Dos miembros de la Guardia Nacional recibieron la misión de servir a la nación. Uno falleció, el otro lucha por su vida

Por Nicky Robertson, Nicquel Terry y Gabe Cohen

En un día en el que muchas familias se reúnen en todo el país para dar gracias, la de un miembro de la Guardia Nacional está de luto por su muerte después de un tiroteo estilo emboscada en Washington, mientras su colega lucha por su vida y en sus comunidades de Virginia Occidental piden oraciones.

“Acaba de fallecer”, confirmó el presidente Donald Trump sobre la especialista del Ejército de EE.UU. Sarah Beckstrom, de 20 años, en una llamada de Acción de Gracias a los militares. “Ya no está con nosotros. Nos está observando ahora mismo”.

El sargento de la Fuerza Aérea de EE. UU. Andrew Wolfe, de 24 años, quien también resultó herido en el tiroteo del miércoles, permanece hospitalizado en estado crítico luego de una cirugía.

“Por favor, mantengan a mi hijo en sus oraciones”, pidió el padre de Wolfe, Jason Wolfe, a CNN.

Afirmó que su hijo es “una gran persona” y “es un luchador”.

Ambos miembros de la Guardia Nacional fueron dos de los miles enviados a la capital de la nación en agosto como parte del aumento de las fuerzas policiales federales de Trump en el área.

Esto es lo que sabemos sobre los dos miembros de la Guardia Nacional:

La especialista del Ejército de Estados Unidos Sarah Beckstrom y el sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Andrew Wolfe fueron llamados a la capital del país en agosto, cuando elementos de la Guardia Nacional de varios estados respondieron a la oleada de fuerzas federales enviadas por el presidente Donald Trump a la zona.

Durante la víspera del Día de Acción de Gracias, los dos integrantes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental, resultaron heridos en el tiroteo que se registro “tipo emboscada” a pocas cuadras de la Casa Blanca.

Con la esperanza de que otros pudieran pasar el Día de Acción de Gracias en casa, Beckstrom se ofreció como voluntaria para trabajar en Washington durante las vacaciones.

“Ella se ofreció como voluntaria, como lo hicieron muchos de esos guardias, hombres y mujeres, para que otras personas pudieran estar en casa con sus familias, pero ahora sus familias están en habitaciones de hospital con ellos mientras luchan por sus vidas”, manifestó la fiscal general Pam Bondi a Fox News el jueves.

Beckstrom, de Summersville, Virginia Occidental, comenzó su servicio el 26 de junio de 2023 y fue asignada a la 863.ª Compañía de Policía Militar, 111.ª Brigada de Ingenieros, Guardia Nacional del Ejército de Virginia Occidental.

Incluso antes de alistarse en el ejército, “siempre había demostrado la fuerza, el carácter y el compromiso que enorgullecen a nuestra escuela y nuestra comunidad”, según la Webster County High School de Upperglade, donde se graduó en 2023.

“Ella se ofreció voluntaria, al igual que muchos de esos guardias, para que otras personas pudieran estar en casa con sus familias, pero ahora sus familias están en habitaciones de hospital con ellos mientras luchan por sus vidas”, declaró por la tarde del jueves la secretaria de Justicia, Pam Bondi, a Fox News.

Durante este Día de Acción de Gracias, su padre se encontraba a su lado enfrentándose a la gravedad del estado de su hija, de acuerdo con información publicada por The New York Times.

“Ahora mismo le estoy tomando la mano”, dijo Gary Beckstrom al Times por teléfono. “Tiene una herida mortal. No se va a recuperar”.

Adam Carr, quien afirmó haber salido con Beckstrom durante seis años, la describió como una persona “amorosa y cariñosa” con un “gran corazón”. Se distanciaron durante su estancia en Washington, y rompieron hace aproximadamente un mes, según él.

“Se despertaba conmigo por las mañanas cuando iba a trabajar”, contó Carr a CNN. “Me preparaba el almuerzo antes de irme, porque yo nunca quise hacerlo y no me importaba, pero a ella sí. Me esperaba cada vez que llegaba a casa, emocionadísima, esperando en la puerta para darme un abrazo al entrar”.

“No importaba lo que estuviera haciendo, ella siempre estaba a mi lado”, añadió.

Beckstrom esperaba unirse algún día al FBI y veía en la Guardia Nacional un camino hacia ese objetivo, indicó Carr. Al principio le daba miedo ir a Washington, pero le había cogido cariño, comentó, e incluso se ofreció como voluntaria para quedarse más tiempo.

“La amaba muchísimo”, afirmó. “Nunca se mereció nada de eso. Siempre le deseé lo mejor”.

El jueves se realizó una vigilia en memoria de los dos miembros de la Guardia Nacional en Webster Springs, Virginia Occidental, donde una mujer habló sobre su encuentro con Beckstrom en una clase de enfermería.

“Es decir, no conocía a nadie aquí ni en ningún otro lugar que fuera tan amable y cariñosa como ella”, comentó la mujer. “Realmente hacía que todos fueran más felices”.

Las fuerzas del orden locales y federales se alinearon en las calles de Washington el jueves por la noche durante un traslado digno de Beckstrom, en una procesión realizada para honrar los restos de un miembro del servicio caído.

Andrew Wolfe es el amigo y vecino que daría hasta la camisa que lleva puesta a cualquiera que lo necesite, dijo Michael Langone a CNN este jueves.

Langone, que vive en el departamento contiguo al de Wolfe en Martinsburg, Virginia Occidental, lo describió como “un tipo estupendo, un vecino estupendo”.

“Solo espero que su familia lo esté llevando bien”, dijo Langone. “Siempre han sido buenos con nosotros y siempre nos hemos cuidado unos a otros, y eso es lo que significa ser un buen vecino”.

Wolfe es integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental desde el 5 de febrero de 2019 y fue asignado al Escuadrón de Apoyo de la Fuerza, 167.º Ala de Transporte Aéreo.

En su ciudad natal, Martinsburg, los vecinos y un antiguo compañero de colegio se quedaron conmocionados al conocer la noticia del tiroteo.

“Se extendió muy rápido”, dijo Tara Newcomb, que fue al colegio con Wolfe. “Mucha gente lo quería y lo conocía. Espero que esté bien”, dijo Newcomb.

Tina Gesford, otra vecina de Wolfe, dijo que él es amable, un “chico encantador” y “muy trabajador”. A menudo lo ve cuando va al trabajo o cuando entra y sale vestido con su uniforme de la Guardia Nacional de Virginia Occidental.

El tiroteo, dijo, fue una sorpresa.

“Da miedo a la gente”, dijo Gesford. “Washington es una locura ahora mismo. Da miedo pensar que uno de los nuestros está allí abajo sufriendo las consecuencias”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.