Una madre fue detenida por ICE. Luego, se conoció su vínculo familiar con la Casa Blanca

Bruna Ferreira llegó a EE.UU. desde Brasil cuando era niña y, según todos los informes, vivió una vida como cualquier estadounidense: jugó en el equipo de tenis de su bachillerato, se casó y se divorció, construyó una pequeña empresa y ayudó a criar a su hijo.

Cuando agentes del ICE la detuvieron a principios de este mes cuando salía de su casa en un suburbio de Boston para recoger a su hijo de la escuela, no apareció en los titulares: era otra de las muchas inmigrantes atrapadas en la ofensiva de deportación del presidente Donald Trump, a pesar de haber desarrollado fuertes raíces estadounidenses.

No obstante, durante su arresto, Ferreira declaró repetidamente a las autoridades que la tía de su hijo era la secretaria de prensa de la Casa Blanca, según declaró su hermana, Graziela Dos Santos Rodrigues, al Boston Globe. Su exprometido, padre de su hijo de 11 años, es hermano de Karoline Leavitt.

“Estoy segura de que intentó usar lo que se le ocurriera en el momento”, declaró Dos Santos Rodrigues al Globe. “Sin embargo, no sirvió de mucho”.

Ahora, la conexión familiar de Ferreira con Leavitt —una de las voces más prominentes que apoyan la iniciativa de deportación de Trump— la ha convertido en un símbolo del alcance de la represión migratoria. También ha generado debate sobre sus antecedentes: el Gobierno la ha descrito como una “inmigrante indocumentada delincuente” que fue arrestada por agresión, pero sus abogados afirman que no tiene antecedentes penales y que anteriormente contaba con protección contra la deportación gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de la era Obama.

Ferreira, de 33 años, se encuentra actualmente detenida en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Louisiana, donde enfrenta un proceso de deportación. Se separó del padre de su hijo, Michael Leavitt, de 35 años, hermano de Leavitt, hace aproximadamente una década, según declaró su hermana al Globe. Una fuente familiarizada con la situación dijo a CNN que Ferreira y la secretaria de prensa de la Casa Blanca no se han hablado en muchos años.

Ferreira llegó a Estados Unidos a los seis años con sus padres desde Brasil, declaró Dos Santos Rodrigues al Globe, quien la calificó como “más estadounidense que cualquier otra cosa”. Ferreira llegó a Estados Unidos con una visa de turista que la obligaba a salir del país en 1999, de acuerdo con un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

En cambio, Ferreira creció en un suburbio de Boston y asistió al bachillerato Melrose, donde jugó en el equipo de tenis y se graduó en 2011, según los anuarios escolares. En su anuario de último año, eligió la cita “La vita e bella” y escribió que “en el año 2021” sería “mayor, más sabia y exitosa”.

Ferreira se casó con un compañero de clases unos meses después de graduarse, pero se separaron al año siguiente y se divorciaron en 2014, de acuerdo con registros judiciales.

Para entonces, Ferreira estaba comprometida con Michael Leavitt, hermano mayor de Karoline Leavitt, quien dirigía el concesionario de autos de su familia en Nueva Hampshire, según un artículo de 2014 del periódico Salem News sobre su victoria de US$ 1 millón en una competición del juego virtual fútbol fantasy. El artículo incluía una foto de Michael Leavitt, Ferreira y su hijo de ocho meses, radiantes mientras posaban con un enorme cheque de regalo.

Ferreira dijo al periódico que la familia no tenía grandes necesidades en las que gastar el dinero del premio.

“Necesito que me arreglen las luces de la parte trasera del coche”, dijo. “Y necesitamos una lámpara para la habitación de mi hijo. Aparte de eso, no necesitamos mucho. Tenemos salud. Tenemos un bonito apartamento. Somos muy afortunados”.

Los registros judiciales de la época muestran que Ferreira indicó que su dirección era una casa que Michael Leavitt poseía en Atkinson, Nueva Hampshire, justo al otro lado de la frontera con Massachusetts.

Las fotos de Facebook publicadas por Ferreira la muestran pasando tiempo con su hijo pequeño, pidiendo dulces en Halloween y llevándolo a su primer partido de los Red Sox. No obstante, la pareja nunca se casó, y su hijo vivió con su padre en Nueva Hampshire después de que su madre regresara a Massachusetts, según informó a CNN una fuente familiarizada con la situación.

Michael Leavitt declaró el martes por la noche a WMUR, afiliada de CNN, que Ferreira ha mantenido una relación con su hijo, pero que el niño no le ha hablado desde su detención. Describió la situación como difícil y dijo que solo desea lo mejor para su hijo.

En Massachusetts, Ferreira dirigía un negocio de limpieza de casas, según publicaciones en redes sociales y amigos. Lisa Batista, quien trabajó con Ferreira durante unos dos años en un club nocturno del área de Boston entre 2016 y 2017, la recordaba como “muy amable y muy trabajadora”. Afirmó que se sorprendió cuando otra excompañera le contó el miércoles por la mañana que Ferreira había sido detenida por ICE.

El abogado de Ferreira, Todd Pomerleau, dijo a CNN que ella era una exbeneficiaria de DACA, que otorga protección temporal contra la deportación a quienes fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños.

Ella no pudo renovar su estatus hace unos años durante los esfuerzos de Trump por terminar el programa durante su primer mandato, pero actualmente está en medio de un “proceso de inmigración legal” para obtener la ciudadanía estadounidense, dijo Pomerleau.

Ferreira siguió presente en la vida de su hijo, viajando frecuentemente hacia y desde Nueva Hampshire para visitarlo, cocinándole comida brasileña y llevándolo a Dave & Buster’s, dijo Dos Santos Rodrigues al Globe.

Dos Santos Rodrigues afirmó que la familia no ha tenido noticias de Karoline Leavitt. Michael Leavitt la instó a que le dijera a su hermana que se “autodeportara” a Brasil, añadió Dos Santos Rodrigues, pero ella afirmó que Estados Unidos es el hogar de Ferreira.

El hijo de Ferreira “necesita que su mamá esté en casa”, dijo Dos Santos Rodrigues. “Siempre pregunta: ‘¿cuándo volverá mi mamá? ¿Estará en casa para el Día de Acción de Gracias? ¿Estará en casa para Navidad?’”

