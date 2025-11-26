Paramount da luz verde a “Rush Hour 4”, la nueva secuela de la saga con Jackie Chan y Chris Tucker

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El estudio Paramount distribuirá “Rush Hour 4”, la nueva secuela de la saga de comedia y acción protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker, según confirmaron medios como Deadline y Variety, entre otros.

Esta franquicia, creada por el guionista Ross LaManna y dirigida por Brett Rattner para el estudio New Line Cinema (que pertenece a Warner Bros. Studios), ha vuelto a la palestra tras un reporte publicado el lunes por el sitio web Semafor que asegura que el presidente de EE.UU., Donald Trump, es fan de las películas de la saga “Rush Hour”. (New Line Cinema y Warner Bros Studios forman parte, al igual que CNN, de la corporación Warner Bros. Discovery).

La primera entrega debutó en cines en 1998, “Rush Hour 2” se estrenó en 2001 y “Rush Hour 3” fue lanzada en 2007. Su premisa es la de dos policías con estilos totalmente diferentes —Lee (Jack Chan) es un inspector de la Policía de Hong Kong y James Carter (Chris Tucker) es un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles— que se ven forzados a trabajar juntos para esclarecer un caso y eventualmente se convierten en amigos. La franquicia combina artes marciales y escenas de acción con humor.

Se trata de una fórmula que ha funcionado. Según Box Office Mojo, que lleva el registro de los ingresos de taquilla de las películas de Hollywood, la franquicia ha recaudado US$ 507 millones en EE.UU. y US$ 850 millones a nivel global.

Variety informó que Paramount recibirá una tarifa fija de distribución por estrenar “Rush Hour 4” en cines, pero no se hará cargo de la promoción ni del financiamiento de la película.

Un reporte de CNN de 2019 ya planteaba que entonces una cuarta entrega de la saga “Rush Hour” podía estar en vías de producción, luego de que el actor Chris Tucker publicase en su cuenta oficial de Instagram una fotografía con Jack Chan en la que formaban el número cuatro con los dedos de sus manos. Seis años después, la secuela todavía no ha iniciado su producción.

El director de la franquicia, Brett Rattner, ha visto su carrera interrumpida luego de ser acusado en 2017 de conducta sexual inapropiada por la actriz Olivia Munn y otras personas, según un reporte de CNN. En 2019 produjo la película “Georgetown” y acaba de completar el documental “Melania”, sobre la vida de la primera dama Melania Trump, y que Amazon Prime Video planea estrenar el 30 de enero 2026, según el sitio web Deadline.

Se desconoce todavía la trama y la fecha del inicio de producción de “Rush Hour 4”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.