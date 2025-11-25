Funcionarios estadounidenses y rusos mantienen conversaciones de paz sobre Ucrania, mientras Kyiv sufre un ataque mortal

Por Natasha Bertrand, CNN

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, se reunió el lunes con funcionarios rusos en Abu Dhabi sobre un plan propuesto para poner fin a la guerra en Ucrania. Las conversaciones continuarán el martes, dijo a CNN un funcionario estadounidense.

Las reuniones, que se producen tras días de intensos esfuerzos diplomáticos mientras Estados Unidos hace un nuevo esfuerzo para resolver la guerra, se produjeron mientras Rusia y Ucrania llevaban a cabo ataques mortales entre sí durante la noche del martes, con al menos seis muertos en la capital de Ucrania, Kyiv, y tres muertos en la región rusa de Rostov.

Las conversaciones con Rusia, celebradas después de las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania, en Ginebra, durante el fin de semana, tienen como objetivo sentar las bases para compromisos de mayor nivel en el futuro, dijo el funcionario, y agregó que la delegación rusa asiste con la aprobación del presidente Vladimir Putin.

Driscoll es el miembro de mayor rango de la delegación estadounidense en Abu Dhabi, sin contar a los diplomáticos, afirmó el funcionario. La composición de la delegación rusa no quedó clara de inmediato. Las conversaciones continuarán el martes, añadió.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el lunes que el presidente Donald Trump está “esperanzado y optimista de que se pueda llegar a un acuerdo” para poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania, luego de las negociaciones en Ginebra sobre una propuesta de paz de 28 puntos que Estados Unidos redactó con aportes rusos y ucranianos.

El primer borrador de la propuesta contenía muchas concesiones a Rusia, incluidas disposiciones para que Kyiv cediera su territorio, renunciara a sus ambiciones de pertenecer a la OTAN y limitara el tamaño de sus fuerzas militares.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo el lunes que la nueva propuesta ahora contiene “menos de 28 puntos y se han tenido en cuenta muchas consideraciones adecuadas en este marco”.

La delegación ucraniana regresó de Ginebra e informó sobre el nuevo borrador de medidas, afirmó Zelensky. “Este es, sin duda, el enfoque correcto. Hablaré de temas delicados con el presidente Trump”.

El Kremlin no ha dicho mucho sobre el plan estadounidense, pero Putin ha dicho que la propuesta estadounidense “en principio, podría sentar las bases para un acuerdo de paz definitivo”. Añadió que la versión del plan vista por Rusia “concuerda con las conversaciones” en la cumbre entre Estados Unidos y Rusia en Alaska, a principios de este año, pero no está claro si esa versión se mantuvo tras días de reuniones entre Estados Unidos y Ucrania.

Mientras tanto, Rusia continuó su ataque contra Ucrania, lanzando sucesivas oleadas de ataques sobre Kyiv durante la noche y hasta el martes, que afectaron edificios residenciales en varios distritos.

Dos personas murieron, incluida una mujer, de 86 años, después de que se produjera un incendio en un edificio residencial en el distrito Dniprovskyi de la ciudad, según la Policía Nacional de Ucrania.

Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la ciudad de Kyiv, dijo que cuatro personas también murieron en el distrito Svyatoshynskyi de la ciudad y acusó a Rusia de “atacar deliberadamente la infraestructura y las viviendas civiles”.

En Rusia, tres personas murieron y ocho resultaron heridas en un ataque ucraniano en la región de Rostov, según el gobernador Yuriy Slyusar. El Ministerio de Defensa ruso informó haber interceptado 249 drones ucranianos durante la noche del martes.

Svitlana Vlasova y Victoria Butenko, de CNN, contribuyeron con este informe.

