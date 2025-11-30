Trump asegura que la pausa en las solicitudes de asilo podría ser indefinida

Por Maureen Chowdhury, CNN

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo que la pausa de su Gobierno en todas las decisiones sobre solicitudes de asilo “no tiene límite de tiempo, pero podría ser por mucho tiempo”.

“No queremos a esas personas. Ya tenemos suficientes problemas”, dijo Trump hoy a los periodistas a bordo del Air Force One.

Al pedirle que aclarara a quiénes se refería con “esas personas”, Trump dijo: “Las personas de diferentes países que no son amigables con nosotros y países que están fuera de control”.

“No creo que todos sean del Tercer Mundo, pero en muchos casos sí lo son. No son buenos países. Son países plagados de crimen. Son países que no hacen un buen trabajo”, dijo, y agregó: “Francamente, no necesitamos que su gente venga a nuestro país a decirnos qué hacer”.

El presidente luego insultó a la representante demócrata Ilhan Omar, quien es la primera miembro del Congreso estadounidense de origen somalí y llegó a EE.UU.

hace más de dos décadas como refugiada. Trump ha utilizado con frecuencia a Somalia como ejemplo de un país que considera no apto para que su gente emigre a EE.UU.

Trump también reiteró su amenaza de posiblemente desnacionalizar a algunos ciudadanos estadounidenses.

“Si tengo el poder para hacerlo, no estoy seguro de tenerlo, pero si lo tengo, desnacionalizaría, absolutamente”, dijo Trump.

Trump ha intensificado su ofensiva antiinmigratoria después del tiroteo de miembros de la Guardia Nacional la semana pasada en Washington. El sospechoso del tiroteo del miércoles, Rahmanullah Lakanwal, es un ciudadano afgano que llegó a EE.UU. en 2021 bajo un programa implementado durante el Gobierno de Biden tras la sañida de EE.UU. de Afganistán. Solicitó asilo en 2024, que el Gobierno de Trump concedió en abril de 2025.

