julio de 2026, siempre que en conjunto no superen los US$ 5.000 al año, aunque las organizaciones sin fines de lucro podrían donar más. Los empleadores pueden contribuir hasta US$ 2.500 de esa cantidad.

El dinero debe invertirse en un fondo de índice bursátil estadounidense diversificado y de bajo costo o equivalente.

Para ser elegible, el bebé debe ser ciudadano estadounidense y ambos padres, junto con el bebé, deben tener número de Seguro Social.

Los padres y tutores podrán presentar un nuevo formulario en línea ante el IRS (Formulario 4547) para establecer una “Cuenta Trump” para su hijo.

A partir de mayo de 2026, el Departamento del Tesoro se pondrá en contacto con quienes la presentaron para completar el proceso de apertura de una cuenta.

La donación de los Dell financiará US$ 250 para muchos niños de 10 años o menos que nacieron antes de enero de 2025, lo que aumentará el número de niños que reciben fondos para abrir una cuenta.

Los niños elegibles son quienes vivan en códigos postales donde el ingreso medio es inferior a US$ 150.000. Se espera que la donación llegue a niños en el 75 % de los códigos postales de EE.UU., según Invest America, la organización sin fines de lucro que lidera la iniciativa.

Si quedan fondos adicionales después de las inscripciones iniciales, los niños mayores de 10 años podrían ser elegibles. Los Dell esperan que las cuentas de inversión estén disponibles para al menos 25 millones de niños.

El Departamento del Tesoro distribuirá los fondos de los Dell a cuentas individuales.

No se pueden realizar retiros hasta que el niño cumpla 18 años. Los impuestos sobre el crecimiento se difieren hasta que se retire el dinero.

La cuenta está destinada a gastos relacionados con la educación superior o la obtención de credenciales de educación postsecundaria, la compra de una vivienda o la creación de una pequeña empresa.

Los defensores del programa lo calificaron con excelentes comentarios por su universalidad y los pocos requisitos para la inscripción. Además, brinda a cada niño estadounidense un poco más de seguridad financiera.

Sin embargo, los críticos señalan que es un beneficio regresivo, ya que da dinero a todos, independientemente de sus necesidades.

Si bien los padres pueden acoger con agrado la perspectiva de “dinero gratis” como vehículo de ahorro, las “Cuentas Trump” añaden aún más complejidad a una red ya compleja de opciones de cuentas de ahorro para familias, cada una con sus propias normas de elegibilidad y retiro, límites de contribución y tratamiento fiscal.

La Tax Foundation afirmó que las cuentas 529 existentes ofrecen mayor flexibilidad y beneficios fiscales que las “Cuentas Trump”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.