¿Qué pasó en el incendio que se propagó por varios edificios de Hong Kong y dejó decenas de muertos?

Durante media hora, mientras el fuego crecía y devoraba un edificio adyacente, Wan veía la televisión en su casa, ajeno al peligro que se cernía sobre él. Incluso cuando oyó un alboroto afuera y sirenas aullando a lo lejos, lo consideró una tarde típicamente ruidosa en Hong Kong.

Solo cuando oyó a la gente gritar pidiendo ayuda se levantó para mirar por la ventana de su apartamento en el octavo piso. “En cuanto abrí la ventana, vi el humo”, declaró a CNN.

Para entonces eran las 3:15 p.m. del miércoles, 30 minutos después de que un testigo ocular notara por primera vez que un incendio se intensificaba en una de las ocho torres residenciales que componen el complejo de viviendas públicas Wang Fuk Court.

Los bomberos habían llegado al lugar, pero el fuego ya se había extendido a otros bloques de pisos, todos en remodelación y cubiertos con andamios de bambú, un material de construcción tradicional. Los postes quemados se desprendían del exterior mientras las llamas subían rápidamente por los rascacielos de 31 plantas.

Wan, a quien CNN identifica por su apellido, agarró a sus dos perros y su billetera, y huyó por una escalera de emergencia que olía a gas. Apenas minutos después de su evacuación, el incendio fue declarado de nivel 4, el segundo más alto en una clasificación de cinco niveles de alarma.

Durante las siguientes horas, los espectadores horrorizados presenciaron cómo el complejo, hogar de más de 4.000 personas, muchas de ellas mayores, se incendiaba rápidamente. Quienes regresaban del trabajo y la escuela permanecían de pie con sus maletines y mochilas, contemplando el destello naranja a medida que la luz del día se desvanecía.

Al anochecer, la magnitud de la devastación se hacía evidente. Alrededor de las 6 p.m., el incendio se declaró en nivel 5 de alarma. Los grupos de chat comunitarios se llenaron de gente mientras las familias buscaban desesperadamente el paradero de sus seres queridos. Los canales de noticias transmitieron imágenes que conmocionaron a Hong Kong, una ciudad rica con un sólido historial en seguridad en la construcción.

Mientras los residentes atónitos luchaban con la gran velocidad de propagación del incendio, que envolvió siete de los ocho edificios del complejo en cuestión de horas, plantearon preguntas críticas sobre si este desastre podría haberse evitado, señalando preocupaciones sobre la seguridad de la construcción, alarmas contra incendios silenciosas y un costoso proyecto de renovación.

Hasta el momento se han realizado tres arrestos y se han iniciado investigaciones penales y anticorrupción mientras el gobierno enfrenta una creciente presión pública para responder preguntas.

Después de pasar la noche en un refugio de emergencia, Wan y su esposa estaban entre cientos de residentes que esperaban desesperadamente noticias.

“No hay un hogar al que regresar”, dijo a CNN desde el centro deportivo que se había convertido en un refugio, mientras voluntarios y personal caminaban distribuyendo alimentos y bebidas.

“No tenemos nada, ni siquiera ropa”.

Se sabe que al menos 55 personas murieron en el incendio, el más mortífero en décadas en la ciudad de unos 7,5 millones de habitantes. Cientos de personas más siguen desaparecidas.

Mientras los residentes soportan una angustiosa espera por noticias, algunos dicen que hubo señales de alerta temprana y pedidos de acción.

Un grupo de Facebook que se describe como un foro comunitario para los residentes de Wang Fuk Court muestra que ya habían expresado su preocupación por el material de la red de construcción en octubre del año pasado, hace más de un año. Varias publicaciones incluyen a residentes compartiendo lo que, según ellos, eran quejas presentadas ante el Departamento de Trabajo sobre posibles riesgos de incendio; una publicación afirmaba que el Departamento de Trabajo emitió una advertencia a los contratistas tras inspecciones in situ sorpresivas.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Trabajo y la Autoridad de Vivienda para obtener comentarios. CNN también ha intentado contactar con la constructora involucrada a través de varias direcciones de correo electrónico y números de teléfono, pero no ha recibido respuesta.

Las autoridades y la policía también sospechan que los materiales de construcción encontrados en los apartamentos, como redes de protección, lonas y cubiertas de plástico, no cumplían con las normas de seguridad. También encontraron paneles de poliestireno, un material altamente inflamable, que bloqueaban las ventanas de varios apartamentos, algo que Wan afirmó haber visto antes en las escaleras de su edificio.

Otros residentes expresaron a CNN su preocupación por la rapidez de las evacuaciones y la fiabilidad de sus alarmas contra incendios. El miércoles por la noche, una residente que prefirió no ser identificada dijo que ninguna autoridad llamó a su puerta para indicarle que evacuara cuando comenzó el incendio en una cuadra cercana.

Otro residente de apellido Au, de 40 años, dijo que su familia había olido fuego y oído el sonido de andamios de bambú quemándose y cayendo fuera de sus paredes, pero la alarma de su edificio no sonó.

La Comisión Independiente contra la Corrupción, el organismo anticorrupción legal de Hong Kong, anunció el jueves que había creado un grupo de trabajo dedicado a investigar la posible corrupción vinculada a las renovaciones en el Tribunal Wang Fuk.

Por otra parte, el líder de la ciudad anunció el jueves que todas las urbanizaciones que estén siendo renovaciones importantes serán inspeccionadas por motivos de seguridad.

El incendio afectó un barrio querido por muchos por su abundancia de calles peatonales, amplios senderos para bicicletas y senderos para caminatas cercanos.

El Tribunal Wang Fuk es parte del programa de vivienda pública del gobierno, que tiene como objetivo alquilar o vender viviendas asequibles a familias de bajos ingresos con un gran descuento.

Hong Kong se considera habitualmente uno de los mercados inmobiliarios más caros del mundo, donde un pequeño apartamento lejos del centro puede llegar a costar la mitad del salario mensual, lo que hace que estas viviendas públicas sean sumamente atractivas. La demanda es tan alta que las listas de espera para los apartamentos suelen extenderse durante años.

En 2024, casi el 45 % de la población de la ciudad vivía en algún tipo de vivienda pública. Esto representa más de 3,3 millones de personas, muchas de las cuales dependen de este programa para llegar a fin de mes.

Cientos o miles de personas podrían haber quedado sin hogar tras el incendio, aunque aún no está claro el alcance total de los daños.

Un agravante del problema es que muchos residentes de los edificios incendiados son personas mayores, lo que refleja el rápido envejecimiento de la sociedad hongkonesa en medio de una caída de la tasa de fertilidad. El grupo de edad más numeroso en el Tribunal Wang Fuk son los residentes de 65 años o más, según datos del gobierno y la agencia inmobiliaria.

Wan y su esposa tienen alrededor de 40 años y viven en un apartamento que originalmente compraron sus padres. Sin embargo, comentó que la mayoría de sus vecinos son mucho mayores. Entre los nuevos compradores del complejo, los más jóvenes tienen al menos 60 años, añadió.

Un residente de apellido Yuen dijo que lo que más le preocupaba eran sus padres, quienes tienen más de 70 años y viven en un apartamento separado en el mismo piso que él y su esposa. El miércoles por la tarde, Yuen se apresuró a volver a casa del trabajo al enterarse de la noticia, pero no le permitieron entrar al edificio, según contó.

Desde entonces no ha sabido nada de sus padres.

Otro evacuado declaró a CNN el miércoles que acababa de comprar su apartamento en marzo, tras vivir en el barrio durante décadas. Pasó ocho meses renovándolo, una inversión que le costó el equivalente a miles de dólares estadounidenses. Se preparaba para mudarse de inmediato.

Ahora, dijo, “está todo quemado”.

Samra Zulfaqar, Jadyn Sham y Helen Regan de CNN contribuyeron con este informe.

