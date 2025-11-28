Las 5 cosas que debes saber este 28 de noviembre: revisión de “green cards”, atacante de Washington y Black Friday

CNN Español

Trump dice que la acción terrestre de EE.UU. en Venezuela comenzará “muy pronto” y Maduro ordena a la Aviación Militar Bolivariana que esté lista para defender al país. Latinoamérica tuvo en 2024 el nivel más bajo de pobreza. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo que, por directriz del presidente Donald Trump, se ordenó la reevaluación de todas las “green cards” permanentes emitidas a personas de países considerados “de preocupación”, una lista que incluye a Afganistán, Haití, Cuba y Venezuela.

El presidente Donald Trump sugirió el jueves que Estados Unidos se está preparando para tomar nuevas medidas contra las redes de narcotráfico en Venezuela, al decir a funcionarios durante una llamada de Acción de Gracias que los trabajos para llevar adelante ataques terrestres comenzarán “muy pronto”.

Las autoridades de Estados Unidos investigan al sospechoso de matar a una integrante de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y herir gravemente a otro el miércoles en la ciudad de Washington, en lo que calificaron como un tiroteo de “estilo emboscada”. El sospechoso fue identificado como un ciudadano afgano llamado Rahmanullah Lakanwal, quien había trabajado con la CIA en Afganistán, según el director de la agencia, y quien llegó a Estados Unidos en 2021.

El 25,5 % de la población latinoamericana (cerca de 162 millones de personas) se encontraba en situación de pobreza monetaria en 2024, lo que supone una disminución del 2,2 % con respecto al año anterior y el nivel más bajo desde que hay datos comparables, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Un incendio arrasó el complejo público Wang Fuk Court en Hong Kong, dejando decenas muertos y cientos de desaparecidos. Las llamas se propagaron por andamios de bambú y materiales inflamables. Miles de personas quedaron sin hogar mientras avanzan las investigaciones y se producen arrestos. Esto es lo que sabemos.

México anunció la construcción de Coatlicue, la supercomputadora pública más poderosa de América Latina

México anunció la construcción de Coatlicue, la que será la supercomputadora pública más poderosa de América Latina, un proyecto que busca dotar al país de capacidad propia de procesamiento masivo de datos para investigación científica, toma de decisiones públicas y desarrollo tecnológico.

Crean dispositivo que extrae agua potable del aire en minutos

Investigadores del MIT desarrollaron un nuevo dispositivo ultrasónico que puede recolectar agua potable del aire en minutos.

¿Quiénes son Q_are, la banda de K-pop chileno que cruza fronteras?

Seis jóvenes chilenos buscan, bajo el nombre de Q_are, abrirse camino en la industria de la música con una fórmula que ya ha sido probada antes en Latinoamérica: combinar el fenómeno del K-pop con ritmos, sonidos e instrumentos de la cultura local.

11 años

Condenan a 11 años de prisión al expresidente de Perú, Pedro Castillo, por el delito de conspiración para la rebelión.

“Intento no tener remordimientos”

El rey emérito de España, Juan Carlos I, habló en entrevista con France 3 sobre los capítulos más polémicos de su vida, plasmados en “Reconciliación”, su libro de memorias.

Regina Martínez, la doctora mexicana que esquía se lanza hacia su aventura olímpica

En un país donde la nieve apenas se ve en las cumbres más altas, la mexicana Regina Martínez decidió hacer historia. Médica de profesión y atleta por vocación, está clasificada a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, en la disciplina de esquí de fondo.

