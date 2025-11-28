Una tormenta invernal podría arruinar los viajes después del Día de Acción de Gracias

Por Mary Gilbert, CNN

Al salir de sus comas alimenticios por Acción de Gracias y dirigirse a los aeropuertos y carreteras del país, algunos estadounidenses podrían descubrir que la mayor indigestión no tiene nada que ver con la cantidad de comida. Una potente tormenta amenaza el regreso a casa, y podría trastocar los planes de viaje después del pavo.

Una tormenta que avanzaba por las Montañas Rocosas este viernes se transformará en una de gran magnitud que atravesará el país con el potencial de dejar fuertes lluvias y varios centímetros de nieve en más de 1.600 kilómetros del país este fin de semana.

La tormenta también abre la puerta a una nueva y más fría ráfaga de aire gélido del Ártico que provocará un desplome de las temperaturas para millones de personas justo antes de que el calendario cambie a diciembre.

El clima previo a las vacaciones tuvo efectos letales en Minnesota. Un hombre de 69 años murió tras ser aplastado por un árbol cubierto de nieve la mañana del miércoles en medio de fuertes vientos en el municipio de Alden, a unos 290 kilómetros al noreste de Minneapolis, según informó WCCO, afiliada de CNN, citando a la Oficina del Sheriff del Condado de St. Louis.

Esta tormenta posterior al Día de Acción de Gracias podría desatar peligros similares.

La tormenta avanzó hacia el noroeste del Pacífico el jueves por la noche y estaba atravesando las Montañas Rocosas este viernes. La nieve comenzó a caer en partes del norte de las Montañas Rocosas y las llanuras del norte a primera hora del día y continuará a medida que la tormenta se fusione con el aire invernal.

Se pronostica que el centro de la tormenta se adentrará en las llanuras a primera hora de la mañana del sábado y se fortalecerá a lo largo del día mientras se dirige hacia el Medio Oeste. Dejará nieve, lluvia e incluso una mezcla de hielo sobre gran parte de la región central del país.

Lloverá en el lado sur de la tormenta, pero se pronostica nieve en el lado norte, que se dirige hacia Nebraska y Kansas y hacia el norte a través del Medio Oeste. Algunas áreas cercanas a la transición entre nieve y lluvia se enfrentarán a una mezcla de hielo por un tiempo. Los vientos también aumentarán a medida que la tormenta se fortalezca.

Las áreas al este del río Mississippi tendrán que lidiar con la tormenta el domingo —nieve en los Grandes Lagos y lluvia que se extenderá por el sur— mientras que la región central del país se verá azotada por el aire ártico en su parte trasera.

La tormenta se alejará de la costa este el lunes temprano.

La acumulación generalizada de nieve se extenderá desde las Montañas Rocosas hasta los Apalaches para cerrar noviembre, y será la primera tormenta en lo que va de la temporada en lograr tal hazaña.

Las nevadas más intensas del fin de semana se concentrarán en el Medio Oeste. Grandes zonas de Iowa, Wisconsin, Illinois y Michigan acumularán más de 15 cm de nieve en los próximos días.

Si el área de Chicago recibe 20 cm o más de nieve desde la madrugada del sábado hasta la madrugada del domingo, será el periodo de dos días con más nieve en la ciudad desde enero de 2021. Es probable que la nevada más intensa se produzca el sábado, lo que podría causar estragos en los vuelos desde O’Hare y Midway, además de dificultar seriamente la circulación en las carreteras de la zona.

La nieve acumulada podría superar los 30 cm en partes del este de Iowa, incluyendo Cedar Rapids, y el extremo noroeste de Illinois. Viajar podría ser casi imposible en estas zonas debido a la fuerte acumulación de nieve.

Es posible que se produzca una mezcla de nieve húmeda o helada en partes de Kansas y Nebraska, al este, hasta el centro de Illinois y partes de Indiana. Las condiciones de conducción difíciles son fáciles de detectar cuando nieva, pero las carreteras resbaladizas son más difíciles de detectar y, a menudo, más peligrosas para circular.

La lluvia también podría interrumpir los viajes durante las vacaciones al sur de las zonas nevadas. La lluvia y algunas tormentas eléctricas podrían producir inundaciones repentinas localizadas en algunas partes del sur a partir del sábado.

Partes del este de Texas, incluyendo Houston, y el oeste de Louisiana podrían experimentar inundaciones el sábado.

La lluvia se desplazará al este el domingo. Es menos probable que esta lluvia cause inundaciones repentinas, pero podría ralentizar la circulación para quienes conduzcan en la zona.

Este viernes ya hace frío en algunas partes de EE.UU., pero se avecina una ráfaga aún más fría para el fin de semana.

La nueva ronda de descensos significativos de temperatura comenzará el sábado en las Montañas Rocosas y las Llanuras, a medida que el aire ártico se adentra en EE.UU. tras la tormenta. Se esperan temperaturas máximas de entre -12 y -6 °C tan al sur como Nebraska.

Las temperaturas descenderán a niveles gélidos durante la noche y hasta la madrugada del domingo. Las temperaturas mínimas descenderán por debajo del punto de congelación hasta el norte de Texas.

Las temperaturas máximas del domingo serán más bajas de lo habitual en gran parte del centro de EE.UU. Algunas zonas del Medio Oeste podrían terminar con temperaturas máximas muy por debajo del punto de congelación.

El aire frío se expandirá hacia el este, con temperaturas mínimas nocturnas en o por debajo del punto de congelación previstas en la mayor parte de los 48 estados contiguos. Partes de Montana, las Dakotas y el Alto Medio Oeste podrían despertar con temperaturas varios grados bajo cero el lunes 1 de diciembre.

Diciembre marca el inicio del invierno meteorológico (de diciembre a febrero) y sin duda se sentirá así hasta bien entrada la primera semana de la temporada. El lunes y el martes se mantendrán bastante fríos para millones de personas antes de que las temperaturas comiencen a volver a la normalidad a mediados de semana.

La próxima ola de frío ártico podría ser un anticipo de más frío que llegará más adentrado diciembre debido a una interrupción del vórtice polar.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Jennifer Feldman, de CNN.