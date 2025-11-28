¿De dónde vienen los gatos domésticos? ADN antiguo revoluciona la historia sobre su origen

Por Katie Hunt, CNN

Los orígenes de los gatos domésticos, siglos antes de que conquistaran los sofás y los memes de internet del mundo, han sido confusos durante mucho tiempo. Ahora, ADN antiguo está ayudando a aclarar las dudas, y los hallazgos revolucionan la historia tradicional.

Los arqueólogos creían que los gatos y los humanos comenzaron a convivir hace unos 9.500 años en el Levante, que hoy abarca partes de Medio Oriente y el Mediterráneo oriental, a principios del Neolítico, cuando los humanos comenzaron a cultivar.

Los depósitos de grano atrajeron a los roedores, que a su vez atrajeron a los gatos monteses, y a los humanos les resultó útil mantener a estos cazadores de ratones cerca, lo que condujo a la domesticación de los gatos. Los restos de gato más antiguos conocidos en el registro arqueológico datan de un entierro en Chipre de esa época.

Sin embargo, un nuevo análisis de la información genética recuperada de restos óseos de gatos en yacimientos arqueológicos de Europa, Medio Oriente y Asia sugiere que los gatos domésticos que conocemos hoy en día tienen orígenes mucho más recientes y no fueron los primeros felinos que convivieron con los humanos.

“Comenzamos a analizar los huesos atribuidos a gatos domésticos que datan de hace 10.000 años y descubrimos que en realidad tienen el mismo genoma que la población felina moderna que ahora predomina”, declaró Greger Larson, profesor de la escuela de arqueología de la Universidad de Oxford, Inglaterra. Larson fue coautor de dos artículos derivados de la investigación publicada el jueves.

“Esto desmiente por completo esa narrativa”, concluyó Larson.

Un estudio centrado en Europa, publicado en la revista Science, examinó 87 genomas de gatos antiguos y modernos y descubrió que el gato doméstico, cuyo nombre científico es Felis catus, se originó en el norte de África, y no en el Levante, como se creía anteriormente. Sus ancestros estaban estrechamente relacionados con el gato montés africano, o Felis lybica lybica.

Los gatos establecieron el acervo genético del gato doméstico moderno y parecieron extenderse por Europa con el auge del Imperio Romano hace unos 2.000 años, según el estudio.

Para el año 730, el gato doméstico había llegado a China, probablemente viajando en caravanas comerciales a lo largo de la Ruta de la Seda, según un segundo estudio publicado en la revista Cell Genomics. Este analizó el ADN de 22 huesos de felino desenterrados en China durante los últimos 5.000 años.

Antes de eso, una especie de felino completamente diferente, sin parentesco con el gato doméstico ni con su ancestro, convivió con los humanos desde hace al menos 5.400 años hasta el año 150 d.C., descubrieron los investigadores. Conocido científicamente como Prionailurus bengalensis, o gato leopardo, sus restos, hallados previamente en siete yacimientos arqueológicos de China, fueron identificados en el nuevo análisis.

Originario de Asia, el Prionailurus bengalensis es un pequeño gato montés que no se cruza de forma natural con especies de Felis. Sin embargo, a partir de la década de 1980, los criadores de gatos modernos cruzaron a ambos para crear el gato de Bengala, según el estudio.

La relación del gato leopardo con los humanos fue históricamente “comensal” (ambos se beneficiaron mutuamente), pero nunca llegó a domesticarse por completo a pesar de convivir con las personas durante más de 3.500 años, afirmó Shu-jin Luo, autor principal del estudio centrado en China e investigador de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Beijing. Las personas se beneficiaron de la habilidad de los felinos salvajes para atrapar ratones, mientras que los gatos contaban con una amplia gama de roedores para alimentarse, pero es probable que nunca existiera un control deliberado sobre la población de gatos leopardo.

“La relación comensal entre humanos y gatos leopardo finalmente terminó, y los gatos leopardo regresaron a sus hábitats naturales, viviendo hoy como nuestros escurridizos y ocultos vecinos”, afirmó Luo.

Una hipótesis sobre por qué el gato leopardo nunca llegó a domesticarse por completo se debe a su reputación de cazar pollos y roedores, a diferencia de los gatos domésticos, que son mejores cazando ratones. En el folclore chino, el gato leopardo es conocido como el “tigre que atrapa pollos”, en referencia a su apetito por las aves de corral, explicó Luo.

“Después de la dinastía Han, el auge y la evolución de las prácticas avícolas —de la cría en libertad a los sistemas de jaulas— probablemente intensificaron el conflicto entre humanos y gatos leopardo”, declaró Luo por correo electrónico. “Su fuerte tendencia a depredar pollos y a matarlos en espacios reducidos habría hecho que los gatos leopardo fueran cada vez menos bienvenidos en los asentamientos humanos”.

La desaparición de los gatos leopardo de los asentamientos humanos coincidió con los turbulentos siglos entre la caída de la dinastía Han de China en el año 220 d.C. y el ascenso de la dinastía Tang en el año 618 d.C., cuando un período más frío y seco redujo la producción agrícola, alterando el nicho del gato leopardo, dijo Luo.

“Esto no implica que los gatos leopardo se extinguieran; simplemente se retiraron de los asentamientos humanos y persistieron en sus hábitats forestales naturales”, añadió.

Los nuevos entornos que surgieron en comunidades agrícolas como China implicaron cambios en las relaciones con muchos animales diferentes, incluidos los gatos monteses, explicó William Taylor, profesor adjunto y curador de arqueología del Museo de Historia Natural de la Universidad de Colorado, quien estudia la domesticación de animales. Taylor no participó en la investigación.

“Me parece fascinante ver cómo estos estudios de ADN ayudan a rastrear cómo la historia de los gatos de Europa y Asia —esta pequeña criatura omnipresente que muchos dan por sentado— nos remonta a las primeras rutas comerciales, como las Rutas de la Seda, que se basaron en el viaje de animales como caballos, burros y camellos”.

Los nuevos hallazgos que rastrean los orígenes del gato doméstico hasta el norte de África quizás no sean sorprendentes, afirmó Jonathan Losos, profesor de biología de la Universidad de Washington en St. Louis.

Los gatos desempeñan un papel importante en la iconografía del antiguo Egipto, señaló en un comentario publicado junto con el estudio de Science. Las paredes de las tumbas muestran a los gatos como miembros de la familia, luciendo collares y pendientes; comiendo en platos; y sentados bajo sillas.

Sin embargo, no está claro si la tierra de los faraones fue donde tuvo lugar todo el proceso de domesticación, o si fue simplemente la escuela de perfeccionamiento donde los cazadores de ratones se convirtieron en compañeros de hogar, escribió Losos.

El estudio, centrado en Europa, descubrió que los gatos de yacimientos arqueológicos anteriores al 200 a.C. eran genéticamente identificables como gatos monteses europeos de la especie Felis silvestris, no como gatos domésticos, a pesar de que sus esqueletos eran difíciles de distinguir. Aún es posible que los gatos monteses vivieran entre humanos, señaló Losos, ya que las crías de estas especies se pueden domesticar con relativa facilidad.

El trabajo para desentrañar la historia de los gatos continúa, y Losos señaló que la falta de muestras arqueológicas del norte de África y el suroeste de Asia significa que la historia del origen del gato doméstico está lejos de estar completa.

“Siempre como esfinges, los gatos revelan sus secretos a regañadientes”, añadió. “Aún se necesita más ADN antiguo para desentrañar estos misterios”.

