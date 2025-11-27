Trump habla sobre las elecciones en Honduras y pide “luchar contra Maduro” y los “narcocomunistas”

Por Anabella González y Sol Amaya, CNN en Español

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre las elecciones en Honduras de este domingo y dio su apoyo a Nasry “Tito” Asfura, el candidato del Partido Nacional de Honduras, para “combatir a los narcocomunistas” y que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no “tome el control” del país.

“Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”, dijo Trump en una publicación en Truth Social, y agregó que Asfura “defiende la democracia y lucha contra Maduro”, con quien EE.UU. mantiene una tensión que escala desde hace meses.

CNN contactó al Ministerio de Comunicación del Gobierno de Venezuela para solicitar comentarios sobre las declaraciones de Trump y está a la espera de respuesta.

Asfura, un empresario de la construcción de 67 años y exalcalde de Tegucigalpa, tiene dos principales oponentes este 30 de noviembre: como representante de la izquierda está Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre, el partido que gobierna actualmente) y el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Más de seis millones de hondureños están convocados a las urnas para las elecciones presidenciales para elegir al sucesor o sucesora de Castro, primera mujer en el cargo, quien el próximo 27 de enero concluirá su mandato de cuatro años.

Por su parte, Nasralla aseguró que él es el aliado de Trump en Honduras. Tras la publicación del mandatario estadounidense, el candidato presidencial publicó un mensaje en X en el que manifestaba su respeto por “una gran nación que son los EE.UU.”, a quien consideró un aliado natural de Honduras.

“Lamento mucho la desinformación malintencionada de mis rivales políticos que sabiéndose perdedores han llevado a oídos de los asesores del presidente Trump, persona que merece todo mi respeto y mayor consideración . Cuando este domingo sea electo por mi pueblo , podrá encontrar en mi a un aliado de las libertades en Iberoamérica. Insto a la sensatez y a la cordura en esta encrucijada que vive nuestro país . Vivan los valores tradicionales!”, escribió Nasralla.

En tanto, Trump se refirió a Moncada como “cercana al comunismo” y opinó que Nasralla “no es aliado confiable para la libertad”.

“¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente!”, escribió el presidente de EE.UU.

Tras los dichos del mandatario estadounidense, Moncada publicó desde su cuenta de X: “Me llaman comunista para esconder la verdad: le temen a la democratización de la economía, les aterra la Ley de Justicia Tributaria; y quieren que el dinero siga siendo un privilegio para las diez familias (más acaudaladas del país) y no un derecho a favor del Pueblo”, indicó Moncada, sin mencionar a Trump.

CNN se comunicó con la Casa Presidencial de Honduras y a la Presidencia para conocer si tenían comentarios sobre los señalamientos del presidente de Estados Unidos y espera respuesta.

Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a una reunión que mantuvo con la actual mandataria de Honduras, Xiomara Castro.

“Ellos tienen elección el domingo, hay elección en Honduras el domingo. Entonces, le interesaba mucho a ella hacernos saber que es muy importante que se respete la voluntad popular del pueblo hondureño, que no haya ningún injerencismo, que sea el pueblo de Honduras quien lo decida”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

“Que se respete la voluntad popular, su preocupación por que no pudiera ser así. Y yo espero que así sea, que se respete siempre la voluntad de todos los pueblos”, insistió Sheinbaum.

La presidenta mexicana elogió la gestión de Castro y aseguró que su administración ha mostrado avances sociales significativos.

“Ha sido desde mi punto de vista un buen gobierno y siempre respetamos a todos los pueblos y gobiernos de América Latina, particularmente un gobierno progresista como el que hoy gobierna Honduras”, dijo.

Con información de la agencia EFE