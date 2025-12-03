Demócratas de la Cámara de Representantes revelan fotos y videos de la isla privada de Epstein

Por MJ Lee y Annie Grayer, CNN

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes divulgaron este miércoles nuevas fotos y videos de una isla privada en el Caribe que perteneció a Jeffrey Epstein, arrojando nueva luz sobre lo que fue el epicentro de las décadas de abuso de niñas y mujeres por parte del difunto delincuente sexual convicto.

Las imágenes y los videos muestran varios dormitorios, baños y lo que parece ser un sillón de dentista en una habitación con mascarillas en la pared, así como un teléfono fijo con nombres escritos en los botones de marcación rápida, incluyendo los de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry.

Varios videos capturan los opulentos terrenos de una casa que se asemeja a un resort de lujo, con piscina, palmeras y un sinuoso sendero con vista al océano. Una foto parece mostrar un estudio con una pizarra: en ella se garabatean palabras como “poder”, “engaño”, “complots” y “político”.

Un asesor de la comisión demócrata dijo a CNN que las fotos y los videos publicados por la comisión este miércoles nunca se habían hecho públicos y que todos se captaron en la isla Little St. James, en las Islas Vírgenes estadounidenses. Hay varias tachaduras en las imágenes del teléfono y la pizarra; el asesor afirmó que los nombres de las mujeres fueron tachados por precaución.

La revelación se produce poco después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, promulgara una ley que obliga al Departamento de Justicia a divulgar los documentos relacionados con Epstein que posee. La publicación de los llamados archivos de Epstein es muy esperada y podría ocurrir en cuestión de días.

“Estas nuevas imágenes ofrecen una mirada inquietante al mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública en nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles crímenes de Epstein”, dijo el representante Robert García, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Supervisión, en un comunicado.

Las Islas Vírgenes de EE.UU. han sido durante mucho tiempo de gran interés para los investigadores que indagan los abusos cometidos por Epstein durante décadas.

Epstein era dueño privado de la isla Little St. James —a veces apodada “Little St. Jeff’s”— y de Great St. James.

Epstein frecuentaba sus casas allí y a menudo extendía invitaciones a muchos de sus amigos y conocidos poderosos y adinerados. Estas islas privadas permitieron a Epstein llevar a cabo su red de tráfico sexual durante años fuera del ojo público.

Virginia Giuffre, una de las víctimas más prominentes de Epstein, escribió en sus memorias póstumas, por ejemplo, que fue en una de las islas —cuando tenía 18 años— donde Epstein “me traficó con un hombre que me violó más salvajemente que nadie antes”.

“Me ahogó repetidamente hasta que perdí el conocimiento y disfrutó al verme temer por mi vida. Horriblemente, el primer ministro se rio cuando me lastimó y se excitó aún más cuando le rogué que se detuviera”, escribió ella sobre Epstein y un líder mundial no identificado.

Ambas islas fueron compradas por el inversionista multimillonario Stephen Deckoff en 2023. Deckoff no ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN sobre las islas.

El mes pasado, la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes solicitó un lote de documentos al fiscal general de las Islas Vírgenes de EE.UU., Gordon Rhea, para profundizar en la vida de Epstein en las dos islas privadas donde presuntamente aprovechó sus relaciones personales y comerciales para negociar exenciones fiscales lucrativas e incluso sobornar a las fuerzas del orden locales, según la carta del panel. La comisión quiere saber más sobre la acción policial de USVI en 2020 contra Epstein y los posteriores acuerdos por millones de dólares.

“La Comisión considera que los documentos relacionados con el señor Epstein, su patrimonio y el litigio de USVI ayudarán a su investigación en curso sobre el señor Epstein, la señora Maxwell y la investigación del Gobierno federal sobre ambos individuos”, afirmó el presidente de la comisión, el representante republicano James Comer, en su carta de citación.

La Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes busca actualmente ampliar su investigación sobre Epstein y busca nuevos objetivos.

Además de solicitar un lote de documentos al fiscal general de las Islas Vírgenes de EE.UU., el panel también citó a JPMorgan Chase y Deutsche Bank para obtener los registros financieros de Epstein, debido a que los republicanos creen que las finanzas de Epstein proporcionarán una nueva riqueza de información.

Hasta ahora, el panel ha publicado decenas de miles de documentos, correos electrónicos y comunicaciones que recibió de la herencia de Epstein y que continúan abriendo nuevas líneas de investigación.

Los investigadores también quieren entrevistar a Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein. Sus abogados dijeron recientemente al panel que Maxwell invocaría su derecho de la Quinta Enmienda y se negaría a responder preguntas, según dijo una fuente familiarizada con el asunto a CNN.

El panel también ha amenazado con acusar de desacato al Congreso a Bill y Hillary Clinton si no cumplen con sus citaciones y programan rápidamente sus declaraciones.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.