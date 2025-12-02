Huevo Fabergé alcanza récord de US$ 30,2 millones en rara subasta

Por Oscar Holland, CNN

Uno de los últimos huevos Fabergé en manos privadas se vendió por £22,9 millones (US$ 30,2 millones), incluyendo comisiones, el martes, superando su propio récord como la obra más cara del joyero ruso jamás subastada.

Encargado por el zar Nicolás II como regalo para su madre en 1913, el Huevo de Invierno fue adquirido por un comprador no identificado tras una puja de tres minutos en la casa de subastas Christie’s en Londres. La suma récord superó ligeramente la estimación previa de Christie’s de £20 millones (US$ 26 millones).

El precio astronómico refleja la creciente rareza de los Huevos Imperiales de la Casa Fabergé, ninguno de los cuales se había visto en subasta en más de 23 años. La histórica joyería de San Petersburgo solo fabricó 50 de ellos, y el Huevo de Invierno es uno de apenas siete que quedan en manos privadas. Los demás están desaparecidos o pertenecen a instituciones o museos.

Los huevos enjoyados fueron producidos para Nicolás II y su predecesor Alejandro III, quienes los presentaban como regalos de Pascua a miembros de la familia entre 1885 y 1916. Cada uno requería alrededor de un año para diseñarse y producirse, y los zares solían encargar los ornamentos poco después de recibir el más reciente.

Antes de la venta del martes, la jefa del departamento de Fabergé y obras de arte rusas de Christie’s, Margo Oganesian, describió el Huevo de Invierno como “el más espectacular, artísticamente inventivo e inusual” de los 50.

“La mayoría se basa en estilos históricos — rococó o neoclásico — pero el Huevo de Invierno es un objeto con su propio estilo”, dijo por teléfono a CNN, y agregó: “el diseño es atemporal — es tan moderno”.

Hecho principalmente de cristal de roca, o cuarzo transparente, el Huevo de Invierno fue diseñado para parecer un bloque de hielo cubierto de escarcha. Su exterior presenta un motivo de copo de nieve hecho de platino y 4.500 diamantes talla rosa. En su interior se encuentra una de las famosas “sorpresas” de Fabergé: una diminuta canasta colgante llena de anémonas de madera hechas de cuarzo blanco, nefrita y granates.

El diseño del Huevo de Invierno fue — algo inusual para la época — obra de una joyera, Alma Pihl. La leyenda dice que Pihl, sobrina del principal joyero de Fabergé, Albert Holmström, tuvo la idea tras ver cristales de hielo formándose en una ventana junto a su mesa de trabajo.

Nicolás II lo compró por 24.600 rublos, la tercera suma más alta que Fabergé cobró por una obra, según facturas publicadas por Christie’s.

Según Kieran McCarthy, codirector general de Wartski, una joyería británica de antigüedades especializada en las obras de Peter Carl Fabergé, el precio del Huevo de Invierno refleja la destreza necesaria para convertir “materiales preciosos en un momento de la naturaleza”.

Los miles de diamantes son tan pequeños que “no tienen valor intrínseco”, añadió, en una llamada con CNN antes de la subasta. “El valor proviene puramente de la expresión artística de ellos y del uso de ellos para crear esta idea centelleante de escarcha”.

“Es como sostener un trozo de hielo en la mano”, dijo.

El Huevo de Invierno pasó por numerosas colecciones privadas después de que el gobierno imperial de Nicolás II fuera derrocado durante la Revolución Rusa de 1917.

Estuvo entre los tesoros vendidos por los bolcheviques para recaudar fondos para su nuevo Estado soviético, y fue adquirido por Wartski a finales de la década de 1920 o en los años 30 por apenas £450 (aproximadamente US$ 30.000 en dinero actual). Luego estuvo en varias colecciones privadas británicas antes de desaparecer en 1975.

El huevo reapareció en 1994, cuando se vendió por más de 7,2 millones de francos suizos (entonces US$ 5,6 millones) en Christie’s en Ginebra. Eso marcó un nuevo récord de subasta para un huevo Fabergé — récord que volvió a romper en Nueva York en 2002, cuando cambió de manos por US$ 9,6 millones.

Esa fue la última vez que algún Huevo Imperial apareció en una subasta, aunque en 2007 un huevo enjoyado que Fabergé hizo para un miembro de la familia bancaria Rothschild fue vendido por más de £8,9 millones (entonces alrededor de US$ 18,5 millones). En 2015, un estadounidense anónimo compró un Huevo Imperial perdido durante mucho tiempo (estimado por algunos expertos en £20 millones, o US$ 33 millones en ese momento) por solo US$ 14.000 en un mercado de pulgas, aunque aún no ha aparecido en una subasta.

El Huevo de Invierno formó parte de una venta más amplia de casi otros 50 objetos de la Casa Fabergé —que abarcaban colgantes enjoyados, cajas decorativas y miniaturas caprichosas— puestos en subasta por un miembro de la realeza no identificado.

Conocida por proteger la privacidad de sus clientes, Christie’s describió los artículos solo como provenientes de una “colección principesca”.

En un comunicado posterior a la venta, Oganesian dijo que el nuevo récord “reafirmó la importancia perdurable” y la “rareza y brillantez de lo que es ampliamente considerado como una de las mejores creaciones de Fabergé, tanto técnica como artísticamente. Esta fue una oportunidad excepcional e histórica para que los coleccionistas adquirieran una obra de importancia inigualable”.

