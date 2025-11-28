¿Cuántos cubanos, haitianos y venezolanos tienen “green card”? ¿En dónde se encuentran en EE.UU.?

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Luego del tiroteo del miércoles en la ciudad de Washington, cerca de la Casa Blanca, que dejó una miembro de la Guardia Nacional fallecida y otro más herido, el Gobierno de Estados potenció su retórica antiinmigración y anunció nuevas medidas de revisión de antecedentes.

Entre estas medidas, se encuentra una que apunta a miles de personas que viven legalmente en el país. El Gobierno estadounidense anunció el jueves que reevaluará todas las tarjetas de residencia permanente o “green cards” emitidas a personas de 19 países considerados “de preocupación” por orden del presidente de EE.UU., Donald Trump.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) dijo a CNN que, dentro de esa lista de 19 países, están tres de América Latina: Cuba, Haití y Venezuela.

USCIS agregó en un comunicado que, al examinar a los inmigrantes procedentes de los 19 países, la agencia tendrá ahora en cuenta “factores negativos específicos de cada país”, entre los que se incluye si el país es capaz de “emitir documentos de identidad seguros”.

Si bien la “green card” otorga el derecho a vivir y trabajar en EE.UU. de manera legal, no es documento irrevocable. Al contrario, hay varias condiciones que se deben cumplir para mantener la tarjeta de residencia permanente. Si se detectan faltas como fraude o se emite una orden de deportación, por ejemplo, la “green card” puede ser revocada, según USCIS.

En total, hay alrededor de 12,8 millones de personas con “green card” en Estados Unidos, según estimaciones de 2024 publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

En tanto, de acuerdo con estadísticas compartidas por USCIS y actualizadas hasta 2024, son miles las personas de Cuba, Haití y Venezuela que tienen una tarjeta de residencia permanente.

Las estimaciones del DHS indican que hay alrededor de 550.000 cubanos con “green card” en Estados Unidos.

Según las cifras de USCIS, que se pueden desglosar por estado y nacionalidad, Florida es el lugar donde hay más cubanos con tarjeta de residente permanente, con más de 400.000 personas de esa nacionalidad.

Florida : 429.262 cubanos con “green card” (de ellos, 397.870 serían aptos para solicitar la ciudadanía estadounidense)

: 429.262 cubanos con “green card” (de ellos, 397.870 serían aptos para solicitar la ciudadanía estadounidense) Texas : 43.214 (de ellos, 39.381 serían aptos para la ciudadanía)

: 43.214 (de ellos, 39.381 serían aptos para la ciudadanía) Nevada : 12.069 cubanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos.

: 12.069 cubanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos. Kentucky : 12.447 (de ellos, 11.287 serían aptospara la ciudadanía)

: 12.447 (de ellos, 11.287 serían aptospara la ciudadanía) Nueva Jersey : 8.479 cubanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 8.479 cubanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos Nueva York : 5.379 cubanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 5.379 cubanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos California: 4.598 cubanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

Arizona : 4.250 cubanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 4.250 cubanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos Nebraska: 3.934 cubanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

Georgia : 3.260 cubanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 3.260 cubanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos En el resto de estados hay cubanos con “green card”, pero el conteo es de alrededor de 3.000 personas o menos

Se estima que la población haitiana con “green card” en EE.UU. es de unas 210.000 personas, según el DHS.

Así como en el caso de Cuba, la mayor concentración de haitianos con tarjeta de residente permanente se encuentra en Florida, con casi de 120.000 personas de ese país, muestran las estadísticas de USCIS.

Florida : 118.958 haitianos con “green card” (de ellos, 106.356 serían aptos para la ciudadanía estadounidense)

: 118.958 haitianos con “green card” (de ellos, 106.356 serían aptos para la ciudadanía estadounidense) Nueva York : 41.454 con “green card” (de ellos, 37.161 serían aptos para la ciudadanía)

: 41.454 con “green card” (de ellos, 37.161 serían aptos para la ciudadanía) Massachusetts : 20.949 con “green card” (de ellos, 18.785 serían aptos para la ciudadanía)

: 20.949 con “green card” (de ellos, 18.785 serían aptos para la ciudadanía) Nueva Jersey : 18.578 con “green card” (de ellos, 16.449 serían aptos para la ciudadanía)

: 18.578 con “green card” (de ellos, 16.449 serían aptos para la ciudadanía) Pensilvania : 4.796 haitianos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 4.796 haitianos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos Connecticut : 4.310 haitianos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 4.310 haitianos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos Georgia : 3.018 haitianos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 3.018 haitianos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos Maryland : 2.966 haitianos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 2.966 haitianos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos Delaware : 1.452 haitianos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 1.452 haitianos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos California : 1.118 haitianos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 1.118 haitianos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos En el resto de estados hay haitianos con “green card”, pero el conteo es de alrededor de mil o menos.

El DHS no incluye el total estimado de venezolanos con “green card” en el país. Pero, según las cifras de USCIS, el total estaría en un rango estimado de entre 131.000 y 217.000 venezolanos con tarjeta de residente permanente.

Como en los dos casos anteriores, Florida es el estado donde más residen venezolanos con “green card”: poco más de 82.000, según los datos de USCIS.

Florida : 82.173 venezolanos con “green card” (de ellos, 67.277 serían aptos para la ciudadanía estadounidense)

: 82.173 venezolanos con “green card” (de ellos, 67.277 serían aptos para la ciudadanía estadounidense) Texas : 18.074 con “green card” (de ellos, 14.035 serían aptos para la ciudadanía estadounidense)

: 18.074 con “green card” (de ellos, 14.035 serían aptos para la ciudadanía estadounidense) Nueva York : 7.005 con “green card” (de ellos, 5.914 serían aptos para la ciudadanía estadounidense)

: 7.005 con “green card” (de ellos, 5.914 serían aptos para la ciudadanía estadounidense) California : 4.598 venezolanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 4.598 venezolanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos Georgia : 3.324 venezolanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 3.324 venezolanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos Nueva Jersey : 2.642 venezolanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 2.642 venezolanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos Illinois : 1.942 venezolanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 1.942 venezolanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos Carolina del Norte : 1.881 venezolanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 1.881 venezolanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos Virginia : 1.691 venezolanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 1.691 venezolanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos Massachusetts : 1.676 venezolanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos

: 1.676 venezolanos con “green card” que serian aptos para la ciudadanía y menos de mil que no serían aptos En el resto de estados hay venezolanos con “green card”, pero el conteo está en alrededor de 1.500 o menos

Con información de Kaanita Iyer, de CNN.