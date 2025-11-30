Trump dice que la condena del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue un “montaje” del Gobierno de Biden

Por Piper HudspethBlackburn, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que Honduras le había “pedido” que indultara al expresidente Juan Orlando Hernández, insistiendo en que la condena “fue un montaje del Gobierno de Biden”.

“Sea el país que sea, si alguien vende drogas en ese país, eso no significa que deba arrestar al presidente y encarcelarlo de por vida”, dijo. “Dijeron que fue un montaje del gobierno de Biden. Fue un montaje del gobierno de Biden”.

Trump anunció el viernes su intención de otorgar un indulto total a Hernández, quien fue sentenciado el año pasado a 45 años de prisión y a una multa de US$ 8 millones por un juez estadounidense por delitos de narcotráfico.

La fiscalía acusó a Hernández de conspirar con cárteles de la droga durante su mandato, quienes transportaron más de 400 toneladas de cocaína a través de Honduras hacia Estados Unidos. A cambio, según la fiscalía, Hernández recibió millones de dólares en sobornos que utilizó para impulsar su ascenso en la política hondureña.

Algo de contexto: el anuncio de Trump se produce en un momento en que su administración se ha centrado en los últimos meses en lo que ha calificado como una campaña contra el narcotráfico en el Caribe. Como parte de estos esfuerzos, Estados Unidos designó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a sus aliados gubernamentales como miembros de una organización terrorista extranjera, y la administración ha intensificado sus esfuerzos para forzar la salida de Maduro del cargo.

El procesamiento de Hernández reflejó las acusaciones del gobierno estadounidense contra Maduro.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.