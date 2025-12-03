Las 5 cosas que debes saber este 3 de diciembre: ataques en el Caribe, Juan Orlando Hernández y alcaldesa de Nueva Orleans

CNN Español

Juan Orlando Hernández, libre tras el indulto de Trump. EE.UU. suspende solicitudes de inmigración para personas de 19 países, incluidos Venezuela y Cuba. Los covers de Dua Lipa. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Los ataques militares de Estados Unidos contra presuntos barcos con drogas han dejado al menos 83 muertos y han desatado un debate sobre su legalidad. Un informe apunta a que, en un caso, se ordenó un segundo ataque cuando aún había sobrevivientes, lo que podría constituir un crimen de guerra o asesinato. El Pentágono lo niega y el Congreso investiga. Análisis

Trump intensificó su injerencia en distintas elecciones latinoamericanas, con mensajes que influyeron en Honduras, Chile y Argentina. Analistas señalan efectos dispares: respaldo decisivo en algunos casos y riesgos de rechazo en otros. Su estrategia mezcla afinidad ideológica y cálculo geopolítico, y podría volver a jugar un rol en comicios clave de 2026.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue liberado de prisión en Estados Unidos después de que Donald Trump le concediera un indulto. Había sido condenado en 2024 a 45 años de prisión y a una multa de US$ 8 millones por un juez por delitos de narcotráfico.

Estados Unidos decidió suspender, con efecto inmediato, las solicitudes de inmigración para personas de 19 países “de preocupación” enumerados en una proclamación presidencial de junio, según un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. La lista incluye a Venezuela, Cuba y Haití.

Helena Moreno, la nueva alcaldesa electa de Nueva Orleans, se encuentra a más de 40 días de asumir el cargo y ya enfrenta un importante reto: la expectativa por la llegada a la ciudad del principal funcionario de la Patrulla Fronteriza del país y 250 de sus agentes como parte de una campaña de control de costa a costa que ha aterrorizado a las comunidades inmigrantes.

¿Cuál es el mejor país del mundo para los jubilados extranjeros?

A. República Dominicana.

B. Croacia.

C. Grecia.

D. Uruguay.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Estas son las canciones de artistas latinos que Dua Lipa ha versionado en su gira

Dua Lipa ha demostrado en su actual gira, “Radical Optimism Tour”, que la mejor manera de meterse al público en un bolsillo es versionando en su idioma original una canción famosa del país en que se presenta. A la fecha, ya son más de 60 versiones o “covers” que ha interpretado.

La Navidad alcanza nuevos decibeles: Christina Aguilera llega a territorio de Mariah Carey

Christina Aguilera irrumpe en la temporada navideña con “My Favorite Things”, que gana terreno frente al dominio anual de Mariah Carey y su clásico “All I Want For Christmas Is You”.

Una ráfaga ártica está a punto de batir récords en Estados Unidos

Tras la última tormenta invernal que azotó Estados Unidos, más de 200 millones de personas se despertarán con temperaturas gélidas a medida que el aire más frío de la temporada se extiende por las llanuras, el Medio Oeste, los Grandes Lagos y el noreste.

US$ 6.250 millones

Michael y Susan Dell donarán US$ 6.250 millones para financiar cuentas de inversión para al menos 25 millones de niños estadounidenses

“No amenace nuestra soberanía, porque despertará al Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a Donald Trump después de que el presidente de EE.UU. dijera que cualquier país que trafique drogas a Estados Unidos está “sujeto a ataques”.

Un oso juguetón disfruta de la nieve en un zoológico de Chicago

Varios animales del zoológico de Brookfield en Chicago disfrutaron de la copiosa nevada del fin de semana. Uno de ellos, el oso pardo Tim, aprovechó para rodar por la nieve fresca según se puede ver en imágenes registradas este sábado. El zoológico comunicó que esta actividad permite a los animales explorar y exhibir sus habilidades únicas de camuflaje en condiciones invernales.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Grecia es el mejor lugar del mundo para jubilarse, según International Living en su Índice Anual de Jubilación Global, que evalúa los principales destinos del mundo para jubilados en categorías que incluyen el costo de vida, la atención médica, la vivienda, las visas, el clima y la facilidad de integración.

