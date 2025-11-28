Miles de aviones de pasajeros requieren mantenimiento para evitar que pilotos pierdan el control durante una tormenta solar

Por Aaron Cooper

Miles de aviones Airbus A320, una de las series de aeronaves de pasajeros más populares del mundo, requieren una intervención de mantenimiento inmediato por un riesgo crítico de seguridad.

El fabricante Airbus ha descubierto que las tormentas solares intensas, como las erupciones, pueden provocar que los pilotos pierdan momentáneamente el control de la aeronave, un problema ya asociado a lesiones en pasajeros y a un aterrizaje de emergencia reciente. Alrededor de 6.000 modelos de pasillo único, que incluyen los A319, A320 y A321, están afectados por esta urgencia global.

“El análisis de un incidente reciente en el que se vio involucrado un avión de la familia A320 ha revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”, afirmó Airbus en un comunicado.

El 30 de octubre, el vuelo 1230 de JetBlue, un A320, volaba desde Cancún, México a Newark, Nueva Jersey cuando de repente perdió altitud. Los pilotos realizaron un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida, donde unas 15 personas fueron trasladadas al hospital.

Airbus investigó el incidente y este viernes comunicó a las aerolíneas en una “transmisión de alerta a operadores” que era necesario realizar la reparación. La empresa cree que es la única vez que se ha producido este problema concreto, pero afirma que “ha colaborado de forma proactiva con las autoridades aeronáuticas… manteniendo la seguridad como nuestra prioridad número uno y absoluta”.

La serie Airbus A320 cuenta con lo que se denomina controles fly-by-wire: que permiten que los movimientos físicos del piloto se transmitan a través de computadoras que, a su vez, ajustan las superficies de control del avión.

Una directiva de aeronavegabilidad de la Unión Europea exige a las aerolíneas que realicen las reparaciones antes de que los aviones puedan volver a transportar pasajeros.

La mayoría de los aviones se pueden reparar en unas dos horas.

American Airlines cuenta con alrededor de 340 aviones que necesitan ser actualizados, según un comunicado de la aerolínea.

Se espera que todas las reparaciones estén terminadas para el domingo.

Delta Air Lines aseguró que menos de 50 de sus aviones A321neo se verán afectados y que el trabajo debería estar terminado el sábado por la mañana.

“Dado que la seguridad es lo primero, Delta cumplirá plenamente con la directiva y espera que cualquier impacto operativo resultante sea limitado”, afirmó la aerolínea en un comunicado.

En el caso de United y Southwest Airlines no cuentan con ninguna de las aeronaves afectadas.

JetBlue no respondió de inmediato a la solicitud de información de CNN sobre sus planes de reparación.

Al cierre de esta edición, JetBlue aún no había proporcionado una respuesta a CNN respecto a sus planes específicos sobre el mantenimiento de su flota de aviones.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.