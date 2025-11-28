Aumentan a 128 los muertos en incendio de bloque de apartamentos en Hong Kong y las autoridades advierten que podrían ser más

Por Chris Lau y Samra Zulfaqar, CNN

El número de personas muertas en el devastador incendio en el complejo de apartamentos de Hong Kong aumentó significativamente este viernes, cuando los bomberos finalmente lograron controlar el incendio 42 horas después de que se iniciara.

Al menos 128 personas han fallecido y 79 resultaron heridas en el infierno que se extendió rápidamente por varios edificios en un complejo de viviendas públicas en el barrio Tai Po de la ciudad, informó el secretario de Seguridad de Hong Kong, Chris Tang, durante una conferencia de prensa el viernes.

Tang advirtió que el número de muertos podría aumentar aún más, ya que se desconoce el paradero de unas 200 personas. Esta cifra incluye varios cadáveres aún sin identificar, añadió.

La causa del fuego aún está por determinarse y se espera que la investigación policial sobre por qué el fuego se propagó rápidamente de un edificio a otro, convirtiendo un incendio en un solo bloque de pisos en múltiples infiernos simultáneos de varios pisos, tome entre tres y cuatro semanas, indicó.

Las autoridades creen que el incendio inicial comenzó en los pisos inferiores de la casa Wang Cheong, el bloque 6 de las ocho torres que conforman Wang Fuk Court, un complejo abarrotado que albergaba a más de 4.000 personas, muchas de ellas ancianos.

La sección de Wang Fuk se encontraba en obras en el momento del incendio, y las ocho torres estaban cubiertas con andamios de bambú y malla protectora verde.

La policía había encontrado previamente el nombre de la constructora en paneles de poliestireno inflamable que los bomberos encontraron bloqueando algunas ventanas del complejo de apartamentos.

“Encendió las redes de malla y se extendió rápidamente a los paneles de poliestireno alrededor de las ventanas, lo que provocó que el incendio se extendiera a otros pisos y edificios”, informó Tang.

“Después de que el poliestireno se incendiara, la alta temperatura hizo que las ventanas se rompieran, lo que provocó que el fuego se propagara al interior”, agregó.

Al incendiarse y caer las redes de malla y los andamios de bambú, el fuego se extendió a otros pisos, explicó Tang.

Los bomberos y los residentes se enfrentaron a condiciones extremas dentro del edificio, con temperaturas que superaron los 500 grados Celsius (930 grados Fahrenheit), añadió.

Tang afirmó que las redes de malla cumplían con los estándares de seguridad.

Las labores de rescate de incendios se complicaron aún más ya que algunas unidades dentro de los edificios volvieron a encenderse, incluso después de que los bomberos hubieran extinguido las llamas.

Las alarmas contra incendios en los ocho edificios del complejo no funcionaban, según las autoridades durante las inspecciones realizadas tras el incendio, según el director del Servicio de Bomberos, Andy Yeung. No estaba claro si el sistema de alarma funcionaba el día del incendio, aunque los residentes habían declarado previamente a CNN que la alarma de su edificio no sonó.

“En este caso, tomaremos medidas de cumplimiento de la ley”, dijo Yeung.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.