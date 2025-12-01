Trump hará una reunión sobre Venezuela en la Oficina Oval, según fuentes

Por Natasha Bertrand y Alayna Treene, CNN

El presidente Donald Trump tendrá una reunión en la Casa Blanca el lunes por la noche para hablar sobre los próximos pasos hacia Venezuela, según informaron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto, mientras el Gobierno intensifica su campaña de presión sobre el país.

Se espera la asistencia de miembros clave del gabinete y del equipo de seguridad nacional de Trump, incluyendo al secretario de Defensa, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; y el secretario de Estado, Marco Rubio; así como la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles; y el subjefe de Gabinete, Stephen Miller.

La reunión, que se espera tenga lugar a las 5 p. m. ET en la Oficina Oval, se produce en un momento en que Estados Unidos ha aumentado la presión sobre Venezuela con ataques a buques cargados de drogas y la acumulación de activos militares en el Caribe.

Durante el fin de semana, Trump también emitió una amplia directiva sobre redes sociales, advirtiendo a aerolíneas, pilotos y redes criminales que eviten el espacio aéreo venezolano.

Trump también confirmó haber hablado por teléfono con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero no abordó el tema tratado.

La reunión en la Oficina Oval se lleva a cabo mientras los legisladores siguen cuestionando la legalidad de los ataques estadounidenses contra presuntos barcos cargados de drogas en la región, que han dejado más de 80 muertos.

La semana pasada, CNN informó, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, que Estados Unidos llevó a cabo un ataque de seguimiento contra un presunto barco cargado de drogas después de que el ataque inicial no causara la muerte de todos los pasajeros.

Legisladores de ambos partidos expresaron serias preocupaciones por el ataque, y algunos sugirieron que podría constituir un “crimen de guerra”.

Noticia en desarrollo.