El Gobierno de Colombia le responde a Trump “con gran preocupación” por los posibles ataques militares

El Gobierno de Colombia rechazó este martes “cualquier amenaza de agresión externa”, en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que cualquier país que trafique drogas hacia EE.UU. “está sujeto a ataque”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dijo en un comunicado que recibe “con gran preocupación” los dichos de Trump. “Colombia continúa con el indeclinable compromiso de la lucha contra el narcotráfico, abordando el problema de manera integral, equilibrada, multidisciplinaria y con base en evidencias, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales”, aseguró.

La Cancillería hizo “un llamado urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”.

“Como parte de la región latinoamericana y caribeña se rechaza cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano”, remarcó el texto.

Más temprano, Trump mencionó a Colombia cuando se le pidió detalles sobre posibles ataques contra narcotraficantes: “Si entran a través de cierto país, o cualquier país, o si creemos que están construyendo fábricas para fentanilo o cocaína. Escucho que Colombia, que Colombia está fabricando cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína… cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ataque”.

Posteriormente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió a la Casa Blanca en X: “No amenace nuestra soberanía, porque despertará al jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar la guerra”.

Petro también invitó a Trump al país sudamericano para que compruebe la implementación de la política contra el narcotráfico. “Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos”, expresó.

