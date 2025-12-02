La apertura de la audiencia de Luigi Mangione revela nuevos detalles sobre la llamada al 911 que condujo a su arresto

Por Kara Scannell y Nicki Brown, CNN

Luigi Mangione, el presunto atacante del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, regresa a la corte este martes para un segundo día de testimonio mientras el juez que supervisa su caso de asesinato estatal evalúa si desechar evidencia clave.

Este lunes, el juez Gregory Carro escuchó una llamada al 911 que hizo un empleado de McDonald’s en Altoona, Pensilvania, en la que informaba al operador que algunos clientes estaban preocupados porque el presunto asesino del CEO de United Healthcare, quien recibió un disparo fatal en Midtown Manhattan, estaba en el restaurante.

Dos funcionarios penitenciarios que trabajan en SCI Huntingdon, la prisión estatal donde Mangione estuvo detenido hasta que fue extraditado a Nueva York para enfrentar cargos, testificaron sobre supuestas declaraciones que Mangione les hizo, incluida su revelación de que tenía una pistola 3D en su mochila.

Los abogados de Mangione intentan que se desestimen pruebas clave del caso. Alegan que agentes de policía de Altoona registraron ilegalmente la mochila de Mangione sin orden judicial y no le leyeron la advertencia Miranda antes de interrogarlo.

Dentro de su mochila se encontraron un arma, municiones y un cuaderno con los escritos de Mangione, según documentos judiciales.

Cinco testigos declararon el lunes. La fiscalía indicó que podría citar a más de dos docenas de testigos en total. Se espera que la audiencia dure varios días.

Antes del lunes, se sabía poco sobre la llamada al 911 que finalmente condujo a la captura de Mangione y puso fin a una búsqueda humana de cinco días en todo el país después del descarado tiroteo.

Una gerente de McDonald’s hizo la llamada a las 9:14 a.m. del 9 de diciembre de 2024. Su voz era tranquila mientras le decía al operador del 911 que intentó llamar a un número que no era de emergencia pero no pudo comunicarse.

“Tengo un cliente aquí del que otros clientes sospechaban y se parece al tirador del CEO de Nueva York”, comunicó la gerente. “Así que están muy molestos y han recurrido a mí”.

La gerente le dijo a la operadora que el hombre estaba sentado en el vestíbulo del restaurante de comida rápida, cerca de los baños, con una bolsa de farmacia delante.

Informó que llevaba una chaqueta negra, una mascarilla médica y un gorro color canela, y señaló que “lo único que se le veía eran las cejas”. Lo describió como de estatura y peso medianos. La operadora le comentó a la gerente que un agente estaba en camino.

Dos agentes penitenciarios del SCI Huntingdon describieron haber observado a Mangione, cuyos movimientos eran anotados durante una vigilancia constante.

El agente Matthew Henry declaró que estaba “agitado” por tener que comparecer ante el tribunal y respondió preguntas de manera rápida y directa.

Agregó que el 10 de diciembre de 2024, Mangione le dijo que tenía una mochila con una pistola impresa en 3D y moneda extranjera. Mangione también mencionó tener un cargador de municiones, testificó Henry.

Afirmó no haber tenido ninguna conversación con Mangione. También dijo que nunca le contó a nadie sobre las declaraciones hasta que fue interrogado por la oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan en enero y nunca dejó constancia de las declaraciones en ese momento

El abogado de Mangione, Marc Agnifilo, preguntó incrédulo a Henry si su cliente simplemente había dicho que tenía un arma, sugiriendo que Henry lo había inventado después de enterarse de que se había recuperado un arma 3D en los informes de noticias.

Le preguntó repetidamente a Henry si lo había escrito en ese momento. Henry dijo que no.

“¿Salieron de tu boca palabras dirigidas a él sobre algún tema?”, preguntó Agnifilo.

Henry dijo que la única vez que respondió a Mangione fue cuando el sospechoso le hizo preguntas sobre la prisión.

“Ayudé a aclarar”, dijo Henry.

Otro agente penitenciario, Tomas Rivers, testificó que fue asignado a monitorear a Mangione a partir del 16 de diciembre de 2024.

“Me dijeron que SCI Huntingdon no quería una situación al estilo de Epstein”, dijo al tribunal el lunes.

Durante las 16 horas que Rivers vigiló a Mangione, el recluso estaba “a menudo” en la puerta de su celda para hablar con él, contó el oficial de correcciones.

Ambos discutieron las diferencias entre la atención médica privada y nacionalizada, así como “los diferentes estados médicos en los países del tercer mundo en comparación con Occidente”, manifestó Rivers.

Rivers testificó que también hablaron sobre la cobertura del caso. El funcionario de prisiones afirmó haberle dicho a Mangione que los medios tradicionales se centraban en el crimen.

En las redes sociales, dijo Rivers, la discusión fue más sobre posibles irregularidades en la industria de la atención médica.

Rivers afirmó que nunca le contó a nadie que había hablado con Mangione, excepto cuando fue interrogado por la Fiscalía de Distrito de Manhattan a principios de este año. El funcionario de prisiones afirmó que no estaba investigando el caso cuando habló con el recluso. “No me interesaba”, testificó.

Durante el contrainterrogatorio de la abogada defensora Karen Friedman Agnifilo, Rivers confirmó que sus conversaciones con Mangione fueron bidireccionales, pero testificó repetidamente que no recordaba lo que dijo. La abogada defensora comentó que Rivers solo parecía recordar lo que su cliente decía en las conversaciones.

Los abogados de Mangione están tratando de que todas las declaraciones que hizo a la policía desde su arresto el 9 de diciembre hasta que fue transportado a Nueva York el 19 de diciembre de 2024 sean desestimadas del caso.

Los fiscales utilizaron a los dos primeros testigos que llamaron el lunes (un agente de policía de Nueva York y la persona que había instalado cámaras de seguridad en el McDonald’s) para admitir evidencia en video y fotografía que rastreaba la investigación desde la escena del asesinato hasta el arresto de Mangione en un McDonald’s.

El fiscal mostró un video de la muerte a tiros de Thompson en una acera de Manhattan, e imágenes del sospechoso tomadas por cámaras dentro de un Starbucks, un hostal y la parte trasera de un taxi, que fueron distribuidas a los medios nacionales.

El juez también vio un video de vigilancia del McDonald’s, donde se ve a Mangione entrando, pidiendo comida y caminando hacia la parte trasera del restaurante antes de sentarse en una mesa de la esquina.

Aproximadamente 25 minutos después, dos policías de Altoona entran y se acercan a Mangione. Para cuando Mangione fue arrestado, poco antes de las 10:00 a.m., al menos ocho policías llegaron al lugar. El material no tiene audio.

