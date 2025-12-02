Trump amenaza con atacar Venezuela, un país con más petróleo que Iraq

Análisis por David Goldman, CNN

Estados Unidos parece estar listo para la guerra con Venezuela, una perspectiva que el presidente Nicolás Maduro atribuyó este fin de semana al deseo de Estados Unidos de controlar las vastas reservas petroleras del país.

El Departamento de Estado de EE.UU. ha negado que el petróleo haya desempeñado un papel fundamental en el envío por parte de las fuerzas estadounidenses de más de una docena de buques de guerra y 15.000 soldados a la región, o que el petróleo esté detrás de las advertencias del presidente Donald Trump de que podrían producirse ataques terrestres inminentes y de que los aviones deben evitar el espacio aéreo venezolano. En cambio, la administración Trump afirma que sus amenazas militares forman parte del esfuerzo de EE.UU. por detener los flujos de migrantes indocumentados y drogas ilegales procedentes de Venezuela.

Sea cual sea la razón que explique la rápida intensificación de la situación en el Caribe, si se produce un cambio de régimen en Venezuela, la mayor reserva probada de petróleo del planeta desempeñará un papel fundamental en el futuro del país.

La mayoría de la gente asocia las grandes reservas de petróleo con Medio Oriente o Texas, pero Venezuela cuenta con una enorme reserva de 303.000 millones de barriles de crudo, lo que supone aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Se trata de la mayor reserva conocida de crudo del planeta.

El potencial de Venezuela supera con creces su producción actual.

Venezuela produce alrededor de un millón de barriles de petróleo al día, lo que no está nada mal, pero solo representa alrededor del 0,8 % de la producción mundial de crudo. Eso es menos de la mitad de lo que producía antes de que Maduro tomara el control del país en 2013 y menos de un tercio de los 3,5 millones de barriles que bombeaba antes de que el régimen socialista llegara al poder en 1999.

Las sanciones internacionales al Gobierno venezolano y una profunda crisis económica contribuyeron al declive de la industria petrolera del país, pero también lo hicieron la falta de inversión y mantenimiento, según la EIA. La infraestructura energética de Venezuela se está deteriorando y su capacidad para producir petróleo se ha reducido considerablemente a lo largo de los años.

Esto supone un problema especial, ya que el tipo de petróleo que posee Venezuela —crudo pesado y ácido— requiere equipos especiales y un alto nivel de destreza técnica para su producción. Las empresas petroleras internacionales tienen la capacidad de extraerlo y refinarlo, pero se les ha restringido la posibilidad de hacer negocios en el país.

El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela desde 2005, y en 2019 la primera administración Trump bloqueó efectivamente todas las exportaciones de crudo a Estados Unidos de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela. El entonces presidente Joe Biden concedió en 2022 a Chevron un permiso para operar en Venezuela como parte de un esfuerzo por reducir los precios de la gasolina, una licencia que Trump revocó en marzo, pero que posteriormente volvió a conceder con la condición de que ningún beneficio fuera a parar al Gobierno de Maduro.

Estados Unidos produce más petróleo que cualquier otro país en la historia. Pero aún así necesita importar petróleo, especialmente el que produce Venezuela.

Esto se debe a que Estados Unidos produce crudo ligero y dulce, que es bueno para fabricar gasolina, pero no para mucho más. El crudo pesado y ácido, como el de Venezuela, es crucial para determinados productos que se fabrican en el proceso de refinado, como el diésel, el asfalto y los combustibles para fábricas y otros equipos pesados. El diésel escasea en todo el mundo, en gran parte debido a las sanciones impuestas al petróleo venezolano.

Según la EIA, en septiembre Estados Unidos importaba 102.000 barriles diarios de Venezuela. Es una buena cifra para la décima fuente de petróleo importado por Estados Unidos, pero palidece en comparación con los 254.000 barriles diarios importados de Arabia Saudita y los 4,1 millones de Canadá.

Durante décadas, Estados Unidos dependió mucho más del petróleo venezolano de lo que lo hace actualmente.

Venezuela está cerca y su petróleo es relativamente barato, debido a su textura viscosa y fangosa, que requiere un refinado significativo. La mayoría de las refinerías estadounidenses se construyeron para procesar el petróleo pesado de Venezuela y son mucho más eficientes cuando utilizan petróleo venezolano que cuando utilizan petróleo estadounidense, según Phil Flynn, analista senior de mercados de Price Futures Group.

La apertura del petróleo venezolano al mundo podría beneficiar a Estados Unidos y a sus aliados y, potencialmente, a la economía venezolana.

Las restricciones y la destrucción de la industria energética venezolana sugieren que podría convertirse en un proveedor de petróleo mucho más importante. Eso podría crear oportunidades para las empresas petroleras occidentales y servir como nueva fuente de producción. También podría mantener los precios generales bajo control, aunque los precios más bajos podrían desincentivar a algunas empresas estadounidenses a producir petróleo.

“Si tuviéramos un gobierno legítimo en Venezuela para dirigir las cosas, eso abriría el mundo a un mayor suministro, reduciendo el riesgo de subidas de precios y escasez”, dijo Flynn. “Sería algo enorme si pudiéramos revitalizar el mercado petrolero venezolano”.

Incluso si mañana se restableciera por completo el acceso internacional, podrían pasar años y suponer un gasto increíble volver a poner en marcha la producción petrolera venezolana: PDVSA afirma que sus oleoductos no se han renovado en 50 años y que el coste de actualizar la infraestructura para volver a los niveles máximos de producción ascendería a US$ 58.000 millones.

Si un gobierno más favorable a Occidente llegara al poder en Venezuela, ese enorme costo podría valer la pena, no solo por las ganancias de las empresas petroleras y refinerías, sino también por la geopolítica.

Por ejemplo, el petróleo ruso es similar al de Venezuela, por lo que India y China siguen dependiendo tanto de él a pesar de las sanciones internacionales diseñadas para paralizar la capacidad del país de financiar su guerra en Ucrania. Aumentar la capacidad de producción venezolana podría suponer una alternativa al petróleo ruso, lo que debilitaría la economía de Rusia y su capacidad para librar la guerra en Ucrania.

Las sanciones también han supuesto un duro golpe para la economía venezolana: PDVSA representa la mayor fuente de ingresos del Gobierno de Maduro. Restaurar la capacidad anterior de la empresa podría reportar importantes beneficios a Venezuela.

“Es realmente una historia triste, y muestra cómo un régimen como ese puede perjudicar al pueblo venezolano”, dijo Flynn. “Pueden volver a hacerla grande, pero tienen que deshacerse de Maduro”.

Por eso algunos han especulado que el petróleo puede estar influyendo en la decisión de la administración Trump de presionar a Maduro. Este fin de semana, Maduro envió una carta al secretario general de la OPEP en la que afirmaba que la administración Trump quiere apoderarse de las reservas de petróleo de su país.

“(El petróleo) es el quid de la cuestión”, declaró el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la CNN en una entrevista exclusiva. “Así que se trata de una negociación sobre el petróleo. Creo que esa es la lógica de Trump”.

