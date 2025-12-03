Estas son las canciones que Dua Lipa ha versionado de artistas latinos en su gira

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Dua Lipa ha demostrado en su actual gira “Radical Optimism Tour” que la mejor manera de meterse al público en un bolsillo es versionando en su idioma original una canción famosa del país en que se presenta. A la fecha, ya son más de 60 versiones o “covers” que ha interpretado en sus shows de 2025.

El lunes, la cantante británica ofreció el primero de sus tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México. Y sorprendió al cantar “Bésame mucho”, bolero mexicano compuesto por Consuelo Velásquez y que ha sido interpretado por grantes cantantes y músicos, como el trío Los Panchos, Pedro Vargas, los Beatles y más recientemente Luis Miguel. Y el martes, en su segundo show, cantó “Oye mi amor”, con Fher Olvera de Maná.

De esta manera, Dua Lipa cumplió su norma de “rendir tributo a cada país que visita con un ‘cover’ a alguna canción de un artista local”, como explicó Billboard en su reseña del concierto.

“Hoy quiero homenajear a una gran compositora mexicana, Consuelo Velázquez, cuya canción va ligada al corazón de tanta gente en el mundo. Esta canción me encanta, porque la historia dice que ella nunca había sido besada cuando la escribió. Y creo que los compositores escribimos nuestros sueños para hacerlos realidad”, dijo Dua Lipa en español al momento de introducir su versión.

Ha sido precisamente en los shows de la fase iberoamericana de la gira que Dua Lipa ha demostrado su aceptable dicción del español al cantar sus versiones de éxitos locales.

En España, por ejemplo, cantó “Héroe”, de Enrique Iglesias. En Argentina, interpretó “De música ligera”, de Soda Stereo, y “Tu misterioso alguien”, de Miranda! En Chile, sorprendió al cantar “Tu falta de querer”, de Mon Laferte, y “El duelo”, de La Ley.

En Colombia, cantó “Antología”, de Shakira. En Perú fue el turno de “Cariñito”, cantada a dúo con Mauricio Mesones. Y en Brasil interpretó “Magalenha”, de Sergio Mendes, junto con Carlinhos Brown. Resta saber cuáles ‘covers’ eligirá para los shows restantes, de este martes y viernes en Ciudad de México.

La cuenta SopitasFM en X ha llevado el registro de todas las versiones que Dua Lipa ha interpretado durante el “Radical Optimism Tour”.

Ciudad de México: “Oye mi amor”, de Maná, cantada con Fher Olvera (2 de diciembre de 2025)

“Oye mi amor”, de Maná, cantada con Fher Olvera (2 de diciembre de 2025) Ciudad de México: “Bésame mucho”, de Consuelo Velásquez (1 de diciembre de 2025)

“Bésame mucho”, de Consuelo Velásquez (1 de diciembre de 2025) Bogotá: “Antología”, de Shakira (28 de noviembre de 2025)

“Antología”, de Shakira (28 de noviembre de 2025) Lima: “Cariñito, de Los Hijos del Sol (25 de noviembre de 2025)

“Cariñito, de Los Hijos del Sol (25 de noviembre de 2025) Rio de Janeiro: “Mas que nada”, de Jorge Ben (22 de noviembre de 2025)

“Mas que nada”, de Jorge Ben (22 de noviembre de 2025) Sao Paulo: “Margarida perfumada”, de Timbalada (15 de noviembre de 2025)

“Margarida perfumada”, de Timbalada (15 de noviembre de 2025) Sao Paulo: “Magalenha”, de Carlinhos Brown (15 de noviembre de 2025)

“Magalenha”, de Carlinhos Brown (15 de noviembre de 2025) Santiago de Chile: “El duelo”, de La Ley (12 de noviembre de 2025)

“El duelo”, de La Ley (12 de noviembre de 2025) Santiago de Chile: “Tu falta de querer”, de Mon Laferte (11 de noviembre de 2025)

“Tu falta de querer”, de Mon Laferte (11 de noviembre de 2025) Buenos Aires: “Tu misterioso alguien”, de Miranda! (8 de noviembre de 2025)

“Tu misterioso alguien”, de Miranda! (8 de noviembre de 2025) Buenos Aires: “De música ligera”, de Soda Stereo (7 de noviembre de 2025)

En la fase estadounidense de la gira, la lista de estrellas que se han subido al escenario con Dua Lipa para interpretar sus éxitos es sorprendente. He aquí algunos de esos hitos.

Los Ángeles: “Don’t Speak”, de No Doubt, cantada con Gwen Stefani (8 de octubre de 2025)

“Don’t Speak”, de No Doubt, cantada con Gwen Stefani (8 de octubre de 2025) Los Ángeles: “All Night Long (All Night)”, de Lionel Ritchie, cantada con Lionel Ritchie (7 de octubre de 2025)

“All Night Long (All Night)”, de Lionel Ritchie, cantada con Lionel Ritchie (7 de octubre de 2025) Los Ángeles: “California Dreamin’”, de The Mamas & The Papas (5 de octubre de 2025)

“California Dreamin’”, de The Mamas & The Papas (5 de octubre de 2025) Los Ángeles: “The Chain”, de Fleetwood Mac (4 de octubre de 2025)

“The Chain”, de Fleetwood Mac (4 de octubre de 2025) Miami: “Conga”, de Miami Sound Machine (26 de septiembre de 2025)

“Conga”, de Miami Sound Machine (26 de septiembre de 2025) Nueva York: “It Ain’t Over ‘til It’s Over”, de Lenny Kravitz, cantada con Kravitz (21 de septiembre de 2025)

“It Ain’t Over ‘til It’s Over”, de Lenny Kravitz, cantada con Kravitz (21 de septiembre de 2025) Nueva York: “Le Freak”, de Chic, cantada con Niles Rodgers (20 de septiembre de 2025)

“Le Freak”, de Chic, cantada con Niles Rodgers (20 de septiembre de 2025) Nueva York: “One Way or Another”, de Blondie (18 de septiembre de 2025)

“One Way or Another”, de Blondie (18 de septiembre de 2025) Atlanta: “Hey Ya!”, de Outkast (13 de septiembre de 2025)

“Hey Ya!”, de Outkast (13 de septiembre de 2025) Chicago: “September”, de Earth, Wind & Fire (6 de septiembre de 2025)

“September”, de Earth, Wind & Fire (6 de septiembre de 2025) Liverpool: “Hey Jude”, de Los Beatles (25 de junio de 2025)

“Hey Jude”, de Los Beatles (25 de junio de 2025) Londres: “360”, de Charli XCX, cantada con Charli XCX (21 de junio de 2025)

“360”, de Charli XCX, cantada con Charli XCX (21 de junio de 2025) Milán: “A far l’amore comincia tu”, de Raffaella Carrá (7 de junio de 2025)

“A far l’amore comincia tu”, de Raffaella Carrá (7 de junio de 2025) Munich: “Forever Young”, de Alphaville (31 de mayo de 2025)

“Forever Young”, de Alphaville (31 de mayo de 2025) Hamburgo: “Winds of Change”, de Scorpions (20 de mayo de 2025)

“Winds of Change”, de Scorpions (20 de mayo de 2025) Lyon: “Get Lucky”, de Daft Punk (16 de mayo de 2025)

“Get Lucky”, de Daft Punk (16 de mayo de 2025) Madrid: “Me gustas tú”, de Manu Chao (12 de mayo de 2025)

“Me gustas tú”, de Manu Chao (12 de mayo de 2025) Madrid: “Héroe”, de Enrique Iglesias (11 de mayo de 2025)

“Héroe”, de Enrique Iglesias (11 de mayo de 2025) Sydney: “Never Tear Us Apart”, de INXS (26 de marzo de 2025)

“Never Tear Us Apart”, de INXS (26 de marzo de 2025) Melbourne: “Can’t Get You Out Of My Head”, de Kylie Minogue (20 de marzo de 2025)

“Can’t Get You Out Of My Head”, de Kylie Minogue (20 de marzo de 2025) Melbourne: “Torn”, de Natalie Imbruglia (19 de marzo de 2025)

“Torn”, de Natalie Imbruglia (19 de marzo de 2025) Melbourne: “Highway to Hell”, de AC/DC (17 de marzo de 2025)

