En este tranquilo pueblo de Virginia, un equipo de fútbol gana todos sus partidos mientras su entrenador está desaparecido

Los vítores resonaron mientras las manos levantaban el trofeo reluciente, símbolo de victoria para este equipo de fútbol de un pequeño pueblo de Virginia que sigue invicto. Pero en medio de la celebración del sábado, una figura clave brillaba por su ausencia: alguien que debería haber estado en el centro de todo.

Once días antes, la familia cree que el entrenador de fútbol de la Union High School, Travis Turner, salió de su casa en Appalachia con un arma de fuego y desapareció en el espeso bosque montañoso. No se lo ha visto desde entonces.

La Policía Estatal de Virginia dijo que se dirigía a visitarlo a su casa, pero cuando llegó, el entrenador ya se había ido. Días después, anunció que Turner es buscado por cinco cargos de posesión de pornografía infantil y cinco cargos de utilizar una computadora para solicitar a un menor.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta US$ 5.000 por cualquier información sobre Turner, informó la agencia este lunes por la mañana en su página de Facebook.

Brett Hall, fiscal del estado para el condado de Wise, dijo el miércoles por correo electrónico a CNN que su oficina “está al tanto de la investigación en curso relacionada con los cargos contra el entrenador principal de fútbol de la Union High School”, pero que no puede comentar más al respecto.

Turner, quien también figuraba como profesor de educación física en la Union High School en una entrada que fue retirada de la lista del personal en línea, fue visto por última vez vistiendo una sudadera gris, pantalones deportivos y gafas, según la policía estatal. La agencia no ha compartido detalles sobre cuándo o dónde fue visto por última vez ni quién podría haberlo visto.

El último contacto que la familia de Turner tuvo con él fue alrededor del jueves 20 de noviembre, cuando se internó en el bosque cercano con un arma de fuego, según indicó en un comunicado el abogado de la familia, Adrian Collins. En ese momento, aún no se habían emitido órdenes de arresto en su contra, dijo Collins.

Cuando Turner no regresó a casa esa noche, su esposa contactó de inmediato a las autoridades locales, pero le informaron que no se podía presentar un reporte de persona desaparecida hasta pasadas 24 horas, según Collins. Al día siguiente, lo reportó formalmente como desaparecido ante la Policía Estatal de Virginia. La familia ha cooperado plenamente con las autoridades en la búsqueda de Turner, añadió Collins.

Mientras continúa la búsqueda de Turner, en la pequeña localidad de Big Stone Gap, el equipo de fútbol de la Union High School —los Bears— se ha mantenido firme, enfrentando la tormenta de escándalo e incertidumbre.

El 29 de noviembre, superaron a su acérrimo rival Ridgeview High School con una victoria sufrida de 21-14, lo que los llevó a las semifinales estatales. La victoria del sábado marcó el segundo partido que jugaron sin su entrenador principal guiándolos desde la banda.

Los triunfos son más que partidos: son declaraciones de desafío. A pesar del intenso escrutinio mediático nacional y de la sombra de los presuntos delitos de su entrenador, los Bears se mantienen firmes, unidos por un vínculo no declarado.

El coordinador defensivo, Jay Edwards, forzado a asumir como entrenador interino, ha dado un paso al frente para guiar a los jugadores, pero ha sido la fortaleza de ellos lo que los ha mantenido en marcha.

“Hablamos en el grupo y dijimos: escuchen muchachos, vamos a tener que manejar la adversidad aquí”, dijo el corredor senior Keith Chandler a la filial de CNN WCYB después de su primera victoria sin Turner el fin de semana pasado. “Aquí nos mantenemos unidos como hermanos y deberíamos lograr la victoria”.

Mientras el equipo de fútbol de la Union High avanza en su temporada, la escuela enfrenta una segunda acusación relacionada con un empleado en el mismo número de años.

Registros judiciales muestran que otro empleado de la escuela fue acusado y luego se declaró culpable de delitos sexuales en 2023. Timothy Lee Meador, quien según WCYB era profesor y entrenador en la misma escuela secundaria, se declaró culpable de dos cargos de delito grave por tomar libertades indecentes con un menor en una relación de custodia o supervisión, según los registros judiciales de Virginia.

CNN se comunicó con el abogado que representó a Meador en ese momento, quien es el mismo abogado que representa actualmente a Turner.

En el corazón de la zona rural de los Apalaches, una comunidad unida del oeste de Virginia —de menos de 2.000 habitantes—, sacudida por acusaciones inimaginables, se ha volcado detrás de su equipo de fútbol de la escuela secundaria, cuya temporada de triunfos ahora se siente como una batalla agridulce por la redención.

Los Bears de la Union High School, invictos y con hambre de un campeonato estatal, se han convertido en una poderosa representación de resiliencia frente al dolor y el caos.

Después de ganar la final regional en casa contra Ridgeview el sábado por la tarde, el equipo avanzará a la semifinal estatal de la Clase 2 el 6 de diciembre, un paso antes de la final estatal prevista para el 13 de diciembre.

Es una victoria conmovedora que no ha pasado desapercibida para la comunidad, tanto en la Union High como más allá. Entre la multitud que animaba había estudiantes de Eastside High School, que viajaron en autobús para mostrar su apoyo, y deportistas de Lebanon High School, que se unieron en solidaridad con sus compañeros jugadores, según informó la filial de CNN WCYB.

“Este es uno de los momentos más positivos y alentadores de los que he formado parte”, escribió en Facebook el club de animación de Eastside High. “Desde la escolta policial, hasta los aficionados en la calle, el enorme rugido y el anuncio que recibimos cuando el autobús entró al parque y, finalmente, la recepción de los aficionados cuando entramos al estadio. Cuando las lágrimas vinieron a mis ojos me di cuenta: no hay mejor lugar que estas comunidades en las que vivimos”.

Su presencia fue un recordatorio de algo más grande: una comunidad que se une, hombro con hombro con los jóvenes, mientras luchan por terminar su temporada en medio de una presión constante.

En Facebook, la comunidad se ha mostrado firme y clara, insistiendo en que el foco debe estar en los jugadores, no en las acusaciones que rodean a su entrenador.

“Los estudiantes atletas no son quienes enfrentan los cargos y deberían quedar fuera de todo esto”, publicó Mountain 7 Sports Report, que cubre los partidos estudiantiles. Padres de jugadores de fútbol y otros miembros de la comunidad estuvieron de acuerdo.

Desde la desaparición de Turner, las autoridades han utilizado equipos de búsqueda y rescate, drones y perros policía para intentar localizarlo, según informó esta semana la policía estatal.

En un correo electrónico enviado a CNN el martes, el superintendente de las Escuelas Públicas del condado de Wise, Mike Goforth, dijo que el distrito “está al tanto de que las fuerzas del orden han presentado cargos contra un miembro del personal que ha estado en licencia administrativa”. Turner no tiene permitido estar en la propiedad escolar ni tener contacto con estudiantes, añadió Goforth.

Buscar en la zona, enclavada en una subcordillera de los Apalaches, no es fácil.

Su topografía escarpada, surcada por ríos y bosques, con elevaciones que van de valles bajos a cumbres altas, crea un entorno desafiante para las operaciones de búsqueda y rescate.

Además de los perros policía y los equipos a pie, las autoridades podrían necesitar recurrir a tecnología como sensores de movimiento instalados en áreas de interés que envían señales a la base del equipo de búsqueda, o drones con capacidad de detección de calor para rastrear movimiento, explicó John Miller, analista jefe de CNN en temas policiales y de inteligencia. Señaló que no es una ciencia perfecta, dada toda la actividad que esos sensores pueden captar.

Si Turner está en el bosque, el clima podría influir en su condición. Desde su desaparición, la zona ha registrado temperaturas más cálidas de lo normal durante el día y la noche, a veces con lluvias ligeras, pero no lo bastante intensas como para provocar inundaciones, según la meteoróloga de CNN Mary Gilbert.

Cuando CNN se comunicó con la esposa de Turner el martes, ella compartió un comunicado del abogado de la familia.

“Hablo hoy en nombre de la familia del entrenador Turner. Seguimos orando por su regreso sano y salvo y por todos los afectados por las circunstancias que rodean su desaparición. Confiamos en que Dios traiga verdad y claridad en Su tiempo”, dice el comunicado, que también pide privacidad para la familia. “Cualquier acusación debe abordarse mediante el proceso legal adecuado, no a través de especulaciones o rumores”, añade el texto firmado por Collins.

