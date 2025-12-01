Tormentas mortales arrasan Asia y dejan más de 1.000 muertos y cientos de desaparecidos

Por Laura Sharman, CNN

Las intensas lluvias causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en toda Asia, dejando más de 1.000 muertos y cientos de desaparecidos.

Millones de personas enfrentan inundaciones intensas después de que lluvias torrenciales provocadas por ciclones azotaran partes de Indonesia, Tailandia y Malasia.

Sri Lanka fue golpeada por una tormenta diferente, dejando algunas zonas bajo el agua y creando la operación de rescate más difícil que el país haya visto, según el presidente Anura Kumara Dissanayake.

“Es la primera vez que todo el país se ve afectado por un desastre de esta magnitud”, dijo en un mensaje a la nación, informó Reuters, sugiriendo que el alcance de la devastación ha superado al causado por el tsunami asiático de 2004.

En toda Asia, el clima severo ha cobrado hasta ahora la vida de al menos 502 personas en Indonesia, 355 en Sri Lanka, 176 en Tailandia y dos en Malasia, según las autoridades, lo que eleva el total a 1.035.

Los equipos de rescate indonesios están teniendo dificultades para llegar a las zonas más afectadas de Sumatra, donde el ciclón Senyar provocó deslizamientos de tierra e inundaciones catastróficas.

El presidente Prabowo Subianto visitó a los evacuados en el norte de la isla este lunes, señalando desafíos con el suministro de combustible y las carreteras, según Antara, la agencia de noticias estatal de Indonesia.

Al menos 502 personas han muerto, según datos del Gobierno publicados el domingo, y más de 500 siguen desaparecidas. Se han desplegado militares y policías para ayudar a las víctimas, informaron medios locales.

Imágenes de video muestran helicópteros entregando suministros a la isla, conocida por sus exuberantes selvas tropicales, volcanes activos y una población de orangutanes en peligro crítico de extinción.

“Durante la inundación, todo desapareció”, dijo a Reuters un residente de Bireuen, en la provincia más septentrional de Aceh, Sumatra.

“Quería salvar mi ropa, pero mi casa se vino abajo”.

Maulidin, una residente de 41 años de Aceh del Norte, huyó de su casa con su familia cuando se despertó con el sonido de la inundación.

“Mi casa ya está destruida, todas mis pertenencias están arruinadas, y hay barro dentro”, le dijo a la AFP.

Los rescatistas han estado intentando llegar a los residentes varados por las aguas desde el martes, cuando las lluvias monzónicas hicieron que los ríos se desbordaran en la provincia de Sumatra del Norte.

Imágenes de medios locales muestran a personas usando botes de goma para evacuar a los atrapados.

En la isla indonesia de Sumatra, afectada por las inundaciones, algunos residentes han recurrido al robo de alimentos y agua para sobrevivir, según las autoridades locales.

“El saqueo ocurrió antes de que llegara la ayuda logística”, dijo el portavoz de la Policía, Ferry Walintukan, según AP. “(Los residentes) no sabían que llegaría ayuda y temían morir de hambre”.

Al otro lado del estrecho, al menos 176 personas murieron debido al clima extremo en el sur de Tailandia, informó el sábado a Reuters el portavoz del Gobierno, Siripong Angkasakulkiat.

Unas 3,5 millones de personas se han visto afectadas, y las autoridades han transportado por aire a pacientes y suministros críticos, incluidos tanques de oxígeno, a comunidades sumergidas, según el medio.

Amphorn Kaeophengkro y su familia de ocho miembros no tuvieron tiempo de escapar cuando las aguas inundaron su casa en la ciudad de Hat Yai el sábado pasado.

En su lugar, corrieron al segundo piso mientras el nivel del agua subía, y finalmente pasaron 48 horas encaramados sobre una mesa, una lavadora y en el marco de una ventana.

“No pensábamos en nada más que en sobrevivir”, dijo la mujer de 44 años a Reuters a la luz de las velas, mientras su familia comenzaba a limpiar la vivienda después de que el agua bajara.

“A veces nos sentábamos en el borde de la ventana y teníamos que levantar las piernas para no mantenerlas demasiado tiempo sumergidas”.

La ciudad de Hat Yai fue la región más afectada de Tailandia, registrando un tipo de lluvia intensa que ocurre una vez cada 300 años, lo que provocó inundaciones de más de dos metros y medio de altura el martes y dejó incomunicada una sala de maternidad con 30 recién nacidos, según informaron el personal y las autoridades.

Aún no está claro cuándo se restablecerá la electricidad en la zona, donde las agencias han realizado evacuaciones, brindado apoyo médico y suministros esenciales.

La ciudad forma parte de la región de Songkhla, en Tailandia, donde el Gobierno declaró el estado de emergencia el martes debido a las graves inundaciones, informó un funcionario en X.

Diez turistas, de Australia, Reino Unido, China, Malasia, Singapur y Sudáfrica, fueron rescatados en la provincia de Songkhla el viernes, informó el Ministerio de Turismo a CNN.

“La situación ha mejorado significativamente. Los niveles de agua han bajado casi por completo, quedando solo algunas áreas aún inundadas”, dijo un portavoz.

Más de 1,1 millón de personas sintieron la furia del ciclón Ditwah, que provocó deslizamientos de tierra e inundaciones el viernes, informó Reuters.

Al menos 355 personas murieron y otras 366 siguen desaparecidas, según el Centro de Gestión de Desastres de Sri Lanka.

Más de 25.000 viviendas han sido destruidas y 147.000 personas se han visto obligadas a refugiarse en albergues temporales gestionados por el Estado, informó AP.

Algunas familias han estado varadas durante cuatro días, sin electricidad ni señal telefónica para pedir ayuda, dijo Moses Akash De Silva, director de la Fundación Voz para los Sin Voz, a CNN el lunes.

La organización benéfica ha proporcionado hasta ahora 4.000 comidas a familias que han perdido sus hogares cerca de Colombo. De Silva y los voluntarios compraron ingredientes en botes entre las aguas de la inundación, cocinando comidas de pescado, carne o huevo con curry y arroz.

Cuando el agua baje y las familias regresen a sus hogares, la fundación proporcionará raciones secas, como arroz y harina, y artículos para el hogar como cocinas de gas y colchones para apoyar sus esfuerzos de reconstrucción, dijo De Silva.

“Hay una gran demanda y muchas personas tienen que empezar de cero”, dijo a CNN. “La última vez que tuvimos inundaciones graves fue en 2016 y esto es 10 veces peor”.

“Hoy está soleado, pero todavía hay un gran riesgo de deslizamientos de tierra”.

Ruvinda Bernard, un agente de viajes que es voluntario en la organización benéfica, agregó: “Ayer recibimos una llamada de tres familias que aún estaban atrapadas en un techo sin forma de bajar”.

“El club de remo de Colombo dijo que tenían uno, así que llamamos a la fuerza especial de la policía para organizar un camión que lo transportara hasta el agua para rescatarlos”.

Mallika Kumari fue una de las más de 78.000 personas trasladadas a centros de ayuda, en su mayoría instalados en escuelas, después de que su casa quedara rápidamente sumergida, según la agencia de noticias.

“Primero escuché la advertencia de inundación en la televisión, pero nunca esperábamos que el río se desbordara tan rápido. Simplemente salimos corriendo de la casa sin nada”, dijo Kumari a los periodistas.

“Ni siquiera hemos desayunado. Dos de mis hijos se han resfriado. Tengo que conseguirles medicamentos. He traído algunas bolsas de basura para recoger su ropa”.

En la prisa, Kumari dejó atrás a su gato, que luego fue recogido por un bote de la Marina y llevado a tierra firme.

Unas 191 personas siguen desaparecidas en Sri Lanka y la mayoría de las viviendas en zonas bajas cerca de la capital, Colombo, están bajo el agua y sin electricidad, informaron las autoridades a Reuters.

Algunos residentes optaron por quedarse en los pisos superiores de casas parcialmente sumergidas para proteger sus pertenencias, según el medio.

Selvi, una residente de 46 años del suburbio Wennawatte de Colombo, huyó de su casa con cuatro bolsas de ropa y otras pertenencias. “Mi casa está completamente inundada. No sé a dónde ir, pero espero que haya algún refugio seguro donde pueda llevar a mi familia”, le dijo a AFP.

En la mezquita Dalugala Thakiya, voluntarios prepararon paquetes de arroz con pollo y curry de dhal para las víctimas de las inundaciones.

“Estamos recibiendo más solicitudes de comida porque las personas que trabajan a diario no pueden encontrar empleo y se están quedando sin ahorros”, dijo a Reuters el organizador de comidas, Risham Ahmed.

“Están preocupados por cómo reconstruir sus vidas”.

En Malasia, dos personas fueron confirmadas muertas después de que Senyar, entonces una tormenta tropical, tocara tierra poco después de la medianoche del viernes, informó Reuters.

Alrededor de 34.000 personas fueron evacuadas antes de la tormenta, pero Gon Qasim y su esposo no tuvieron tanta suerte y quedaron varados en un campo en el norte del estado de Perlis el fin de semana pasado, cuando las aguas crecientes les cortaron la salida.

La pareja de ancianos finalmente fue rescatada por uno de sus hijos y llevada a un centro de evacuación en la capital estatal de Kangar, donde cientos de familias se refugiaron en carpas proporcionadas por la agencia nacional de gestión de desastres, según Reuters.

“Yo estaba adentro y no podía salir. Cuando salí, no había dónde quedarse más que el campo”, dijo Gon, de 73 años, a los reporteros, recordando su experiencia en una entrevista el miércoles.

“El agua era como el océano. Así es como se veía”.

El sudeste asiático, que incluye a Indonesia, Tailandia y Malasia, es una de las zonas más vulnerables al cambio climático, han advertido los científicos.

Los extremos climáticos actuales en la región podrían deberse a la interacción de dos sistemas activos, el tifón Koto en Filipinas y la inusual formación del ciclón Senyar en el Estrecho de Malaca, dijeron meteorólogos a Reuters.

En otras partes del sudeste asiático este mes, inundaciones mortales devastaron zonas de Vietnam, donde las inundaciones y deslizamientos de tierra causaron decenas de muertes.

También en la región este mes, Filipinas soportó dos tifones mortales —Kalmaegi y Fung-wong— en una semana, que dejaron cientos de muertos y obligaron a evacuar a más de 1,4 millones de personas.

Este verano, la región también experimentó temperaturas sin precedentes, con poco respiro del calor y la humedad implacables, dijo a CNN el climatólogo Maximiliano Herrera.

