¿Cuán efectiva fue la influencia de Trump en las elecciones latinoamericanas que intervino? Esto dicen los resultados

Cuando faltaban 48 horas para que los hondureños votaran y eligieran nuevo presidente, el debate político cambió por completo. Dos mensajes del presidente Donald Trump cambiaron la conversación.

La de Honduras fue la última de una serie de intervenciones públicas y abiertas del líder estadounidense en un proceso electoral en América Latina, una región a la que la Casa Blanca pone renovada atención y en la que aplica un nuevo tipo de diplomacia, alineada no solo con intereses geopolíticos sino también ideológicos. En algunas incluso el mandatario incluso pidió el voto directamente para un determinado candidato. ¿Cuán exitosas fueron esas intervenciones? ¿Cuánto ayudaron a los destinatarios del aval de Trump?

Es difícil medir cuánto impactó en las urnas el apoyo que Trump dio al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, y cuánto perjudicó a la oficialista Rixi Moncada. Lo cierto es que Asfura está peleando palmo a palmo en el conteo de votos contra el también derechista Salvador Nasralla, mientras que la contendiente izquierdista quedó muy lejos de los dos primeros puestos.

“Trump le habló al voto indeciso hondureño. Hizo que se movilizara hacia Asfura por temor a perder o afectar las relaciones con Estados Unidos”, dijo a CNN el analista político Héctor Soto. En cambio, el segundo mensaje con el anuncio de un indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, con una imagen muy negativa en su país, “disgustó al indeciso”, agregó Soto, quien considera que a la luz de los resultados el primer efecto pesó más que el segundo.

“Trump se proyectó como el gran elector. Hace un mes, el Partido Nacional no se percibía en la opinión pública como capaz de disputar la presidencia. El vuelco se da justamente con ese espaldarazo”, aseguró. El politólogo destaca que “basta el peso de su opinión para mover elecciones”, lo que puede amplificar la sensación de un presidente fuerte o incluso más efectivo que algunas instituciones. “Estamos viendo una nueva práctica de diplomacia. Él puede decir ‘miren cuánto dinero gastaba USAID, y cómo dos mensajes míos logran todo esto sin gastar un dólar’”, comentó.

Si bien Trump no se pronunció directamente antes de la primera vuelta en Chile, realizada a mediados de noviembre, sí lo hizo el Departamento de Estado.

“Espero que podamos establecer una relación mucho más positiva con el nuevo gobierno de Chile para buscar, pues oportunidades, que nos benefician a ambos países”, dijo el subsecretario Christopher Landau en una conferencia de prensa, en respuesta a críticas del saliente presidente Gabriel Boric a Trump.

Landau agregó que espera “un renacimiento de las relaciones con Chile como ahora la hemos visto en Bolivia”, donde la izquierda perdió el poder tras un ciclo de casi 20 años.

El politólogo chileno Patricio Navia, docente de la Universidad de Nueva York (NYU), considera que la intervención no fue determinante para la votación, ya que “el presidente Boric era suficientemente impopular como para que su candidata (Jeannette Jara) perdiera la elección”. Si bien Jara pasó a segunda vuelta, cosechó menos votos de lo esperado y el gran favorito es su rival, el ultraderechista José Antonio Kast.

Para el ballotage de diciembre, Navia ve poco probable que Trump se pronuncie, más teniendo en cuenta que el resultado parece definido para la oposición. “(Si interviene) probablemente produciría un efecto opuesto, aunque no creo que sea suficiente (para cambiar la tendencia). Aun si el país quiere tener buenas relaciones, si lo humillas y lo insultas, el resultado va a ser negativo”, analizó.

El analista consideró que muchos países de América Latina tienen una visión favorable de Estados Unidos, pero de todas formas una injerencia de Trump puede no ser bien vista. “Él actúa mucho por instinto, no es que tenga un plan y sea disciplinado y meticuloso. Cuando se mete como un elefante en una cristalería sin tener toda la información necesaria, el resultado puede terminar siendo negativo para los objetivos”, apuntó.

En ese sentido, dijo que cuando Washington toma partido por un candidato, corre el riesgo de que gane otro y la relación sea más difícil, pero matizó: “Probablemente todos quieren tener buenas relaciones con Estados Unidos, por lo que el costo marginal es menor”.

Semanas antes de la votación legislativa de octubre en Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei celebró el anuncio de un rescate de US$ 20.000 millones, en forma de un canje de divisas, un alivio urgente para las finanzas del país, altamente volátiles en medio del clima electoral. Sin embargo, Trump dejó claro que la oferta era condicional y dependía de que Milei, estrecho aliado, permaneciera en el poder. “Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina”, advirtió.

La elección llegó y Milei consiguió una aplastante victoria, con márgenes inesperados en provincias clave.

“Es el caso más sorprendente, por el volumen de su intervención y por el modo que asoció ayuda a la intervención al resultado”, dijo a CNN el analista internacional Martín Schapiro.

“Es difícil medirlo, y difícil pensar que la palabra de un presidente extranjero, aun si es de Estados Unidos, define una elección. Pero en Argentina la asistencia del (Departamento del) Tesoro fue clave para que (el oficialismo) llegue en razonables condiciones a las elecciones. El resultado fue una sorpresa, difícilmente alguien diría que voto por el apoyo de Trump, pero la asistencia explica ese resultado”, agregó Schapiro.

El analista indica que la novedad de la política de Trump pasa por la mezcla entre intereses y objetivos concretos con contiendas coyunturales, marcadas también por afinidades personales del mandatario. “Junto a una renovada prioridad en la región para EE.UU., que no se veía desde (el expresidente Franklin) Roosevelt, nos encontramos con un nivel de actuación inédito en términos de afinidades políticas coyunturales. Que haya intervenido en contra de Nasralla es llamativo, pero es el tipo de actuaciones a las que nos tiene acostumbrado el trumpismo”.

Los analistas consultados recordaron que la intervención de Trump en las elecciones en Canadá, un país al que Trump dijo que quiere anexar, fue adversa. Los liberales remontaron una distancia de más de 20 puntos y se impusieron a los conservadores apoyados por la Casa Blanca. Sin embargo, Trump todavía no ha sufrido una derrota clara en América Latina.

El efecto más contraproducente ocurrió en Brasil, aunque no se trató de una elección. Cuando reclamó por el proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro e impuso aranceles al gigante sudamericano, el mandatario Lula da Silva confrontó con Washington y su popularidad subió en todas las encuestas. Rechazó intervenir en el caso contra Bolsonaro, quien terminó condenado por golpismo. “El resultado fue cuanto menos amargo”, dijo Schapiro.

“En América Latina, (la intervención de Trump) no tiene un efecto dañino per se, excepto cuando agrupa voluntades nacionales, cuando hay un intento de condicionar”, agregó.

Para 2026, la región tendrá elecciones presidenciales precisamente en Brasil y en otro país clave, Colombia, donde Trump también ha tenido una escalada de tensiones con el mandatario Gustavo Petro. Además elegirán presidente Perú y Costa Rica.

El politólogo Navia indicó que las expresiones de Trump “no ayudan y que en cambio debería “promover la democracia y la fortaleza institucional, que obviamente con Trump se han debilitado”. Según consideró, si la intención de Washington es limitar la influencia de China, el camino debería ser el fortalecimiento de las relaciones comerciales, pero destacó que Trump es proteccionista.

Por su parte, Soto apuntó que “en cualquier democracia, ganar bajo la tutela de un gobierno extranjero siempre va a ensombrecer” a un nuevo presidente, pero consideró que Trump seguirá expresando su apoyo político. “Una estrategia se utiliza mientras funciona y hasta ahora está funcionando. Su lógica comunicacional le permitió influir. Quizás no tiene sentido quemarse con Chile, que parece ya decidido, pero muy seguramente lo va a intentar hacer en Colombia”, agregó.

